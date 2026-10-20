Netflix: నెట్ఫ్లిక్స్ కొరియా పండగ.. స్ట్రీమింగ్కు బ్లాక్బస్టర్ కే-డ్రామాలు.. ఓటీటీ లవర్స్కి గ్లోబల్ దావత్!
Netflix: ఓటీటీ ప్రపంచాన్ని శాసిస్తున్న కొరియన్ డ్రామాలు నెట్ఫ్లిక్స్ వేదికగా మరో భారీ సంబరానికి సిద్ధమయ్యాయి. దక్షిణ కొరియాలో నెట్ఫ్లిక్స్ ప్రారంభించి 10 ఏళ్లు పూర్తయిన సందర్భంగా 'నెట్ఫ్-జాంచి' పేరుతో భారీ గ్లోబల్ ఫెస్టివల్ను నిర్వహించనున్నారు. కే డ్రామాల ఓటీటీ రిలీజ్ లను ప్రకటించనున్నారు.
Netflix: 2016 జనవరిలో దక్షిణ కొరియాలో సేవలు ప్రారంభించిన నెట్ఫ్లిక్స్, గడచిన దశాబ్ద కాలంలో గ్లోబల్ కంటెంట్ రంగంలో అగ్రగామిగా నిలిచింది. ఈ 10 ఏళ్ల విజయాన్ని వేడుకగా జరుపుకునేందుకు 'నెట్ఫ్-జాంచి' (కొరియన్ భాషలో 'జాంచి' అంటే విందు/దావత్ అని అర్థం) పేరుతో సీయోల్లోని 'సాంగం-డాంగ్ ఆయిల్ ట్యాంక్ కల్చర్ పార్క్'లో అక్టోబర్ 24, 25 తేదీల్లో రెండు రోజుల ఫెస్టివల్ను ప్లాన్ చేశారు.
ఫెస్టివల్ అట్రాక్షన్స్
ఈ 'నెట్ఫ్-జాంచి' ఫెస్టివల్లో రాబోయే అత్యంత ప్రతిష్టాత్మక కొరియన్ ప్రాజెక్టులకు సంబంధించిన టీజర్లు, కాస్ట్ అనౌన్స్మెంట్లు, ఫస్ట్ లుక్లను మేకర్స్ రివీల్ చేయనున్నారు. నెట్ఫ్లిక్స్ భారీ కే డ్రామాల లైనప్ తో ఓటీటీ ఆడియన్స్ ను సర్ ప్రైజ్ చేయనుంది.
ఆల్ ఆఫ్ అస్ ఆర్ డెడ్ సీజన్ 2 (All of Us Are Dead Season 2)
గ్లోబల్ సెన్సేషన్ సృష్టించిన కే-జాంబీ థ్రిల్లర్ రెండవ భాగం షూటింగ్ పూర్తి చేసుకుని ప్రస్తుతం విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ (VFX) పనుల్లో ఉంది. హ్యోసాన్ హైస్కూల్ నుంచి బతికి బయటపడిన విద్యార్థుల తదుపరి పోరాటంపై ఈ ఫెస్టివల్లో ప్రత్యేక టీజర్ లేదా కాస్ట్ ఇంటర్వ్యూ ప్రసారం కానుంది.
సోలో లెవెలింగ్ (Solo Leveling)
అంతర్జాతీయంగా ఆదరణ పొందిన వెబ్టూన్ అండ్ యానిమే 'సోలో లెవెలింగ్' అడాప్టేషన్, లైవ్-యాక్షన్ ప్రాజెక్ట్ వివరాలను ఈ వేదికగా పంచుకోనున్నారు.
గ్రాండ్ గెలాక్సీ హోటల్ (Grand Galaxy Hotel)
మైండ్-బెండింగ్ కాన్సెప్ట్తో రాబోతున్న కొత్త ఫాంటసీ డ్రామా వివరాలను ఈ ఫెస్టివల్ లో రివీల్ చేయబోతున్నారు.
పాజిబుల్ లవ్ (Possible Love)
ప్రముఖ దర్శకుడు లీ చాంగ్-డాంగ్ తెరకెక్కిస్తున్న ఈ చిత్రం ఇటీవల బుసాన్ ఇంటర్నేషనల్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్లో ప్రశంసలు పొందగా, నెట్ఫ్లిక్స్లో స్ట్రీమింగ్ వివరాలను ప్రకటించనున్నారు.
తంతారా / స్లోలీ ఇంటెన్స్లీ (Tantara / Slowly, Intensely)
సరికొత్త రొమాంటిక్ డ్రామాగా రాబోతున్న ఈ సిరీస్ ఫస్ట్ లుక్ రివీల్ కానుంది.
బ్యూటీ ఇన్ ది బీస్ట్ (Beauty in the Beast)
నెట్ఫ్లిక్స్ ఒరిజినల్ ప్రొడక్షన్గా రాబోతున్న డార్క్ డ్రామా వివరాలు బయటకు రానున్నాయి.
కే-డ్రామాల ఆధిపత్యం
కొరియన్ కంటెంట్ అనేది కేవలం తూర్పు ఆసియాకే పరిమితం కాకుండా, భారతదేశంలోని తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనూ (AP & Telangana) డిజిటల్ వీక్షకులను భారీగా ఆకర్షిస్తోంది. నెట్ఫ్లిక్స్ ఇండియా గణాంకాల ప్రకారం.. తెలుగులో డబ్ అయిన 'స్క్రిడ్ గేమ్', 'ఆల్ ఆఫ్ అస్ ఆర్ డెడ్ (Season 1)', 'స్వీట్ హోమ్' వంటి డార్క్ థ్రిల్లర్ సిరీస్లకు సౌత్ ఇండియాలో అత్యధిక వ్యూయర్షిప్ నమోదైంది.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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