Today OTT: దట్టమైన అడవిలో ప్రాణాలు తీసే ప్రమాదం.. ఇవాళ ఓటీటీలోకి వచ్చేసిన తెలుగు సర్వైవల్ థ్రిల్లర్.. ఎందుకు చూడాలంటే?
Today OTT: సండే రోజు ఓటీటీ ఎంటర్ టైన్మెంట్ ను డబుల్ చేస్తూ ఓ అదిరిపోయే మూవీ వచ్చేసింది. ఇవాళ నుంచి ఈ తెలుగు సర్వైవల్ థ్రిల్లర్ స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. దట్టమైన అడవిలో అనుకోని ప్రమాదం, ఆ తర్వాత జరిగే సంఘటలను చుట్టూ అల్లుకున్న కథతో ఈ సినిమాను తెరకెక్కించారు. పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చూసేయండి.
Today OTT: ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ ఈటీవీ విన్.. ప్రేక్షకులకు సరికొత్త అనుభూతులను పంచేందుకు విలక్షణమైన కథలతో ముందుకు వస్తోంది. ఇందులో భాగంగా ఆదివారం ప్రత్యేకంగా అందిస్తున్న 'కథాసుధ' (Katha Sudha) సిరీస్లో భాగంగా నేడు (అక్టోబర్ 18, 2026) 'నల్లజర్ల రోడ్డు' (Nallajerla Road) అనే మూవీ రిలీజైంది. దేవరకొండ బాలగంగాధర తిలక్ రాసిన ప్రసిద్ధ కథ ఆధారంగా ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కించారు.
నల్లజర్ల రోడ్డు ఓటీటీ
ఈటీవీ విన్ లోకి ఇవాళ నల్లజర్ల రోడ్డు అనే చిన్న సినిమా వచ్చేసింది. దాదాపు 44 నిమిషాల నిడివి గల ఈ చిత్రం ఒక భయంకరమైన అడవి మార్గంలో సాగే ప్రయాణం చుట్టూ సాగుతోంది. అసలు ఆ అడవిలో ఏం జరిగింది? అనేది తీవ్ర ఉత్కంఠ రేపుతుంది. సండే రోజు ఓటీటీలో తక్కువ టైమ్ లో సర్వైవల్ థ్రిల్లర్ చూడాలనుకునేవాళ్లకు నల్లజర్ల రోడ్డు అనేది మంచి ఆప్షన్.
స్టోరీ ఏంటంటే?
నల్లజర్ల రోడ్డు సినిమా కథ 1965వ సంవత్సరంలో సాగుతుంది. రామం (రాజీవ్ కనకాల), అతని స్నేహితులు ఒక ప్రమాదకరమైన అడవి మార్గంలో చిక్కుకుపోతారు. ఆ సమయంలో వారిలో ఒకరైన చంద్రానికి అత్యంత విషపూరితమైన పాము కరుస్తుంది. ప్రాణాపాయ స్థితిలో ఉన్న చంద్రానికి అక్కడ నివసించే ఒక నాటు వైద్యుడు చికిత్స చేసి ప్రాణాలు కాపాడతాడు.
అయితే, ఆ తర్వాత కొద్దిసేపటికే.. తమ ప్రాణాలు కాపాడిన అదే వైద్యుడిపై కొందరు దారుణంగా దాడి చేస్తారు. అతను తీవ్ర రక్తగాయాలతో కొట్టుమిట్టాడుతుంటాడు. తన తండ్రిని రక్షించాలంటూ అతని కూతురు సూరిడు ఎంతగానో బతిమాలుకుంటుంది. కానీ, అక్కడ ఉన్న పరిస్థితులకు తీవ్రంగా భయపడిపోయిన రామం వాళ్లు అతణ్ని కాపాడకుండా వెళ్లిపోతారు.
ఆ తర్వాత ఏం జరిగింది? తాను ఓ హంతకుడిని అని రామం కొడుకు ఎందుకు చెప్పుకుంటున్నాడు? అనేది నల్లజర్ల రోడ్డు సినిమాలో చూడాల్సిందే.
యాక్టింగ్ అదుర్స్
ఈ చిత్రంలో రామం పాత్రలో విలక్షణ నటుడు రాజీవ్ కనకాల అద్భుతంగా నటించారు. భయం, పశ్చాత్తాపంతో కూడిన హావభావాలను ఆయన తన నటనతో పండించారు. ఆయనతో పాటు వజ్జ వెంకట గిరిధర్, సమ్మేత గాంధీ, మహాదేవ్, యాషోర, పూజా కేంద్రే, అనిల్ బొట్ట ఇతర ముఖ్య పాత్రల్లో మెప్పించారు. పాత్రల పరిధి మేరకు ప్రతి ఒక్కరూ సహజసిద్ధమైన నటనను కనబరిచారు.
ఎందుకు చూడాలి?
'నల్లజర్ల రోడ్డు' కేవలం ఒక సాధారణ కథ కాదు. విపత్కర పరిస్థితుల్లో మనుషులు ఎంత స్వార్థంగా ఆలోచిస్తారు, ఆ తర్వాత వారి వివేకం వారిని ఎలా ప్రశ్నిస్తుంది అనే సామాజిక, మానసిక కోణాలను ఈ చిత్రం చక్కగా ఆవిష్కరించింది. ప్రతి ఒక్కరూ తప్పకుండా చూడదగ్గ ఒక మంచి సందేశాత్మక చిత్రం ఇది. ప్రస్తుతం ఈ షార్ట్ ఫిలిం ఈటీవీ విన్ యాప్ లో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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