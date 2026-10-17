Malayalam Top OTT: సస్పెన్స్, మిస్టరీ వేరే లెవల్..ఒకే ఓటీటీలోని టాప్ 5 మలయాళం వెబ్ సిరీస్ థ్రిలర్లు..మస్ట్ వాచ్!
Malayalam Top OTT: దసరా హాలీడేస్ పైగా వీకెండ్.. ఓటీటీలో ఏం చూడాలని ఆలోచిస్తున్నారా? అయితే మీ కోసమే ఈ లిస్ట్. ఒకే ఓటీటీలోని టాప్ 5 మలయాళం సస్పెన్స్, మిస్టరీ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్ లు ఇవి. వెంటనే లుక్కేయండి. అదిరే ఎంటర్ టైన్మెంట్ ను ఎంజాయ్ చేసేయండి.
Malayalam Top OTT: ప్రస్తుతం ఓటీటీ ప్రపంచంలో మలయాళ చిత్రాలకు, వెబ్ సిరీస్లకు ఉన్న క్రేజ్ అంతా ఇంతా కాదు. ముఖ్యంగా సస్పెన్స్, క్రైమ్ థ్రిల్లర్ జోనర్లలో మలయాళ మేకర్స్ చూపిస్తున్న నైపుణ్యం ప్రేక్షకులను కట్టిపడేస్తోంది. అలాంటి టాప్ 5 థ్రిల్లర్లను చూసేయండి. ఇవన్నీ ఒకే ఓటీటీ జియోహాట్స్టార్లో స్ట్రీమింగ్ అవుతున్నాయి.
కేరళ క్రైమ్ ఫైల్స్ (Kerala Crime Files)
ఇది జియోహాట్స్టార్లో అత్యంత పాపులారిటీ సంపాదించిన ఒక అద్భుతమైన మలయాళ ఇన్వెస్టిగేషన్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ సిరీస్. ఓటీటీలో దీనికి ఫ్యాన్స్ చాలా మంది.
• కథ & ట్విస్ట్లు: మొదటి సీజన్ లో ఒక లాడ్జ్లో జరిగే లతిక అనే సెక్స్ వర్కర్ హత్య కేసు చుట్టూ తిరుగుతుంది. అక్కడ రిజిస్టర్లో ఉన్న ఫేక్ అడ్రస్ 'షిజు, పరయిల్ వీడు, నీండకర' అనే ఒకే ఒక్క క్లూతో పోలీసులు హంతకుడిని ఎలా పట్టుకున్నారనేది కథ. రెండవ సీజన్ లో ఒక పోలీస్ అధికారి అదృశ్యం కావడం, దాని వెనుక ఉన్న మాజీ ఖైదీల నెట్వర్క్ చుట్టూ కథ నడుస్తుంది. నమ్మశక్యం కాని ఊహించని మలుపులు ఈ సిరీస్ సొంతం.
సూక్ష్మదర్శిని (Sukshmadarshini)
మలయాళంలో విభిన్నమైన కథాంశంతో వచ్చి విమర్శకుల ప్రశంసలు అందుకున్న సస్పెన్స్ మిస్టరీ డ్రామా ఇది.
• కథ & ట్విస్ట్లు: ప్రియదర్శిని అనే ఒక సాధారణ అమ్మాయి నివసించే కాలనీలోకి ఒక కొత్త వ్యక్తి అడుగుపెడతాడు. అతని ప్రవర్తన, రహస్యాలు ఆమెకు అనుమానాస్పదంగా కనిపిస్తాయి. అతని వెనుక ఉన్న అసలు రహస్యాన్ని చేధించడానికి ఆమె చేసే ప్రయత్నంలో అనేక షాకింగ్ నిజాలు వెలుగులోకి వస్తాయి.
సంభవం అధ్యాయం ఒన్ను (Sambhavam Adhyayam Onnu)
ఐఎమ్డిబి (IMDb) లో మంచి రేటింగ్ సంపాదించుకున్న పక్కా సస్పెన్స్ అండ్ రూరల్ క్రైమ్ డ్రామా సిరీస్ ఇది. ఓటీటీలో ఈ సిరీస్ అదరగొడుతూనే ఉంది.
• కథ & ట్విస్ట్లు: ఒక సిన్సియర్ పోలీస్ ఆఫీసర్ బదిలీపై ఒక మారుమూల గ్రామానికి వెళ్తాడు. అక్కడ చాలా ప్రశాంతంగా కనిపిస్తున్న వాతావరణం వెనుక ఒక పెద్ద క్రైమ్ సిండికేట్ నడుస్తున్నట్లు అతను గుర్తిస్తాడు. స్థానిక రాజకీయాలు, పాత పగలు కథను ఊహించని మలుపులు తిప్పుతాయి.
సీక్రెట్ స్టోరీస్: రోస్లిన్ (Secret Stories: Roslin)
సైకలాజికల్, మిస్టరీ ఎలిమెంట్స్తో సాగే సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ సిరీస్ ఇది.
• కథ & ట్విస్ట్లు: రోస్లిన్ అనే ఒక 17 ఏళ్ల ఇంట్రోవర్ట్ అమ్మాయికి ప్రతిరోజూ ఒక గ్రీన్-ఐస్ ఉన్న స్టాకర్ తనను వెంటాడుతున్నట్లు భయంకరమైన కలలు వస్తుంటాయి. ఈ క్రమంలోనే వారి ఇంట్లోకి జెర్రీ అనే ఒక పేయింగ్ గెస్ట్ అడుగుపెడతాడు. అతని రాక తర్వాత ఆ కలలు నిజ జీవితంలో కూడా ఎలా ముప్పుగా మారాయి? ఆ స్టాకర్ ఎవరు? అనే విషయాలు మైండ్ బ్లోయింగ్ ట్విస్ట్లతో రివీల్ అవుతాయి.
పెరిల్లూర్ ప్రీమియర్ లీగ్ (Perilloor Premier League)
ఇది సస్పెన్స్, మిస్టరీతో పాటు మంచి హ్యూమర్ (కామెడీ) ఉన్న ఒక వెరైటీ మలయాళ వెబ్ సిరీస్.
• కథ & ట్విస్ట్లు: పెరిల్లూర్ అనే గ్రామంలో అనుకోకుండా మాళవిక అనే ఒక సాధారణ అమ్మాయి పంచాయతీ ప్రెసిడెంట్ ఎన్నికల్లో గెలుస్తుంది. ఆ గ్రామంలో ఉండే రకరకాల మనుషులు, వారి వెనుక ఉన్న రహస్యాలు, ఒక అండర్గ్రౌండ్ మిస్టరీ చుట్టూ ఈ కథ నడుస్తుంది. పొలిటికల్ సస్పెన్స్తో పాటు క్లైమాక్స్ ట్విస్ట్లు చాలా ఫన్నీగా, ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటాయి.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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