Sai Dharam Tej: ‘క’ మూవీ యంగ్ డైరెక్టర్స్ తో సాయి దుర్గా తేజ్ సినిమా.. యుగాల రహస్యం అంటూ పోస్టర్.. ఇంట్రెస్టింగ్
Sai Dharam Tej: మెగా సుప్రీం స్టార్ సాయి దుర్గా తేజ్ మరో క్రేజీ ప్రాజెక్ట్ కు సై అన్నాడు. ‘క’ సినిమాతో సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేసిన యంగ్ డైరెక్టర్ల డ్యుయోతో కలిసి సినిమా చేయబోతున్నాడు. శుక్రవారం రిలీజ్ చేసిన అనౌన్స్ మెంట్ పోస్టర్ ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంది.
విరూపాక్ష సినిమా సక్సెస్ తో డిఫరెంట్ స్టోరీలు ఎంచుకుంటూ ముందుకు సాగిపోతున్నాడు మెగా సుప్రీం హీరో సాయి దుర్గా తేజ్ (సాయి ధరమ్ తేజ్). ప్రస్తుతం ‘సంబరాల యేటి గట్టు’ మూవీని కంప్లీట్ చేసే పనిలో ఉన్న ఈ యంగ్ హీరో.. తాజాగా మరో క్రేజీ ప్రాజెక్ట్ ప్రకటించాడు.
సాయి దుర్గా తేజ్ సినిమా
మెగా సుప్రీం హీరో సాయి దుర్గా తేజ్ మరో భారీ ప్రాజెక్ట్ తో ఆడియన్స్ ను ఎంటర్ టైన్ చేసేందుకు రాబోతున్నాడు. ‘క’ మూవీ డైరెక్టర్లు సుజీత్, సందీప్ తో కలిసి సాయి దుర్గా తేజ్ మూవీ చేయబోతున్నాడు. ఈ సినిమా అనౌన్స్ మెంట్ పోస్టర్ ను శుక్రవారం (ఏప్రిల్ 3) రిలీజ్ చేశారు. ఈ పోస్టర్ ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంది.
యుగాల రహస్యం
‘‘యుగాల రహస్యం.. ఊహకు అందని శక్తి. నిజంగా ఎంతో శక్తిమంతమైన దాంట్లోకి అడుగుపెడుతున్నా. డైనమిక్ డైరెక్టర్లు సుజీత్, సందీప్ తో పాటు తపన ఉన్న ప్రొడ్యూసర్ సాహు గారపాటితో కలిసి ఈ జర్మీలో భాగమైనందుకు ఎగ్జైటింగ్ గా ఉంది’’ అనే క్యాప్షన్ తో ఈ పోస్టర్ ను సాయి దుర్గా తేజ్ ఎక్స్ లో పంచుకున్నాడు.
చందు శనిగారపు ప్రస్తుతం హిందూస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ రైటర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు.