Samantha: సాయి పల్లవి, శ్రీలీలకు బ్యాడ్ లక్.. సమంత, భాగ్యశ్రీకి బ్లాక్ బస్టర్స్.. ఆ రెండు సినిమాల మిస్సింగ్ కథ
Samantha Bhagyashri: డేట్స్ సర్దుబాటు కాకపోవడం వల్ల టాలీవుడ్ టాప్ లీడింగ్ లేడీస్ సాయి పల్లవి, శ్రీలీల తమ కెరీర్లోనే మైలురాయిగా నిలిచే రెండు భారీ ప్రాజెక్ట్లను చేజార్చుకున్నారు. వాటిని దక్కించుకున్న సమంత రూత్ ప్రభు, భాగ్యశ్రీ బోర్సేలు బాక్సాఫీస్ వద్ద సరికొత్త రికార్డులు సృష్టించారు.
Samantha bhagyashri: సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఒకరు వదులుకున్న ప్రాజెక్ట్ మరొకరి వద్దకు వెళ్లడం.. అది కాస్తా బాక్సాఫీస్ వద్ద కల్ట్ క్లాసిక్గానో లేదా వంద కోట్ల ఇండస్ట్రీ హిట్గానో మారడం కొత్తేమీ కాదు. అయితే, ఇటీవల కాలంలో టాలీవుడ్ బాక్సాఫీస్ ఈక్వేషన్స్ మార్చేసిన రెండు క్రేజీ ప్రాజెక్ట్ల వెనుక ఉన్న ‘కాస్టింగ్ ఛేంజెస్’ ఇప్పుడు ఫిలిం నగర్ ఇన్సైడ్ సర్కిల్స్లో హాట్ టాపిక్గా మారాయి.
రూ.100 కోట్ల రికార్డు
తెలుగు సినిమా హిస్టరీలోనే సరికొత్త బెంచ్మార్క్ సెట్ చేసిన ఉమెన్-సెంట్రిక్ ఫిల్మ్ ‘మా ఇంటి బంగారం’. ఈ కథలోని పవర్ఫుల్ అండ్ ఇంటెన్స్ రోల్ కోసం డైరెక్టర్ మొదటి ఛాయిస్ సాయి పల్లవి. అయితే ఆ సమయంలో సాయి పల్లవి పాన్-ఇండియా ప్రాజెక్ట్స్ (రామాయణ్, తదితర చిత్రాలు) తో విపరీతంగా బిజీగా ఉండటం వల్ల డేట్స్ అడ్జస్ట్ చేయలేక ఈ ప్రాజెక్ట్ను సున్నితంగా తిరస్కరించింది.
రంగంలోకి సమంత
సాయి పల్లవి రిజెక్ట్ చేసిన తర్వాత మా ఇంటి బంగారం స్క్రిప్ట్ సమంత దగ్గరకు వెళ్లింది. కేవలం నటిగా మాత్రమే కాకుండా, ఈ కథలోని కమర్షియల్ పొటెన్షియల్ను గుర్తించిన సమంత.. తానే స్వయంగా హోమ్ బ్యానర్పై దీనిని నిర్మించడానికి ముందుకొచ్చింది.
టాలీవుడ్లో ఇప్పటివరకు ఏ లేడీ ఓరియెంటెడ్ సినిమాకు సాధ్యం కాని విధంగా.. ‘మా ఇంటి బంగారం’ ఏకంగా రూ.100 కోట్ల వసూళ్లను సాధించి సరికొత్త రికార్డు క్రియేట్ చేసింది. సాయి పల్లవి ఈ ప్రాజెక్ట్ వదులుకోవడం వల్ల ఒక చరిత్రాత్మక రికార్డును మిస్ అవ్వగా.. సమంతకు మాత్రం ఇది నటిగా, నిర్మాతగా కెరీర్ బెస్ట్ కంబ్యాక్గా నిలిచింది.
పాపం శ్రీలీల
మరోవైపు, టాలీవుడ్ యంగ్ సెన్సేషన్ శ్రీలీల సైతం ఒక భారీ రూరల్ యాక్షన్ డ్రామాను మిస్ చేసుకుంది. అక్కినేని అఖిల్ హీరోగా రీసెంట్గా విడుదలై బ్లాక్బస్టర్ టాక్ తెచ్చుకున్న ‘లెనిన్’ (Lenin) చిత్రంలో హీరోయిన్ గా మొదట శ్రీలీలనే సైన్ చేసింది. పూజా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనడమే కాకుండా వారం రోజుల పాటు షూటింగ్లో కూడా పాల్గొంది. కానీ బ్యాక్-టు-బ్యాక్ అగ్రిమెంట్స్ వల్ల డేట్స్ క్లాష్ రావడంతో ఆమె ఈ ప్రాజెక్ట్ నుంచి తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో శ్రీలీల తప్పుకోవాల్సి వచ్చింది.
భాగ్యశ్రీ బోర్సేకు లక్కీ బ్రేక్
ఈ గ్యాప్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన ముంబై బ్యూటీ భాగ్యశ్రీ బోర్సే.. ‘భారతి’ అనే పల్లెటూరి అమ్మాయి పాత్రలో అద్భుతమైన పర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చి, టాలీవుడ్లో తన కెరీర్లోనే మొదటి సాలిడ్ కమర్షియల్ హిట్ను తన ఖాతాలో వేసుకుంది. ‘మిస్టర్ బచ్చన్’ తో మొదలు భాగ్యశ్రీకి సరైన సక్సెస్ లూప్ దొరకని తరుణంలో, శ్రీలీల వదులుకున్న ఈ ‘లెనిన్’ ఆమెను ట్రేడ్ రేసులో నిలబెట్టింది.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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