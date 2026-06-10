Dhanush Sai Pallavi: ధనుష్ సినిమాలో సాయి పల్లవి ఊరమాస్ పోలీస్ రోల్.. ఫస్ట్ టైమ్ లాఠీ పట్టిన బ్యూటీ.. బజ్ ఇదే!
Dhanush Sai Pallavi: పక్కంటి అమ్మాయి పాత్రలతో, నేచురల్ యాక్టింగ్ తో ప్రేక్షకుల మనసులు గెలిచిన హీరోయిన్ సాయి పల్లవి. ఈ స్టార్ హీరోయిన్ తన కెరీర్ లోనే ఫస్ట్ టైమ్ పవర్ ఫుల్ పోలీస్ ఆఫీసర్ రోల్ లో కనిపించనుందని టాక్. ధనుష్ హీరోగా వస్తున్న మూవీలో ఈ బ్యూటీ లాఠీ పట్టిందని చెప్తున్నారు.
Dhanush Sai Pallavi: ‘అమరన్’ చిత్రంతో సంచలన విజయాన్ని అందుకున్న డైరెక్టర్ రాజ్కుమార్ పెరియసామి, కోలీవుడ్ స్టార్ ధనుష్ కాంబినేషన్లో రాబోతున్న ప్రతిష్టాత్మక చిత్రం 'డీ55' (D55). ఈ ఇన్వెస్టిగేటివ్ థ్రిల్లర్లో నేషనల్ ఫేవరెట్ సాయి పల్లవి కూడా నటిస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. ఇందులో సాయి పల్లవి క్యారెక్టర్ పై ఓ బజ్ వైరల్ గా మారింది.
శ్రీలీలతో కలిసి
ధనుష్ హీరోగా తెరకెక్కుతున్న ఈ మూవీలో సాయి పల్లవితో పాటు మరో హీరోయిన్ శ్రీలీల కూడా నటిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. ఒకే సినిమాలో నటనకు కేరాఫ్ అడ్రస్ అయిన సాయి పల్లవి, డాన్స్ అండ్ గ్లామర్కు కేరాఫ్ అడ్రస్ అయిన శ్రీలీల ఉండటం ఇంట్రెస్టింగ్ గా మారింది. ఈ నేపథ్యంలోనే సాయి పల్లవి పాత్రపై అంచనాలు పెరిగాయి.
పోలీస్ ఆఫీసర్ గా
సాధారణంగా ఒకే సినిమాలో ఇద్దరు స్టార్ హీరోయిన్లు ఉన్నారంటే అక్కడ కమర్షియల్ ఈక్వేషన్స్ చాలా ఆసక్తికరంగా మారతాయి. దర్శకుడు రాజ్కుమార్ పెరియసామి 'D55' కోసం ఎంచుకున్న ఈ ఇద్దరు హీరోయిన్ల స్ట్రాటజీ ట్రేడ్ వర్గాలను సైతం ఆశ్చర్యపరుస్తోంది.
ఇండస్ట్రీ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం ఈ రియల్ లైఫ్ ఇన్వెస్టిగేటివ్ థ్రిల్లర్లో సాయి పల్లవి ఒక పవర్ఫుల్ పోలీస్ ఆఫీసర్ పాత్రలో కనిపించబోతుందని టాక్. క్లాస్ అమ్మాయిగా కాకుండా, నిందితుల వేటలో మునిగితేలే ఒక ఇంటెన్స్ రోల్లో ఆమె కనిపించనుందని సమాచారం. ఈ బ్యూటీ ఫస్ట్ టైమ్ లాఠీ పట్టిందని అంటున్నారు.
మినిమం గ్యారెంటీ
ఒక డార్క్ ఇన్వెస్టిగేటివ్ థ్రిల్లర్ కథకు కేవలం సీరియస్నెస్ మాత్రమే ఉంటే సరిపోదు, కమర్షియల్ విలువలూ ఉండాలి. సాయి పల్లవి తన నటనతో క్లాస్ ఆడియన్స్ను, శ్రీలీల తన ఎనర్జీతో మాస్ ఆడియన్స్ను కనెక్ట్ చేస్తుంది. ఈ ఇద్దరినీ మేనేజ్ చేస్తూ ధనుష్ లాంటి వర్సటైల్ యాక్టర్తో సినిమా తీయడం అంటే బాక్సాఫీస్ వద్ద మినిమం గ్యారెంటీ అని చెప్పవచ్చు.
‘అమరన్’ సెంటిమెంట్ రిపీట్!
సాయి పల్లవికి దర్శకుడు రాజ్కుమార్ పెరియసామితో ఇది వరుసగా రెండో ప్రాజెక్ట్. వీరి కాంబినేషన్లో వచ్చిన ‘అమరన్’ బాక్సాఫీస్ వద్ద ఎలాంటి వండర్స్ క్రియేట్ చేసిందో మనకు తెలిసిందే. ఒక దర్శకుడు ఒక భారీ విజయం తర్వాత వెంటనే అదే హీరోయిన్ను రిపీట్ చేస్తున్నాడంటే, ఆ పాత్రలో కేవలం సాయి పల్లవి మాత్రమే సరిపోతుందని ఆయన బలంగా నమ్మడమే కారణం.
నిజ జీవిత సంఘటనల ఆధారంగా తెరకెక్కుతున్న ఈ 'డీ55' లో ధనుష్ కూడా మునుపెన్నడూ చూడని విభిన్నమైన వింటేజ్ లుక్లో కనిపించబోతున్నాడని టాక్.
1.5 బిలియన్ల ‘రౌడీ బేబీ’
ధనుష్, సాయి పల్లవి అనగానే ప్రతి ఒక్కరికీ గుర్తొచ్చేది 'Maari 2' లోని 'రౌడీ బేబీ' సాంగే. యూట్యూబ్లో ఏకంగా 1.5 బిలియన్లకు పైగా వీక్షణలు సాధించిన ఈ క్రేజీ కాంబో మళ్లీ స్క్రీన్ షేర్ చేసుకుంటుండటంతో సహజంగానే అంచనాలు ఆకాశంలో ఉన్నాయి. అయితే ఈసారి వారు డ్యాన్స్ ఫ్లోర్పై కాకుండా, ఒక ఇంటెన్స్ క్రైమ్ డ్రామాలో తలపడనుండటం సినిమాపై క్యూరియాసిటీని మరింత పెంచుతోంది.
People Also Ask (PAA) - తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు
1. ధనుష్ D55 లో సాయి పల్లవి పాత్ర ఏంటి?
జవాబు: ఫిలిం నగర్ తాజా సమాచారం ప్రకారం, ఈ రియల్ లైఫ్ ఇన్వెస్టిగేటివ్ థ్రిల్లర్లో సాయి పల్లవి ఒక పవర్ఫుల్, ఇంటెన్స్ పోలీస్ ఆఫీసర్ పాత్రలో కనిపించబోతోంది.
2. ఈ సినిమాలో శ్రీలీల కూడా నటిస్తుందా?
జవాబు: అవును, ఈ సినిమాలో సాయి పల్లవితో పాటు టాలీవుడ్ స్టార్ బ్యూటీ శ్రీలీల కూడా మరో ప్రధాన హీరోయిన్గా నటిస్తోంది. ధనుష్ సరసన శ్రీలీల నటిస్తున్న మొదటి ప్రాజెక్ట్ ఇదే కావడం విశేషం.
3. ధనుష్ డీ55 దర్శకుడు ఎవరు?
జవాబు: ఈ సినిమాకు రాజ్కుమార్ పెరియసామి దర్శకుడు. తన మునుపటి చిత్రం ‘అమరన్’ తో అతను భారీ బ్లాక్బస్టర్ హిట్ అందుకున్నాడు.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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