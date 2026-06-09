Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Dhanush Review: నిన్ను అలా తిట్టినందుకు ఫీలవుతున్నా.. నువ్వు ఎప్పటికీ నా గ్రేటెస్ట్: నెట్‌ఫ్లిక్స్ డాక్యుమెంటరీపై ధనుష్

    Dhanush Review: టెన్నిస్ లెజెండ్ రఫెల్ నదాల్ జీవిత కథతో నెట్‌ఫ్లిక్స్ తెరకెక్కించిన 'రఫా' డాక్యుమెంటరీ చూసి కోలీవుడ్ స్టార్ హీరో ధనుష్ బాగా ఎమోషనల్ అయ్యారు. కోర్టులో నదాల్ పడ్డ శారీరక, మానసిక ఇబ్బందులను చూశాక.. గతంలో తాను అతన్ని తిట్టినందుకు గిల్టీగా ఫీల్ అవుతున్నట్లు సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు.

    Jun 9, 2026, 15:40:55 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    Prefer HTPrefer HTPrefer HTon Google
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    Dhanush Review: వరల్డ్ టెన్నిస్ హిస్టరీలో రఫెల్ నదాల్ పేరు ఓ సెన్సేషన్. కోర్టులో అతడు చూపించే పట్టుదల, ఫైటింగ్ స్పిరిట్ కోట్లాది మందికి ఇన్‌స్పిరేషన్ గా నిలిచాయి. రీసెంట్‌గా నెట్‌ఫ్లిక్స్ వేదికగా రిలీజైన అతని బయోపిక్ డాక్యుమెంటరీ సిరీస్ 'రఫా' (Rafa) ఇప్పుడు స్పోర్ట్స్, సినిమా ఇండస్ట్రీల్లో హాట్ టాపిక్‌గా మారింది.

    Dhanush Review: నిన్ను అలా తిట్టినందుకు ఫీలవుతున్నా.. నువ్వు ఎప్పటికీ నా గ్రేటెస్ట్: నెట్‌ఫ్లిక్స్ డాక్యుమెంటరీపై ధనుష్ (Reuters)
    Dhanush Review: నిన్ను అలా తిట్టినందుకు ఫీలవుతున్నా.. నువ్వు ఎప్పటికీ నా గ్రేటెస్ట్: నెట్‌ఫ్లిక్స్ డాక్యుమెంటరీపై ధనుష్ (Reuters)

    ఈ డాక్యుమెంటరీని చూసిన హీరో ధనుష్ సోషల్ మీడియాలో ఓ ఎమోషనల్ రివ్యూ ఇచ్చారు. తాను నదాల్‌కు ఎంతటి డైహార్డ్ ఫ్యాన్‌నో చెప్తూ.. నదాల్ ఆడిన మ్యాచ్‌లను చూస్తూనే తన లైఫ్ లో సగానికి పైగా కాలం గడిచిపోయిందని గుర్తుచేసుకున్నారు.

    నదాల్ ఓడినప్పుడు టీవీపై అరిచేవాడిని..

    టెన్నిస్ కోర్టులో రఫెల్ నదాల్ పడ్డ శారీరక బాధ, మానసిక ఒత్తిడిని ఈ డాక్యుమెంటరీ కళ్లకు కట్టినట్లు చూపించిందని ధనుష్ చెప్పారు. తాను కేవలం ఏదో సినిమా ప్రమోషన్ కోసం ఈ పోస్ట్ పెట్టడం లేదని, ఒక నిజమైన అభిమానిగా తన మనసులోని మాటను బయటపెడుతున్నానని క్లారిటీ ఇచ్చారు.

    "ఈ డాక్యుమెంటరీ చూశాక, టెన్నిస్ ఆట కోసం నువ్వు ఎంత నరకం అనుభవించావో అర్థమై నా మనసు చాలా భారమైంది. నువ్వు పడుతున్న శారీరక కష్టాలు, మానసిక క్షోభ గురించి తెలియక.. గతంలో నువ్వు ఏదైనా పాయింట్ లేదా సెట్ ఓడిపోయినప్పుడు నేను టీవీ ముందు నిలబడి నీపై అరుస్తుండేవాడిని. 'కమాన్ రఫా.. నువ్వు ఇంకా బాగా ఆడాల్సింది, నిన్ను నువ్వు ఎందుకు ఇంతలా ఇబ్బంది పెట్టుకుంటావు?' అని కోప్పడేవాడిని. నువ్వు లోపల ఎంత బాధపడుతున్నావో తెలియకుండా అలా ప్రవర్తించినందుకు ఇప్పుడు చాలా గిల్టీగా ఫీల్ అవుతున్నాను" అని ధనుష్ ఇన్‌స్టాగ్రామ్ లో ఎమోషనల్ అయ్యారు.

    అలవాట్లు కావు.. అవి ఒత్తిడితో చేసిన యుద్ధాలు

    టెన్నిస్ కోర్టులో నదాల్ మ్యాచ్ ఆడేటప్పుడు కొన్ని ప్రత్యేకమైన అలవాట్లను (రిచువల్స్) ఫాలో అవుతుంటారు. వాటర్ బాటిళ్లను ఒక ఆర్డర్ లో పెట్టడం, కోర్టు లైన్స్ తుడవడం, జుట్టును సర్దుకోవడం, షార్ట్స్ సరిచేసుకోవడం లాంటివి నదాల్ ప్రతి మ్యాచ్‌లో చేస్తుంటారు. చాలా మంది ఇవన్నీ చూసి ఏదో మూఢనమ్మకం అనుకుంటారు. కానీ డాక్యుమెంటరీ చూశాక ఆ అలవాట్ల వెనుక ఉన్న అసలు సీక్రెట్ ను ధనుష్ విశ్లేషించారు.

    "నదాల్ కోర్టులో చేసే ఆ పనులన్నీ కేవలం మూఢనమ్మకాలు కావు. అవి ఆయన తన బాడీలో వచ్చే విపరీతమైన స్ట్రెస్, ఆందోళనలను కంట్రోల్ చేసుకోవడానికి పడ్డ పాట్లు. ప్రత్యర్థులతో తలపడటానికి ముందే, తన లోపల ఉన్న మానసిక ఆందోళనలతో ఆయన యుద్ధం చేశారు. ఎన్నో గాయాలు, దీర్ఘకాలిక పాదాల సమస్య ఉన్నా కూడా నదాల్ ఎన్నో రికార్డులు సాధించారు. ఒకవేళ ఆయనకు ఆ పాదాల సమస్యే లేకపోయి ఉంటే.. టెన్నిస్ వరల్డ్ లో ఇంకెన్ని అద్భుతాలు సృష్టించేవారో ఊహించడం కూడా కష్టమే" అని ధనుష్ ప్రశంసించారు.

    నాకు ఎప్పటికీ నువ్వే గ్రేటెస్ట్

    ప్రస్తుత టెన్నిస్ ప్రపంచంలో అత్యధిక గ్రాండ్ స్లామ్ టైటిళ్లతో నొవాక్ జొకోవిచ్ (24 టైటిళ్లు) ఫస్ట్ ప్లేస్ లో ఉండొచ్చు.. రోజర్ ఫెదరర్ ఆటలో మంచి క్లాస్ ఉండొచ్చు. కానీ నదాల్ కొట్టిన 22 గ్రాండ్ స్లామ్ విజయాలు వాళ్లకంటే ఏమాత్రం తక్కువ కాదని ధనుష్ తన అభిప్రాయం చెప్పారు.

    "స్టాట్స్ పరంగా జొకోవిచ్ ముందుండొచ్చు. చాలా మంది ఫెదరర్‌ను టెన్నిస్ కింగ్ అని పిలవచ్చు. కానీ నా వరకు మాత్రం.. బూడిదలోంచి పైకి లేచే 'ఫీనిక్స్' పక్షిలాంటి రఫెల్ నదాల్ మాత్రమే ఎప్పటికీ గ్రేటెస్ట్ (GOAT). టెన్నిస్ కోసం నీ బాడీని, సోల్ ను త్యాగం చేసినందుకు థ్యాంక్స్ రఫా. నీ ఓపిక, డౌన్ టు ఎర్త్ నేచర్, ఫైటింగ్ స్పిరిట్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా లక్షలాది మందికి ఇన్‌స్పిరేషన్. నేను ఎప్పటికీ నీకు వీరాభిమానిగానే ఉంటాను" అని ధనుష్ రాసుకొచ్చారు.

    'రఫా' డాక్యుమెంటరీ, ధనుష్ కొత్త సినిమాలు

    ఆస్కార్ అవార్డుకు నామినేట్ అయిన ప్రముఖ డైరెక్టర్ జాక్ హైంజెర్లింగ్ ఈ నాలుగు ఎపిసోడ్స్ డాక్యుమెంటరీ సిరీస్‌ను అద్భుతంగా తెరకెక్కించారు. నదాల్ తన కెరీర్ ఎండింగ్ స్టేజ్ లో ఫేస్ చేసిన ఫిజికల్, మెంటల్ ఛాలెంజెస్ ను ఇందులో డీటెయిల్డ్ గా చూపించారు. 2024 సీజన్ లో నదాల్ పడ్డ కష్టం, టెన్నిస్‌కు రిటైర్మెంట్ ప్రకటించే వరకు జరిగిన పరిణామాలను ఈ సిరీస్ లో హైలైట్ చేశారు. మే 29న నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో రిలీజైన ఈ సిరీస్ కు క్రీడాభిమానుల నుంచి సూపర్ రెస్పాన్స్ వస్తోంది.

    ఇక ధనుష్ సినిమాల విషయానికి వస్తే.. ఆయన ఇటీవలే హిందీలో 'తేరే ఇష్క్ మే', తమిళంలో 'కర' చిత్రాలతో ఆడియన్స్ ను పలకరించారు. ప్రస్తుతం డైరెక్టర్ రాజ్‌కుమార్ పెరియసామి డైరెక్షన్‌లో ఒక భారీ ప్రాజెక్టుకు రెడీ అవుతున్నారు. మమ్ముట్టి, సాయి పల్లవి, శ్రీలీల, ఇంద్రన్స్ లాంటి క్రేజీ స్టార్ కాస్ట్ తో ఈ సినిమా తెరకెక్కుతోంది.

    People Also Ask (FAQs)

    నెట్‌ఫ్లిక్స్ 'రఫా' డాక్యుమెంటరీ దేని ఆధారంగా తెరకెక్కింది?

    స్పానిష్ టెన్నిస్ లెజెండ్ రఫెల్ నదాల్ స్పోర్ట్స్ కెరీర్, ఆయన తన కెరీర్ ఎండింగ్ లో ఫేస్ చేసిన ఫిజికల్, మెంటల్ ఛాలెంజెస్, అలాగే 2024 రిటైర్మెంట్ ప్రయాణం ఆధారంగా ఈ డాక్యుమెంటరీ తెరకెక్కింది.

    రఫెల్ నదాల్ డాక్యుమెంటరీపై హీరో ధనుష్ ఏమని స్పందించారు?

    నదాల్ పడ్డ కష్టాలు చూసి తాను చాలా ఎమోషనల్ అయ్యానని, గతంలో ఆయన ఓడిపోయినప్పుడు టీవీ ముందు అరిచినందుకు ఇప్పుడు గిల్టీగా ఫీల్ అవుతున్నానని ధనుష్ పోస్ట్ చేశారు. రికార్డులు ఎలా ఉన్నా తన పాలిట నదాలే ఎప్పటికీ గ్రేటెస్ట్ (GOAT) అని ప్రశంసించారు.

    'రఫా' డాక్యుమెంటరీ సిరీస్ డైరెక్టర్ ఎవరు? ఇది ఎప్పుడు రిలీజైంది?

    ఆస్కార్ నామినేటెడ్ డైరెక్టర్ జాక్ హైంజెర్లింగ్ ఈ నాలుగు భాగాల సిరీస్‌ను అద్భుతంగా తెరకెక్కించారు. ఇది మే 29న ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్ నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో రిలీజైంది.

    ప్రస్తుతం ధనుష్ నటిస్తున్న కొత్త సినిమా డీటెయిల్స్ ఏంటి?

    ధనుష్ ప్రస్తుతం డైరెక్టర్ రాజ్‌కుమార్ పెరియసామి కాంబోలో ఒక కొత్త చిత్రంలో నటిస్తున్నారు. ఈ భారీ ప్రాజెక్టులో మమ్ముట్టి, సాయి పల్లవి, శ్రీలీల, ఇంద్రన్స్ కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు.

    • Hari Prasad S
      ABOUT THE AUTHOR
      Hari Prasad S

      హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

    recommendedIcon
    Home/Entertainment/Dhanush Review: నిన్ను అలా తిట్టినందుకు ఫీలవుతున్నా.. నువ్వు ఎప్పటికీ నా గ్రేటెస్ట్: నెట్‌ఫ్లిక్స్ డాక్యుమెంటరీపై ధనుష్
    Home/Entertainment/Dhanush Review: నిన్ను అలా తిట్టినందుకు ఫీలవుతున్నా.. నువ్వు ఎప్పటికీ నా గ్రేటెస్ట్: నెట్‌ఫ్లిక్స్ డాక్యుమెంటరీపై ధనుష్
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes