ఎల్లో ఈజ్ ది న్యూ గోల్డ్: రాజసం ఉట్టిపడే అనార్కలీలో సానియా మీర్జా.. టెన్నిస్ స్టార్ రాయల్ లుక్ వెనుక రహస్యమిదే
2026 ఈద్ వేడుకల అనంతరం సానియా మీర్జా పంచుకున్న ఫోటోలు నెటిజన్లను ఆకట్టుకుంటున్నాయి. ప్రముఖ డిజైనర్ జయంతి రెడ్డి రూపొందించిన మస్టర్డ్ ఎల్లో అనార్కలీలో సానియా తన హైదరాబాదీ మూలాలను ప్రతిబింబిస్తూ మెరిసిపోయారు.
టెన్నిస్ కోర్టులో రాకెట్తో మ్యాజిక్ చేసే సానియా మీర్జా, బయట తన ఫ్యాషన్ సెన్స్తోనూ అందరినీ కట్టిపడేస్తుంటారు. తాజాగా ఆమె పోస్ట్ చేసిన ఫోటోలు చూస్తుంటే, పసుపు రంగు (Yellow) కేవలం పగటిపూట వేసుకునే రంగు మాత్రమే కాదు.. అది రాజసానికి ప్రతీక అని నిరూపిస్తున్నారు. 39 ఏళ్ల వయసులోనూ సానియా తన స్టైల్ స్టేట్మెంట్తో యువతకు ఫ్యాషన్ పాఠాలు చెబుతున్నారు.
2026 ఈద్ వేడుకల సందడి ముగిసిన తర్వాత, మార్చి 26న సానియా తన ఇన్స్టాగ్రామ్లో కొన్ని అద్భుతమైన ఫోటోలను పంచుకున్నారు. ప్రముఖ ఫ్యాషన్ డిజైనర్ జయంతి రెడ్డి రూపొందించిన 'మస్టర్డ్ ఎల్లో' (ఆవ రంగు) అనార్కలీ సూట్లో ఆమె దేవకన్యలా మెరిసిపోయారు. "ఎల్లో.. బట్ మేక్ ఇట్ రాయల్" అంటూ ఆమె ఇచ్చిన క్యాప్షన్ ఈ లుక్కు వంద శాతం సరిపోయింది.
హైదరాబాదీ మూలాలు.. ఆధునిక హంగులు
సానియా ధరించిన ఈ అనార్కలీ ఆమె పుట్టినగడ్డ హైదరాబాద్ నవాబీ సంస్కృతిని గుర్తుచేస్తోంది. నేల వరకు ఉండే పొడవైన అనార్కలీ, దానికి తగ్గట్టుగా ఉన్న బాడీస్, ప్లీటెడ్ స్కర్ట్ ఆమెకు ఒక ప్రత్యేకమైన రూపాన్ని ఇచ్చాయి. ఈ దుస్తులపై చేసిన సాంప్రదాయ గోల్డ్ త్రెడ్ వర్క్ (బంగారు తీగ పనితనం) ఈ డ్రెస్కు హైలైట్గా నిలిచింది. మస్టర్డ్ ఎల్లో రంగుకు, బంగారు రంగు ఎంబ్రాయిడరీ తోడవ్వడంతో ఆ లుక్ మరింత క్లాసిక్గా మారింది.
సింపుల్ స్టైలింగ్ - గ్రాండ్ లుక్
సానియా ఈ లుక్ కోసం 'లెస్ ఈజ్ మోర్' (తక్కువ ఆభరణాలతో ఎక్కువ అందం) అనే సూత్రాన్ని పాటించారు.
- ఆభరణాలు: డ్రెస్ వర్క్ చాలా భారీగా ఉండటంతో ఆమె మెడలో ఎలాంటి నెక్లెస్ వేసుకోలేదు. దానికి బదులుగా పెద్ద కుందన్ చెవిపోగులు (గ్రీన్ డ్రాప్స్తో ఉన్నవి), చేతికి పెద్ద ఉంగరం మాత్రమే ధరించారు.
- మేకప్, హెయిర్ స్టైల్: జుట్టును మధ్యలోకి పాపిడి తీసి, నీట్గా బన్ (కొప్పు) లాగా చుట్టారు. మేకప్ విషయానికి వస్తే స్మోకీ ఐస్, న్యూడ్ బ్రౌన్ లిప్స్టిక్తో చాలా సింపుల్గా, ఎలిగెంట్గా కనిపించారు.
సానియా లాంటి 'రాయల్' లుక్ మీ సొంతం కావాలంటే..
మీరు కూడా ఏదైనా పెళ్లి వేడుకలో లేదా ఫంక్షన్లో సానియా లాంటి రాయల్ లుక్ పొందాలనుకుంటే ఈ చిట్కాలు పాటించండి:
- సరైన ఫ్యాబ్రిక్ ఎంచుకోండి: పసుపు రంగులో రాయల్ లుక్ రావాలంటే కేవలం రంగు ఉంటే సరిపోదు, బట్ట కూడా నాణ్యంగా ఉండాలి. రా సిల్క్ (Raw Silk), చందేరి లేదా వెల్వెట్ వంటి ఫ్యాబ్రిక్స్ ఎంబ్రాయిడరీని బాగా ఎలివేట్ చేస్తాయి.
- నెక్లెస్ వద్దు.. ఇయర్ రింగ్స్ ముద్దు: మీ డ్రెస్ నెక్ డిజైన్ ఎక్కువగా ఉంటే లేదా హెవీ వర్క్ ఉంటే నెక్లెస్ను స్కిప్ చేయండి. సానియా లాగా పెద్ద చాంద్బాలిలు లేదా కుందన్ ఇయర్ రింగ్స్ పెట్టుకుంటే ముఖం మరింత ప్రకాశవంతంగా కనిపిస్తుంది.
- బ్యాలెన్స్ ముఖ్యం: దుస్తులు భారీగా ఉన్నప్పుడు మేకప్, హెయిర్ స్టైల్ సింపుల్గా ఉంచుకోవడం వల్ల మీరు మోడ్రన్గా కనిపిస్తారు.
సానియా మీర్జా స్టైల్ చూస్తుంటే ఒక్కటి మాత్రం అర్థమవుతోంది.. ఫ్యాషన్ అంటే కేవలం ట్రెండ్ను అనుసరించడం కాదు, మన సంస్కృతిని ఆధునికతతో కలిపి ప్రదర్శించడం!
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)
1. సానియా మీర్జా ధరించిన అనార్కలీని ఎవరు డిజైన్ చేశారు?
ఈ అవుట్ఫిట్ను ప్రముఖ ఫ్యాషన్ డిజైనర్ జయంతి రెడ్డి డిజైన్ చేశారు.
2. హెవీ వర్క్ ఉన్న డ్రెస్సులకు ఎలాంటి జ్యువెలరీ బాగుంటుంది?
డ్రెస్ మీద వర్క్ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు మెడలో నెక్లెస్ లేకుండా, కేవలం పెద్ద ఇయర్ రింగ్స్ (Statement Earrings) ధరిస్తే లుక్ క్లాసీగా ఉంటుంది.
3. మస్టర్డ్ ఎల్లో కలర్ ఏ సమయాల్లో బాగుంటుంది?
ఈ రంగు పగటిపూట వేడుకలకే కాకుండా, నైట్ పార్టీలలో కూడా రాయల్ లుక్ను ఇస్తుంది. ముఖ్యంగా గోల్డ్ వర్క్ ఉన్నప్పుడు ఇది మరింత అందంగా కనిపిస్తుంది.
- ABOUT THE AUTHORHT Telugu Desk
హెచ్ టీ తెలుగు డెస్క్ టీమ్ సుశిక్షితులైన, సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న జర్నలిస్టులతో కూడిన బృందం. ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వార్తలు సహా అన్ని విభాగాలకు ఆయా రంగాల వార్తలు అందించడంలో నైపుణ్యం కలిగిన సబ్ ఎడిటర్లతో కూడిన బృందం. జర్నలిజం విలువలను, ప్రమాణాలను కాపాడుతూ జర్నలిజంపై అత్యంత మక్కువతో పనిచేస్తున్న బృందం. సంపూర్ణ వార్తావిలువలతో కూడిన కథనాలను పాఠకుల ముందుకు తెస్తున్న బృందం.