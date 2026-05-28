    Sai Pallavi: సాయి పల్లవి నుంచి శ్రీలీల వరకు.. ఈ హీరోయిన్లు యాక్టర్లే కాదు డాక్టర్లు కూడా..

    Sai Pallavi: వెండితెరపై తమ నటన, గ్లామర్‌తో కోట్లాది మంది అభిమానులను సంపాదించుకున్న కొందరు హీరోయిన్లు.. నిజ జీవితంలో ప్రాణాలు కాపాడే డాక్టర్లు కూడా. సాయి పల్లవి, శ్రీలీల సహా మెడిసిన్ పూర్తి చేసిన ఆ క్రేజీ నటీమణులపై ప్రత్యేక కథనం.

    May 28, 2026, 18:59:47 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    Sai Pallavi: సినిమా రంగంలో నిలదొక్కుకోవడం, హీరోయిన్‌గా స్టార్ స్టేటస్ అందుకోవడం అంత సులువైన విషయం కాదు. నిరంతరం షూటింగ్‌లు, ప్రమోషన్లతో నటీమణులు ఎంతో బిజీగా గడుపుతుంటారు. అలాంటి గ్లామర్ ప్రపంచంలో మెరుస్తూనే.. మరోవైపు సమాజంలో అత్యంత గౌరవప్రదమైన వైద్య వృత్తిని ఎంచుకుని, విజయవంతంగా డాక్టర్ చదువు పూర్తి చేసిన నటీమణులు మన సౌత్ ఇండస్ట్రీలో చాలా మంది ఉన్నారు.

    Sai Pallavi: సాయి పల్లవి నుంచి శ్రీలీల వరకు.. ఈ హీరోయిన్లు యాక్టర్లే కాదు డాక్టర్లు కూడా..

    తెల్ల కోటు వేసి రోగులకు వైద్యం చేస్తూనే.. కెమెరా ముందుకు వచ్చి తమ నటనతో ప్రేక్షకులను మంత్రముగ్ధులను చేస్తున్న ఆ స్టార్ హీరోయిన్లు ఎవరో ఇప్పుడు చూద్దాం.

    ఫిదా బ్యూటీ సాయి పల్లవి

    సౌత్ ఇండియాలో విపరీతమైన క్రేజ్ ఉన్న హీరోయిన్లలో సాయి పల్లవి ఒకరు. కేవలం నటన, అద్భుతమైన డాన్స్ మాత్రమే కాదు.. ఆమె చదువు కూడా అందరినీ ఆశ్చర్యపరుస్తుంది. సాయి పల్లవి జార్జియాలోని ట్బిలిసి స్టేట్ మెడికల్ యూనివర్సిటీ నుంచి మెడిసిన్ (MBBS) పూర్తి చేశారు.

    సినిమాల్లో బిజీగా ఉన్నప్పటికీ ఆమె తన చదువును ఏమాత్రం నిర్లక్ష్యం చేయలేదు. "డాక్టర్ చదవడం వల్ల సమాజాన్ని, మనుషుల బాధలను మరింత దగ్గరగా చూసే అవకాశం దక్కింది" అని సాయి పల్లవి పలు ఇంటర్వ్యూల్లో చెప్పారు.

    యంగ్ సెన్సేషన్ శ్రీలీల

    టాలీవుడ్‌లో తక్కువ సమయంలోనే స్టార్ హీరోల సరసన నటిస్తూ టాప్ లీగ్‌లోకి దూసుకెళ్లిన నటి శ్రీలీల. కేవలం డాన్సులతోనే కాకుండా తన ఎనర్జీతో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటున్న ఈ ముద్దుగుమ్మ కూడా డాక్టరే.

    సినిమా షూటింగ్‌లతో ఎంత బిజీగా ఉన్నా.. రాత్రి పూట నిద్ర మేల్కొని మరీ చదివి ఆమె ఎంబీబీఎస్ పూర్తి చేశారు. పరీక్షల సమయంలో షూటింగ్‌లకు చిన్న బ్రేక్ ఇచ్చి మరీ వైద్య విద్యపై దృష్టి పెట్టడం శ్రీలీల అంకితభావానికి నిదర్శనం.

    వైవిధ్యభరిత నటి ఐశ్వర్య లక్ష్మి

    తెలుగులో 'అమ్ము', 'గాడ్సే' వంటి సినిమాలతో పాటు పొన్నియిన్ సెల్వన్ చిత్రంతో దేశవ్యాప్తంగా గుర్తింపు తెచ్చుకున్న నటి ఐశ్వర్య లక్ష్మి. కేరళకు చెందిన ఈ టాలెంటెడ్ నటి 2017లో ఎర్నాకులం లోని శ్రీనారాయణ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్ నుంచి ఎంబీబీఎస్ పట్టా పొందారు. నటనపై ఉన్న ఆసక్తితో చిత్ర పరిశ్రమలోకి అడుగుపెట్టిన ఈమె.. మోడలింగ్ చేస్తూనే తన మెడికల్ ప్రాక్టీస్ కూడా కొనసాగించారు.

    ప్రతిభావంతురాలు రూప కొడువయూర్

    'ఉమామహేశ్వర ఉగ్రరూపస్య' సినిమాతో తెలుగు ప్రేక్షకులకు పరిచయమైన నటి రూప కొడువయూర్. మొదటి సినిమాతోనే నటనకు మంచి మార్కులు కొట్టేసిన రూప.. నిజ జీవితంలో క్వాలిఫైడ్ డాక్టర్. కరోనా లాక్‌డౌన్ సమయంలో ఈమె ఒక వైపు నటిగా గుర్తింపు తెచ్చుకుంటూనే.. మరోవైపు ఆసుపత్రిలో డ్యూటీ చేస్తూ కోవిడ్ రోగులకు వైద్య సేవలు అందించారు. భరతనాట్యం డాన్సర్ కూడా అయిన రూప.. వైద్య వృత్తిని, నటనను సమంగా బ్యాలెన్స్ చేస్తున్నారు.

    శివానీ రాజశేఖర్

    సీనియర్ హీరో రాజశేఖర్, జీవితల కుమార్తెగా సినిమాల్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన శివానీ రాజశేఖర్ కూడా డాక్టర్ చదువు పూర్తి చేశారు. తన తండ్రి రాజశేఖర్ లాగే ఆమె కూడా మెడిసిన్ చదివి డాక్టర్ పట్టా పుచ్చుకున్నారు. చదువుకు కాస్త విరామం దొరికినప్పుడల్లా సినిమాల్లో నటిస్తూ తన ప్యాషన్‌ను కొనసాగిస్తున్నారు.

    ఇలా చదువులో ఎంతో కష్టమైన మెడిసిన్‌ను పూర్తి చేసి.. గ్లామర్ ఇండస్ట్రీలో సైతం టాప్ పొజిషన్‌లో కొనసాగుతున్న ఈ నటీమణులు నిజంగా ఎంతో మందికి స్ఫూర్తిదాయకం అని చెప్పాలి.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)

    ప్రశ్న: సాయి పల్లవి మెడిసిన్ చదువు ఎక్కడ పూర్తి చేశారు?

    జవాబు: సాయి పల్లవి జార్జియా దేశంలోని ప్రసిద్ధ 'ట్బిలిసి స్టేట్ మెడికల్ యూనివర్సిటీ' నుంచి తన ఎంబీబీఎస్ (MBBS) డిగ్రీని పూర్తి చేశారు.

    ప్రశ్న: హీరోయిన్ శ్రీలీల నిజంగానే డాక్టరా?

    జవాబు: అవును, శ్రీలీల సినిమాల్లో నటిస్తూనే తన ఎంబీబీఎస్ చదువును విజయవంతంగా పూర్తి చేసి డాక్టర్ పట్టా అందుకున్నారు.

    ప్రశ్న: తెలుగులో డాక్టర్లుగా ఉంటూ నటిస్తున్న ఇతర నటీమణులు ఎవరు?

    జవాబు: రూప కొడువయూర్, శివానీ రాజశేఖర్ వంటి నటీమణులు కూడా అధికారికంగా మెడిసిన్ పూర్తి చేసిన డాక్టర్లే.

    • Hari Prasad S
      ABOUT THE AUTHOR
      Hari Prasad S

      హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

