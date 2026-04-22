Horror Thriller: ఊరిపై పడి జనాలను పీక్కు తినే రక్త పిశాచులు.. నేరుగా ఓటీటీలోకి హారర్ థ్రిల్లర్ మూవీ.. ఒంటరిగా చూడొద్దు
Horror Thriller: హారర్ థ్రిల్లర్ సినిమాలను ఇష్టపడే ప్రేక్షకులకు హాలీవుడ్ రచయిత స్టీఫెన్ కింగ్ పేరు సుపరిచితమే. ఆయన రాసిన కథలు వెండితెరపై సృష్టించే ప్రకంపనలు అంతా ఇంతా కాదు. తాజాగా ఆయన ప్రసిద్ధ నవల ఆధారంగా రూపొందిన హారర్ థ్రిల్లర్ 'సలేమ్స్ లాట్' (Salem’s Lot) ఎట్టకేలకు ఓటీటీ వేదికగా ప్రేక్షకులను పలకరించింది. ఎటువంటి ముందస్తు హడావుడి లేకుండా ఈ మూవీ ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో స్ట్రీమింగ్కు అందుబాటులోకి వచ్చింది.
రక్త పిశాచుల నేపథ్యంతో ఉత్కంఠభరిత కథ..
హారర్ థ్రిల్లర్ సలేమ్స్ లాట్ సినిమా కథ విషయానికి వస్తే.. బెన్ మియర్స్ అనే రచయిత తన చిన్ననాటి జ్ఞాపకాలను నెమరువేసుకోవడానికి, తన తదుపరి పుస్తకం కోసం కావాల్సిన ప్రేరణ పొందేందుకు తన సొంత ఊరైన 'జెరూసలేమ్స్ లాట్'కు తిరిగి వస్తాడు.
అయితే అక్కడ అతనికి ఊహించని భయానక పరిణామాలు ఎదురవుతాయి. ఆ ఊరి ప్రజలు ఒక్కొక్కరుగా రక్తపిశాచులుగా (Vampires) మారుతున్నారని అతను గమనిస్తాడు. ఆ ఊరిని ఈ ప్రమాదం నుండి కాపాడేందుకు బెన్ తన స్నేహితులతో కలిసి చేసే పోరాటమే ఈ సినిమా ప్రధానాంశం.
గ్యారీ డౌబెర్మాన్ దర్శకత్వ ప్రతిభ..
'అన్నాబెల్లె కమ్స్ హోమ్' వంటి హారర్ హిట్లను అందించిన గ్యారీ డౌబెర్మాన్ ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహించారు. స్టీఫెన్ కింగ్ నవలలోని భీభత్సాన్ని, సస్పెన్స్ను వెండితెరపై ఆవిష్కరించడంలో ఆయన తనదైన ముద్ర వేశారు.
వాస్తవానికి ఈ సినిమా థియేట్రికల్ విడుదల కోసం చాలా కాలం వేచి చూసినప్పటికీ, చివరకు మేకర్స్ దీనిని నేరుగా డిజిటల్ ప్లాట్ఫారమ్లో విడుదల చేయాలని నిర్ణయించారు. లూయిస్ పుల్మాన్, మకెంజీ లీ వంటి తారలు ఇందులో కీలక పాత్రలు పోషించారు.
అర్ధరాత్రి ఒంటరిగా చూడకండి
ప్రస్తుతం అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో అందుబాటులో ఉన్న ఈ మూవీ హారర్ ప్రియులకు పర్ఫెక్ట్ ఛాయిస్ అని చెప్పవచ్చు. సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్, విజువల్స్ ప్రేక్షకులకు వెన్నులో వణుకు పుట్టించేలా ఉన్నాయి. దీంతో ఒంటరిగా చూసే సాహసం చేయొద్దన్న రివ్యూలు వస్తున్నాయి.
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా హాలీవుడ్ హారర్ చిత్రాలకు మంచి ఆదరణ ఉండటంతో, ఈ వీకెండ్ లో 'సలేమ్స్ లాట్' ఓటీటీలో ట్రెండ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. మీరు కూడా థ్రిల్లింగ్ అనుభూతిని పొందాలనుకుంటే వెంటనే ప్రైమ్ వీడియోలో ఈ సినిమాను వీక్షించవచ్చు.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)
1. 'సలేమ్స్ లాట్' సినిమా ఏ ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది?
ఈ హారర్ థ్రిల్లర్ ప్రస్తుతం అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో (Amazon Prime Video) లో అందుబాటులో ఉంది.
2. 'సలేమ్స్ లాట్' సినిమా ఏ రచయిత నవల ఆధారంగా రూపొందింది?
ప్రపంచ ప్రఖ్యాత హారర్ నవలా రచయిత స్టీఫెన్ కింగ్ (Stephen King) రాసిన 'సలేమ్స్ లాట్' పుస్తకం ఆధారంగా ఈ సినిమాను తెరకెక్కించారు.
3. 'సలేమ్స్ లాట్' చిత్రానికి దర్శకుడు ఎవరు?
హారర్ చిత్రాల దర్శకుడు గ్యారీ డౌబెర్మాన్ ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహించారు.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More