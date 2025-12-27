ధోనీ నుంచి రకుల్ ప్రీత్ వరకు.. సల్మాన్ ఖాన్ 60వ పుట్టిన రోజుకు తరలి వచ్చిన సెలబ్రిటీలు.. మాజీ గర్ల్ఫ్రెండ్ కూడా..
సల్మాన్ ఖాన్ శనివారం (డిసెంబర్ 27) తన 60వ పుట్టిన రోజు జరుపుకుంటున్నాడు. అయితే ఒక రోజు ముందే జరిగిన సెలబ్రేషన్స్ కు ధోనీ నుంచి రకుల్ ప్రీత్ వరకు ఎంతో మంది సెలబ్రిటీలు వచ్చారు. ఆ ఫొటోలు వైరల్ అవుతున్నాయి.
బాలీవుడ్ భాయ్ జాన్ సల్మాన్ ఖాన్ శనివారం (డిసెంబర్ 27) తన 60వ పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్నాడు. ఈ మైలురాయిని సెలబ్రేట్ చేసుకోవడానికి పన్వేల్ ఫామ్హౌస్లో డిసెంబర్ 26 రాత్రి నుంచే గ్రాండ్ పార్టీ మొదలైంది. ఈ పార్టీకి టీమిండియా మాజీ కెప్టెన్ ఎం.ఎస్. ధోని సహా పలువురు సినీ ప్రముఖులు హాజరయ్యారు.
సల్మాన్ ఖాన్ బర్త్ డే సెలబ్రేషన్స్
సల్మాన్ ఖాన్ బాలీవుడ్ లోని మిగతా ఇద్దరు ఖాన్లలాగే 2025లోనే తన 60వ పుట్టిన రోజు జరుపుకుంటున్నాడు. ఇప్పటికే షారుక్ ఖాన్, ఆమిర్ ఖాన్ కూడా తమ షష్టిపూర్తి జరుపుకున్న విషయం తెలిసిందే. శనివారం (డిసెంబర్ 27) సల్మాన్ కూడా తన 60వ పడిలో అడుగుపెట్టాడు.
సాధారణంగా తన పుట్టినరోజును ముంబై అపార్ట్మెంట్లో లేదా పన్వేల్ ఫామ్హౌస్లో జరుపుకునే సల్మాన్.. ఈసారి 60వ పుట్టినరోజు కావడంతో ఫామ్హౌస్లో భారీ ఏర్పాట్లు చేశారు.
పార్టీకి ఎవరెవరు వచ్చారంటే?
సల్మాన్ బర్త్ డే పార్టీకి టీమిండియా మాజీ కెప్టెన్ ఎం.ఎస్. ధోని తన భార్య సాక్షితో కలిసి పార్టీకి వచ్చాడు. ఇక టాలీవుడ్, బాలీవుడ్ భామలు రకుల్ ప్రీత్ సింగ్, ప్రగ్యా జైస్వాల్ జంటగా వచ్చి సందడి చేశారు. జెనీలియా దేశ్ముఖ్ తన పిల్లలతో రాగా, హుమా ఖురేషి గ్లామరస్ లుక్లో మెరిసింది. సింగర్ మికా సింగ్ వెరైటీగా స్కూటీ మీద వచ్చి ఎంట్రీ ఇచ్చాడు.
సల్మాన్కు అత్యంత సన్నిహితుడైన మనీష్ పాల్, మాజీ ప్రేమికురాలు సంగీతా బిజ్లానీ కూడా రావడం విశేషం. నటుడు రణదీప్ హుడా తన నిండు గర్భిణి భార్య లిన్తో కలిసి వచ్చాడు. సీనియర్ నటి టబు, నిర్మాత రమేష్ తౌరానీ, నిఖిల్ ద్వివేది, మహేష్ మంజ్రేకర్ కూడా పార్టీలో మెరిశారు.
ఖాన్ ఫ్యామిలీ సందడి
సల్మాన్ సోదరులు అర్బాజ్ ఖాన్ (భార్య షురా, కూతురితో), సోహైల్ ఖాన్ పార్టీలో సందడి చేశాడు. మేనల్లుళ్లు అహాన్, నిర్వాణ్ స్టైలిష్గా ఎంట్రీ ఇచ్చారు. సల్మాన్ సోదరీమణులు కూడా తమ కుటుంబాలతో హాజరయ్యారు.
ఈ పార్టీలో సల్మాన్ కోసం ఒక ప్రత్యేక వీడియోను ప్రదర్శించారు. సల్మాన్తో పనిచేసిన దర్శకులందరూ ఇందులో ఆయనకు విషెస్ చెప్పినట్లు సమాచారం. పుట్టినరోజు కానుకగా అభిమానులకు ఒక శుభవార్త అందనుంది. సల్మాన్ నటిస్తున్న 'బ్యాటిల్ ఆఫ్ గల్వాన్' సినిమా నుంచి ఒక భారీ అప్డేట్ ఇవ్వబోతున్నారు.