    మరో 6 రోజుల్లో 60 ఏళ్లు.. సల్మాన్ ఎంత ఫిట్‌గా ఉన్నాడో చూడండి.. సోషల్ మీడియాలో ఓ ఫన్నీ పోస్ట్

    బాలీవుడ్ స్టార్ యాక్టర్ సల్మాన్ ఖాన్ మరో 6 రోజుల్లో తన 60వ పుట్టిన రోజు జరుపుకోబోతున్నాడు. అయితే ఇప్పుడు కూడా అతని ఫిట్‌నెస్ చూసి ఫ్యాన్స్ షాక్ తింటున్నారు. తన ఫొటోలతో అతడు చేసిన పోస్ట్ వైరల్ అవుతోంది.

    Published on: Dec 22, 2025 7:20 PM IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    బాలీవుడ్ సూపర్ స్టార్ సల్మాన్ ఖాన్ డిసెంబర్ 27న 60వ పడిలోకి అడుగుపెడుతున్నాడు. ఈ సందర్భంగా అతడు షేర్ చేసిన లేటెస్ట్ జిమ్ ఫోటోలు చూసి ఫ్యాన్స్ షాక్ అవుతున్నారు. వయసు పెరుగుతున్నా ఫిట్‌నెస్ తగ్గలేదని కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం అతడు 'బ్యాటిల్ ఆఫ్ గల్వాన్' అనే వార్ మూవీ కోసం కసరత్తులు చేస్తున్నాడు.

    సల్మాన్ ఖాన్ @ 60 ఏళ్లు

    బాలీవుడ్ ఖాన్ త్రయం (షారుఖ్, ఆమిర్, సల్మాన్)లో చివరగా సల్మాన్ ఖాన్ ఈ ఏడాది 60వ పుట్టినరోజు జరుపుకోబోతున్నాడు. మరో ఆరు రోజుల్లో అంటే డిసెంబర్ 27న అతడు షష్టిపూర్తి చేసుకోనున్నాడు. ఈ సందర్భంగా సల్మాన్ చేసిన ట్వీట్, షేర్ చేసిన ఫోటోలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో ట్రెండ్ అవుతున్నాయి.

    "60 ఏళ్లకు ఇలా ఉండాలని ఉంది.."

    సల్మాన్ ఖాన్ తన జిమ్ ఫోటోలను షేర్ చేస్తూ ఒక ఆసక్తికరమైన క్యాప్షన్ పెట్టాడు. "ఇంకా 6 రోజుల్లో నాకు 60 ఏళ్లు వస్తున్నాయి.. అప్పటికి నేను ఇలాగే (ఫిట్‌గా) ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను" అని చమత్కరించాడు.

    ఈ ఫొటొల్లో అతడు బ్లాక్ వెస్ట్, బ్లూ షార్ట్స్ వేసుకుని.. కండలు తిరిగిన చేతులు, బలమైన కాళ్లతో జిమ్‌లో కూర్చొని ఉన్నాడు. క్లీన్ షేవ్ లుక్‌లో ఉన్న సల్మాన్‌ను చూసి.. "మీరు ఇప్పుడు జస్ట్ 30 ఏళ్ల కుర్రాడిలా ఉన్నారు భాయ్" అని ఫ్యాన్స్ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.

    ఈ ఏడాదే ఆమిర్ ఖాన్, షారుఖ్ ఖాన్ కూడా 60 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకున్న విషయం తెలిసిందే. వారి పుట్టినరోజులకు పాత సినిమాలు రీ-రిలీజ్ చేశారు కానీ, సల్మాన్ బర్త్‌డేకి ఇంకా అలాంటి ప్లాన్స్ ఏవీ ప్రకటించలేదు.

    సల్మాన్ ఖాన్ నెక్ట్స్ మూవీ

    ఇటీవలే బిగ్ బాస్ సీజన్ 19 హోస్టింగ్ పూర్తి చేసిన సల్మాన్.. ఇప్పుడు ఒక భారీ యాక్షన్ సినిమాపై ఫోకస్ పెట్టాడు. ఈ మూవీ పేరు 'బ్యాటిల్ ఆఫ్ గల్వాన్' (Battle of Galwan). 2020లో భారత్-చైనా మధ్య జరిగిన గల్వాన్ లోయ ఘర్షణల ఆధారంగా ఈ సినిమా తెరకెక్కుతోంది.

    'షూటౌట్ ఎట్ లోఖండ్‌వాలా' ఫేమ్ అపూర్వ లాఖియా ఈ మూవీని డైరెక్ట్ చేస్తున్నాడు. ఈ మూవీ గురించి సల్మాన్ గతంలో మాట్లాడాడు.

    "ఇది శారీరకంగా చాలా కష్టమైన సినిమా. వయసు పెరిగేకొద్దీ యాక్షన్ చేయడం కష్టంగా మారుతోంది. ఇంతకుముందు ఒకటి రెండు వారాల్లో చేసే పనులు.. ఇప్పుడు ఎక్కువ సమయం తీసుకుంటున్నాయి. పరుగెత్తడం, కిక్ చేయడం వంటివి ఈ సినిమా కోసం తప్పక చేయాల్సి వస్తోంది" అని సల్మాన్ పేర్కొన్నాడు.

