    Salman Khan: వంశీ పైడిపల్లితో సల్మాన్ ఖాన్ మూవీ.. దిల్ రాజు ప్రొడ్యూసర్.. ఏప్రిల్లోనే షూటింగ్ మొదలు

    Salman Khan: సల్మాన్ ఖాన్, వంశీ పైడిపల్లి మూవీని అధికారికంగా అనౌన్స్ చేశారు. ఈ సినిమా షూటింగ్ ఏప్రిల్లోనే ప్రారంభం కానున్నట్లు వెల్లడిస్తూ సల్మాన్ చేసిన ట్వీట్ వైరల్ అవుతోంది. ఆ విశేషాలేంటో చూడండి.

    Mar 30, 2026, 14:12:09 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    Salman Khan: టాలీవుడ్ డైరెక్టర్ వంశీ పైడిపల్లి, బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో సల్మాన్ ఖాన్ తో చేతులు కలిపాడు. అప్పుడెప్పుడో మూడేళ్ల కిందట దళపతి విజయ్ తో వారసుడు మూవీ చేసిన అతడు.. ఈసారి సల్మాన్ తో మూవీ చేయబోతున్నాడు. దీనికి సంబంధించిన అఫీషియల్ అనౌన్స్‌మెంట్ సోమవారం (మార్చి 30) వచ్చేసింది. ఎప్పటినుంచో ఇండస్ట్రీలో గట్టిగా వినిపిస్తున్న రూమర్స్‌ను నిజం చేస్తూ.. బాలీవుడ్ మెగాస్టార్ సల్మాన్ ఖానే ఈ విషయాన్ని తన ఎక్స్ అకౌంట్ ద్వారా వెల్లడించాడు.

    Salman Khan: వంశీ పైడిపల్లితో సల్మాన్ ఖాన్ మూవీ.. దిల్ రాజు ప్రొడ్యూసర్.. ఏప్రిల్లోనే షూటింగ్ మొదలు
    Salman Khan: వంశీ పైడిపల్లితో సల్మాన్ ఖాన్ మూవీ.. దిల్ రాజు ప్రొడ్యూసర్.. ఏప్రిల్లోనే షూటింగ్ మొదలు

    సల్మాన్ ఖాన్ మాస్ ట్వీట్..

    ఈ క్రేజీ ప్రాజెక్ట్ గురించి సల్మాన్ ఖాన్ స్వయంగా తన సోషల్ మీడియా అకౌంట్స్‌లో ఒక పోస్ట్ పెట్టి ఫ్యాన్స్‌కు ఫుల్ కిక్ ఇచ్చాడు. తనదైన సిగ్నేచర్ స్టైల్‌లో "దిల్, దిమాగ్, జిగర్ సే, ఫ్రమ్ దిస్ ఏప్రిల్" అని క్యాప్షన్ పెట్టి ఈ సినిమా అప్‌డేట్ ఇచ్చాడు.

    ఈ డైలాగ్ చూస్తుంటేనే సినిమాలో సల్మాన్ యాక్షన్, ఎమోషన్ ఏ రేంజ్‌లో ఉండబోతోందో మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. సల్మాన్ ఖాన్ లాంటి ఒక మాస్ హీరోను మన టాలీవుడ్ డైరెక్టర్ ఎలా ప్రెజెంట్ చేస్తాడో చూడాలని అభిమానులంతా చాలా ఎక్సయిటింగ్‌గా వెయిట్ చేస్తున్నారు.

    భారీ బడ్జెట్.. దిల్ రాజు ప్రొడక్షన్..

    ఇక ఈ సినిమా షూటింగ్ విషయానికొస్తే, ఈ ఏడాది ఏప్రిల్ 2026 నుంచే రెగ్యులర్ షూటింగ్ స్టార్ట్ చేయడానికి మేకర్స్ ప్లాన్ చేస్తున్నారు. స్టార్ ప్రొడ్యూసర్ దిల్ రాజు ఈ ప్రతిష్టాత్మక ప్రాజెక్టును చాలా గ్రాండ్ స్కేల్‌లో, ఎక్కడా కాంప్రమైజ్ కాకుండా భారీ బడ్జెట్‌తో నిర్మిస్తున్నాడు.

    దిల్ రాజుతో పాటు కుల్దీప్ రాథోడ్, రఫీ ఖాజీ ఈ సినిమాకు కో ప్రొడ్యూసర్లుగా వ్యవహరిస్తున్నారు. టాలీవుడ్, బాలీవుడ్ కాంబినేషన్‌లో వస్తున్న సినిమా కాబట్టి ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్ కచ్చితంగా నెక్స్ట్ లెవెల్‌లో ఉండబోతున్నాయని పక్కాగా చెప్పొచ్చు.

    వచ్చే ఏడాది గ్రాండ్ రిలీజ్..

    ఈ భారీ చిత్రాన్ని 2027లో ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకురావాలని చిత్ర బృందం టార్గెట్‌గా పెట్టుకుంది. అంటే సినిమా రిలీజ్ కోసం మనం వచ్చే ఏడాది వరకు వెయిట్ చేయక తప్పదు. సల్మాన్ ఖాన్ సరసన హీరోయిన్ ఎవరు, మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఎవరు లాంటి ఇతర కాస్ట్ అండ్ క్రూ డీటెయిల్స్ త్వరలోనే అఫీషియల్‌గా బయటకు రానున్నాయి. ఈ సినిమాకు సంబంధించిన మరిన్ని లేటెస్ట్ అప్‌డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి.

    వంశీ పైడిపల్లి గురించి..

    2007లో ప్రభాస్ తో మున్నా సినిమా తీసి టాలీవుడ్ లోకి అడుగుపెట్టాడు వంశీ పైడిపల్లి. ఆ తర్వాత మహేష్ బాబు, రామ్ చరణ్, జూనియర్ ఎన్టీఆర్, దళపతి విజయ్ లాంటి స్టార్లతో మూవీస్ చేశాడు. అతని ఖాతాలో బృందావనం, ఎవడు, ఊపిరి, మహర్షి, వారసుడులాంటి సినిమాలు ఉన్నాయి.

    19 ఏళ్ల కెరీర్లో కేవలం ఆరే సినిమాలు తీసిన వంశీ.. ఇప్పుడు ఏకంగా బాలీవుడ్ స్టార్ సల్మాన్ ఖాన్ తో మూవీ చేయబోతుండటం నిజంగా విశేషమే. ప్రస్తుతం సల్మాన్.. మాతృభూమి మూవీతో బిజీగా ఉన్న విషయం తెలిసిందే.

    • Hari Prasad S
      ABOUT THE AUTHOR
      Hari Prasad S

      హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

    News/Entertainment/Salman Khan: వంశీ పైడిపల్లితో సల్మాన్ ఖాన్ మూవీ.. దిల్ రాజు ప్రొడ్యూసర్.. ఏప్రిల్లోనే షూటింగ్ మొదలు
    News/Entertainment/Salman Khan: వంశీ పైడిపల్లితో సల్మాన్ ఖాన్ మూవీ.. దిల్ రాజు ప్రొడ్యూసర్.. ఏప్రిల్లోనే షూటింగ్ మొదలు
