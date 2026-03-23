    Dil Raju: థియేటర్లు ఇవ్వలేదని దిల్ రాజును ఏసుకుంటారు.. కండిషన్స్ అప్లై అని ముందే చెప్పా: గాయపడ్డ సింహంపై దిల్ రాజు

    Dil Raju: దిల్ రాజు ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్ చేశాడు. తరుణ్ భాస్కర్ నటించిన గాయపడ్డ సింహం రిలీజ్ డేట్ అనౌన్స్‌మెంట్ ఈవెంట్ సందర్భంగా ఈ సినిమా రిలీజ్ వారం వాయిడే పడొచ్చని ముందే చెప్పాడు. దీనికి కారణం రామ్ చరణ్ పెద్ది మూవీనే కావడం గమనార్హం.

    Mar 23, 2026, 15:43:31 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    Dil Raju: గ్లోబల్ స్టార్ రామ్ చరణ్ లాంటి పెద్ద హీరో మూవీ, మరో పక్క కొత్తదనానికి మారుపేరుగా నిలిచే తరుణ్ భాస్కర్ లీడ్ రోల్లో నటించిన సినిమా.. ఈ ఇద్దరి సినిమాల చుట్టూ ఇప్పుడు టాలీవుడ్‌లో పెద్ద చర్చే నడుస్తోంది. తరుణ్ భాస్కర్ నటిస్తున్న కొత్త సినిమా 'గాయపడ్డ సింహం' విడుదల తేదీని మే 1గా అధికారికంగా ప్రకటించారు. సరిగ్గా దానికి ఒక్కరోజు ముందే, అంటే ఏప్రిల్ 30వ తేదీన రామ్ చరణ్ నటిస్తున్న అత్యంత భారీ బడ్జెట్ సినిమా 'పెద్ది' థియేటర్లలోకి రాబోతోంది. దీంతో నెట్టింట జనాలంతా ఒక్కసారిగా ఆశ్చర్యపోతున్నారు. దీనిపై దిల్ రాజు క్లారిటీ ఇస్తూ ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్ చేశాడు.

    కండిషన్స్ అప్లై అని ముందే చెప్పాను

    పెద్ది మూవీతో గాయపడ్డ సింహం పోటీ పడుతుందా అన్న అనుమానాలను నిర్మాత దిల్ రాజు ముందుగానే పటాపంచలు చేశాడు. ఒకవేళ పెద్ది అనుకున్న ప్రకారమే వస్తే.. సింహం పక్కకు జరగాల్సిందే అని అన్నాడు. రిలీజ్ వాయిదాకు సరే అనాల్సిందే అని తాను ముందే చెప్పానని, దానికి వాళ్లు కూడా ఒప్పుకున్నారని అతడు వెల్లడించాడు.

    గాయపడ్డ సింహం సినిమాను పంపిణీ చేస్తున్నది దిల్ రాజుయే కావడం విశేషం. రిలీజ్ డేట్ అనౌన్స్‌మెంట్ సందర్భంగా అతడు మాట్లాడుతూ.. "రామ్ చరణ్ నటిస్తున్న పెద్ది సినిమా ఏప్రిల్ 30న చాలా గ్రాండ్‌గా రిలీజ్ కావాల్సి ఉంది. ఒకవేళ ఆ సినిమా అనుకున్న సమయానికే వస్తే మాత్రం, నేను ఈ చిన్న సినిమాకు థియేటర్లు కేటాయించలేను. అప్పుడు మళ్లీ దిల్ రాజును ఏసుకుంటారు.. ఇదే విషయాన్ని నేను ముందే గాయపడ్డ సింహం చిత్ర బృందానికి చాలా స్పష్టంగా చెప్పేశాను. పెద్ది సినిమా వస్తే గనక, మీరు కచ్చితంగా విడుదల వాయిదా వేసుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉండాలని వాళ్లకు ముందే క్లియర్ గా చెప్పాను" అని దిల్ రాజు అన్నాడు.

    ప్రమోషన్స్ చాలా ముఖ్యం

    "ఈ రోజుల్లో సినిమాలకు ప్రమోషన్స్ అనేవి చాలా ముఖ్యం. జనాల్లోకి సినిమాను తీసుకెళ్లడానికే ఈరోజు ఒక ఈవెంట్ పెట్టి రిలీజ్ డేట్ ప్రకటించాం. రామ్ చరణ్ సినిమా గనక ప్లాన్ చేసినట్లుగానే ఏప్రిల్ 30న వస్తే, గాయపడ్డ సింహం కచ్చితంగా ఇంకో వారం రోజుల పాటు వాయిదా పడుతుంది" అని దిల్ రాజు అసలు సంగతి తేల్చేశాడు.

    దీన్ని బట్టి చూస్తే బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఈ రెండు సినిమాల మధ్య నేరుగా పోటీ అయితే ఉండదని మనకు స్పష్టంగా అర్థమవుతోంది. దిల్ రాజు లాంటి పెద్ద డిస్ట్రిబ్యూటర్ రెండు సినిమాలకు థియేటర్ల ఇబ్బంది రాకుండా చాలా తెలివిగా ప్లాన్ చేశాడనే చెప్పాలి.

