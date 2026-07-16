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    Maa Inti Bangaram OTT: ఇంకొన్ని గంటలే.. ఈ రాత్రి నుంచే ఓటీటీలో మా ఇంటి బంగారం.. ఈ సమంత బ్లాక్ బస్టర్ చూసేందుకు 5 కారణాలు

    Maa Inti Bangaram OTT: స్టార్ హీరోయిన్ సమంత రూత్ ప్రభు నటించిన రికార్డుల చిత్రం ‘మా ఇంటి బంగారం’ ఓటీటీలోకి వచ్చేస్తోంది. మరికొన్ని గంటల్లోనే ఈ చిత్రం డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ లో అడుగుపెట్టనుంది. మరి ఈ బ్లాక్ బస్టర్ మూవీని చూసేందుకు 5 కారణాలు ఏంటో? ఇక్కడ చూసేయండి.

    Published on: Jul 16, 2026, 12:57:40 IST
    By Chandu Shanigarapu
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    Maa Inti Bangaram OTT: స్టార్ హీరోయిన్ సమంత రూత్ ప్రభు ప్రధాన పాత్రలో నటించిన ‘మా ఇంటి బంగారం’ ఇంకొన్ని గంటల్లోనే ఓటీటీలోకి వచ్చేస్తోంది. ప్రేక్షకుల నిరీక్షణకు ఎండ్ కార్డు వేస్తూ ఈ రోజు రాత్రి 12 గంటల నుంచి ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్ జియోహాట్‌స్టార్‌లో స్ట్రీమింగ్‌కు రానుంది. ఈ నేపథ్యంలో, ఈ బ్లాక్‌బస్టర్ సినిమాను ఓటీటీలో ఎందుకు అస్సలు మిస్ అవ్వకూడదో వివరించే ఐదు బలమైన కారణాలు ఇక్కడ చూద్దాం.

    ఇంకొన్ని గంటలే.. ఈ రాత్రి నుంచే ఓటీటీలో మా ఇంటి బంగారం.. ఈ సమంత బ్లాక్ బస్టర్ చూసేందుకు 5 కారణాలు
    ఇంకొన్ని గంటలే.. ఈ రాత్రి నుంచే ఓటీటీలో మా ఇంటి బంగారం.. ఈ సమంత బ్లాక్ బస్టర్ చూసేందుకు 5 కారణాలు

    వంద కోట్ల క్లబ్‌లో చేరిన రికార్డుల చిత్రం

    తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమ చరిత్రలోనే మా ఇంటి బంగారం సినిమా ఒక సరికొత్త మైలురాయిని అధిగమించింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.100 కోట్లకు పైగా గ్రాస్ వసూలు చేసి, టాలీవుడ్‌లో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన మొదటి మహిళా ప్రధాన (Female-led) చిత్రంగా ఇది చారిత్రాత్మక రికార్డు సృష్టించింది. కేవలం సమంత స్టార్ పవర్‌తోనే ఈ స్థాయి వసూళ్లు రావడం విశేషం.

    సమంత పవర్‌ఫుల్ కమ్‌బ్యాక్

    ఆరోగ్య కారణాల వల్ల కొంతకాలం సినిమాలకు విరామం ఇచ్చిన సమంత.. ఈ చిత్రంతో వెండితెరపైకి అత్యంత పవర్‌ఫుల్‌గా తిరిగొచ్చింది. తన కెరీర్‌లోనే వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్‌తో ప్రేక్షకులను కట్టిపడేసింది. సమంత నటన, స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్ ఈ సినిమాకు అతిపెద్ద ప్లస్ పాయింట్‌గా నిలిచాయి. తన స్టార్ పవర్ ఏమాత్రం తగ్గలేదని ఆమె ఈ చిత్రం ద్వారా నిరూపించింది సామ్.

    గృహిణి పాత్రలో ఊహించని యాక్షన్ థ్రిల్స్

    సాధారణంగా వచ్చే ఫ్యామిలీ డ్రామాలకు భిన్నంగా ఈ సినిమాను సరికొత్త జానర్‌లో రూపొందించారు. ఒక వైపు గుండెకు హత్తుకునే కుటుంబ సెంటిమెంట్‌ను పండిస్తూనే, మరోవైపు ఊహించని హై-వోల్టేజ్ యాక్షన్ సీన్స్‌తో థ్రిల్ ఇస్తుంది మా ఇంటి బంగారం మూవీ. వంటింటికే పరిమితమయ్యే ఒక సాధారణ గృహిణి తన కుటుంబాన్ని కాపాడుకోవడానికి ఎలాంటి పోరాటం చేసిందనే కోణంలో సాగే యాక్షన్ సీక్వెన్స్ ప్రేక్షకులను సీట్ అంచున కూర్చోబెడతాయి.

    అద్భుతమైన తారాగణం.. పర్‌ఫెక్ట్ కామెడీ టైమింగ్

    సమంతతో పాటు ఈ సినిమాలో శ్రీముఖి, గుల్షన్ దేవయ్య, దిగంత్, సీనియర్ నటి గౌతమి కీలక పాత్రల్లో నటించారు. ప్రతి ఒక్కరు తమ నటనతో ఆకట్టుకున్నారు. సినిమా కథ ఎంత సీరియస్‌గా సాగుతుందో, అంతే పవర్‌ఫుల్‌గా అందులోని షార్ప్ హ్యూమర్, కామెడీ టైమింగ్ ప్రేక్షకులకు మంచి వినోదాన్ని అందిస్తాయి. భిన్నమైన నటీనటుల కలయిక సినిమాకు మరింత బలాన్ని ఇచ్చింది.

    సంతోష్ నారాయణన్ మ్యూజిక్

    ఈ సినిమాకు సాంకేతిక విభాగం మరో ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలిచింది. ప్రముఖ సంగీత దర్శకుడు సంతోష్ నారాయణన్ అందించిన కార్నాటిక్ రాక్ బ్యాక్‌గ్రౌండ్ స్కోర్ యాక్షన్ సీన్లను నెక్స్ట్ లెవెల్‌కి తీసుకెళ్లింది. దీనికి తోడు అద్భుతమైన ఫైట్ కొరియోగ్రఫీ, కంబాట్ సీక్వెన్స్ ప్రేక్షకులకు నూటికి నూరు శాతం పైసా వసూల్ వినోదాన్ని అందిస్తాయి.

    డైరెక్టర్ నందినీ రెడ్డి తన టేకింగ్ తో మరోసారి మాయ చేసింది. థియేటర్లలో మిస్ అయిన వారు ఈ వీకెండ్‌లో హోమ్ థియేటర్లలో ఈ విజువల్ వండర్‌ను హ్యాపీగా ఆస్వాదించవచ్చు.

    • Chandu Shanigarapu
      ABOUT THE AUTHOR
      Chandu Shanigarapu

      చందు శనిగారపు ప్రస్తుతం హిందూస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ రైట‌ర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో ఎనిమిదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఆయన సొంతం. 2025 నుంచి డిజిటల్ మీడియాలోనూ తనదైన ముద్ర వేస్తున్నారు. సినిమా వార్తలను ఎప్పటికప్పుడు అందించడం, స్పోర్ట్స్ న్యూస్ ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలను చదివించేలా ఇవ్వడం ఆయన ప్రత్యేకత. మ్యాచ్ రిపోర్ట్ లను వేగంగా అందించడం, లైవ్ అప్ డేట్స్ ఇవ్వడంలో ఆయన ముందుంటారు. చందు తన కెరీర్ లో ప్రింట్ మీడియాలో ఎక్కువగా పనిచేశారు. ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడులో ఏడేళ్లకు పైగా స్పోర్ట్స్ రిపోర్టర్ గా పనిచేశారు. తన ఆర్టికల్స్ తో ఎంతోమంది యువ క్రీడాకారుల ప్రతిభను వెలుగులోకి తెచ్చారు. ప్రత్యేక ఆర్టికల్స్ తో వాళ్లకు ఆర్థిక సాయం అందేలా చూశారు. క్రికెట్ ప్రపంచకప్ లు, ఒలింపిక్స్ లాంటి మెగా టోర్నీల కవరేజీలో ఆయనకు విశిష్ఠ అనుభవం ఉంది. మల్లారెడ్డి కాలేజీ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ నుంచి చందు బీటెక్ డిగ్రీ పొందారు. ఓ వైపు టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ తో పాటు జర్నలిజంపై ప్రేమతో మీడియా రంగంలో కొనసాాగుతున్నారు. జర్నలిజంలో డిప్లొమా చేశారు. సినిమా వార్తలను, మూవీ రివ్యూలను, ఓటీటీ విషయాలను, క్రికెట్ సమాచారాన్ని, క్రీడా సంగతులను పాఠకులకు అందిస్తున్నారు.Read More

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    Home/Entertainment/Maa Inti Bangaram OTT: ఇంకొన్ని గంటలే.. ఈ రాత్రి నుంచే ఓటీటీలో మా ఇంటి బంగారం.. ఈ సమంత బ్లాక్ బస్టర్ చూసేందుకు 5 కారణాలు
    Home/Entertainment/Maa Inti Bangaram OTT: ఇంకొన్ని గంటలే.. ఈ రాత్రి నుంచే ఓటీటీలో మా ఇంటి బంగారం.. ఈ సమంత బ్లాక్ బస్టర్ చూసేందుకు 5 కారణాలు
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