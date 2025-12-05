సమంత బిజీబిజీ.. పెళ్లయిన నాలుగు రోజులకే షూటింగ్ మొదలుపెట్టిన బ్యూటీ.. హనీమూన్ లేనట్లే..
సమంత తన రెండో పెళ్లి అయిన నాలుగు రోజులకే మళ్లీ షూటింగ్ లో బిజీ అయిపోయింది. తాను నిర్మించి, లీడ్ రోల్లో నటిస్తున్న మా ఇంటి బంగారం మూవీ షూటింగ్ కు సిద్ధమవుతున్న ఫొటోను ఆమె ఇన్స్టాగ్రామ్ లో షేర్ చేసింది.
సమంత రూత్ ప్రభు మళ్లీ షూటింగ్ లలో బిజీ అయింది. డిసెంబర్ 1న ఆమె కోయంబత్తూరులోని ఈషా ఫౌండేషన్ లో రాజ్ నిడిమోరును పెళ్లి చేసుకున్న విషయం తెలిసిందే. ఈ రెండో పెళ్లి తర్వాత ఆమె కాస్త గ్యాప్ తీసుకుంటుందేమో అని అనుకున్నా.. సామ్ మాత్రం వెంటనే బిజీగా మారిపోయింది.
మా ఇంటి బంగారం షూటింగ్
సమంత ఈ ఏడాది శుభం మూవీని నిర్మించిన విషయం తెలుసు కదా. అందులో ఆమె అతిథి పాత్రలోనూ నటించింది. ఇక ఇప్పుడు తన ట్రాలాలా బ్యానర్లో మరో సినిమా నిర్మిస్తోంది. నందిని రెడ్డి డైరెక్షన్ లో వస్తున్న ఈ సినిమా పేరు మా ఇంటి బంగారం. ఆ మధ్య పూజా కార్యక్రమాలతో మూవీ మొదలైంది. అందులో రాజ్ నిడిమోరు స్పెషల్ గా కనిపించాడు.
ఇప్పుడతనితో పెళ్లి జరిగిన నాలుగు రోజులకే మళ్లీ ఈ మూవీ షూటింగ్ మొదలుపెట్టింది. ఆ మూవీ టీమ్ తో ఉన్న ఫొటోను ఇన్స్టాగ్రామ్ స్టోరీస్ లో పోస్ట్ చేస్తూ.. లెట్స్ గో అనే క్యాప్షన్ ఉంచింది. ఇందులో డైరెక్టర్ నందిని రెడ్డితో ఆమె ఓ ఫన్ మూమెంట్ ను ఎంజాయ్ చేయడం చూడొచ్చు. ఈ అప్డేట్ చూసిన ఫ్యాన్స్.. మరి రాజ్ తో హనీమూన్ లేనట్లేనా అని అడుగుతున్నారు.
సమంత, రాజ్ పెళ్లి, ఫన్నీ పోస్ట్
రాజ్, సమంత పెళ్లి డిసెంబర్ 1న జరిగిన విషయం తెలుసు కదా. ఆ తర్వాత సమంత ఒక చమత్కారమైన కామెంట్ తో ఇన్స్టా స్టోరీ పెట్టింది. ఈ పోస్ట్ అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది. పెళ్లికి సంబంధించిన ఓ ఫొటోను షేర్ చేసిన సమంత దానికి కాస్త వ్యంగ్యమైన క్యాప్షన్ రాసుకొచ్చింది. ఆ ఫొటోలో రాజ్ నిడిమోరును సమంత నవ్వుతూ చూస్తూ ఉంది. చేతిలో పూలదండ పట్టుకుని నవ్వుతూ కనిపించింది.
"ఇకనుంచి మీరు అతని సమస్య అని మీరు భావించినప్పుడు" అంటూ రాసుకొచ్చిన సమంత పర్పుల్ కలర్లో ఉన్న డెవిల్ (రాక్షసి) ఎమోజీని యాడ్ చేసింది. అంటే ఇక నుంచి తాను రాజ్ నిడిమోరుకు తాను ఓ సమస్య, బాధ్యత అని చమత్కారంగా చెప్పింది సమంత.
సమంత డిసెంబర్ 1న కోయంబత్తూరులోని ఈషా ఫౌండేషన్లో రాజ్ నిడిమోరును వివాహం చేసుకుంది. ఈ జంట లింగ భైరవ వివాహను ఎంచుకున్నారు. అర్పితా మెహతా డిజైన్ చేసిన ఎరుపు చీరను సమంత కట్టుకుంది. ఇక రాజ్ నిడిమోరు కుర్తా సెట్లో గోల్డ్ కలర్ జాకెట్ను ధరించాడు.
ఇప్పుడు సమంత, రాజ్ నిడిమోరు రెండో వివాహంతో వీరి బంధంపై పలు విధాలుగా కామెంట్స్ వస్తున్నాయి. ఇద్దరి గతం గురించి చూస్తే.. నాగ చైతన్యను 2017లో పెళ్లి చేసుకున్న సమంత 2021 వరకు కలిసి ఉన్నారు. అనంతరం సమంత, నాగ చైతన్యకు విడాకులు అయ్యాయి.