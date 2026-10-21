వ్యాపార రంగంలో సమంత ప్రభంజనం: రూ.120 కోట్లకు చేరిన బ్రాండ్ రాబడి
సినీ ఇండస్ట్రీలోనే కాక వ్యాపార ప్రపంచంలోనూ ప్రముఖ నటి సమంత కొత్త చరిత్ర సృష్టిస్తున్నారు. ఆమె సహ భాగస్వామిగా ఉన్న ఫ్రాగ్రెన్స్ బ్రాండ్ 'సీక్రెట్ ఆల్కెమిస్ట్' కేవలం 8 నెలల్లోనే 8 రెట్ల వృద్ధితో రూ.120 కోట్ల రాబడి మైలురాయిని దాటింది. వ్యాపారంతో పాటు సినిమాల్లోనూ ఆమె సక్సెస్ సాధిస్తున్నారు.
సినిమా రంగంలో తమ అభిమాన నటీనటుల చిత్రాలు బాక్సాఫీస్ వద్ద ఎన్ని కోట్లు వసూలు చేశాయో లెక్కించడం ప్రేక్షకులకు అలవాటే. అయితే నేటి తరం కథానాయికలు కేవలం వెండితెరకే పరిమితం కాకుండా వ్యాపారవేత్తలుగా కూడా తమ సత్తా చాటుతున్నారు. అందులో అగ్రనటి సమంత రూత్ ప్రభు అందరికంటే ముందు వరుసలో నిలిచారు. ఇటీవల ఆమె స్థాపించిన సుగంధ ద్రవ్యాల (ఫ్రాగ్రెన్స్) బ్రాండ్ ఏకంగా రూ.120 కోట్ల రాబడి సాధించి సరికొత్త రికార్డు నెలకొల్పింది.
8 నెలల్లో 8 రెట్ల భారీ వృద్ధి
నటి సమంత, అంకిత తడానీ, ఆకాష్ వాలీలు సంయుక్తంగా 'సీక్రెట్ ఆల్కెమిస్ట్' (Secret Alchemist) అనే ఫ్రాగ్రెన్స్ బ్రాండ్ను ప్రారంభించారు. నాణ్యమైన పదార్థాలతో కెమికల్ ఫ్రీ ఫార్ములేషన్తో తయారుచేసిన ఈ ఉత్పత్తులు భారతీయ మార్కెట్లో తక్కువ సమయంలోనే విస్తృతమైన ఆదరణ పొందాయి. గడిచిన ఎనిమిది నెలల వ్యవధిలోనే ఈ బ్రాండ్ 8 రెట్ల వృద్ధిని నమోదు చేయడం విశేషం. దీంతో ఈ సంస్థ వ్యాపారం ఏకంగా రూ.120 కోట్ల మైలురాయిని అధిగమించింది.
ఈ ఘనతపై సమంత స్పందిస్తూ హర్షం వ్యక్తం చేశారు. "రెండు విభిన్న రంగాల్లో నా ప్రయాణాలు ఇలాంటి గొప్ప మైలురాళ్లను చేరుకోవడం ఎంతో సంతృప్తిని ఇస్తోంది. 'మా ఇంటి బంగారం' చిత్రం నా మనస్సుకు ఎంతో దగ్గరైన ప్రాజెక్ట్ కాగా, 'సీక్రెట్ ఆల్కెమిస్ట్'ను ఒకే లక్ష్యంతో ముందుకు సాగే బృందంతో కలిసి మొదటి నుంచి నిర్మించాం. మాపై నమ్మకం ఉంచి ఆదరిస్తున్న అందరికీ నా ధన్యవాదాలు" అని సమంత పేర్కొన్నారు.
వ్యాపార సామ్రాజ్యంలో సమంత అడుగులు
- కేవలం 'సీక్రెట్ ఆల్కెమిస్ట్' మాత్రమే కాకుండా సమంత వ్యాపార రంగానికి సంబంధించి మరికొన్ని కీలక ప్రాజెక్టుల్లో భాగస్వామిగా ఉన్నారు.
- 2020లో ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్త సుశృతి కృష్ణతో కలిసి 'సాకి' (Saaki) పేరుతో మహిళా ఫ్యాషన్ బ్రాండ్ను ప్రారంభించారు.
- హర్షిత మోటపర్తి, ప్రావిష్ట నాదేళ్లతో కలిసి 'మైల్ కలెక్టివ్' (Mile Collective) అనే లైఫ్స్టైల్, యాక్టివ్వేర్ సంస్థను నెలకొల్పారు.
- ఆరోగ్యానికి సంబంధించిన ఉత్పత్తులను అందించే 'గటాకా' (Gataca) అనే సప్లిమెంట్ బ్రాండ్లోనూ ఈ నటి వాటాదారుగా ఉన్నారు.
సినిమాల్లోనూ వంద కోట్ల విజయం
వ్యాపార రంగంలోనే కాకుండా నటిగా, నిర్మాతగా కూడా సమంతకు ఈ ఏడాది అద్భుతమైన విజయం లభించింది. ఆమె స్వయంగా నిర్మించి ప్రధాన పాత్రలో నటించిన 'మా ఇంటి బంగారం' చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద రూ. 100 కోట్లకు పైగా వసూళ్లు సాధించింది.
బి.వి. నందిని రెడ్డి దర్శకత్వంలో రూపుదిద్దుకున్న ఈ తెలుగు చిత్రంలో గుల్షన్ దేవయ్య, దిగంత్ మంచాలే ముఖ్య పాత్రలు పోషించారు. సంతోష్ నారాయణన్ సంగీతం అందించగా, ఓం ప్రకాష్ ఛాయాగ్రహణం, ధర్మేంద్ర కాకరాల కూర్పు బాధ్యతలు నిర్వహించారు. 2026 జూన్ 19న విడుదలైన ఈ చిత్రం, 2018 నాటి 'మహానటి' రికార్డును అధిగమించి, అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన లేడీ ఓరియంటెడ్ తెలుగు చిత్రంగా రికార్డు సృష్టించింది.
వ్యక్తిగత జీవితం
సమంత వ్యక్తిగత జీవితాన్ని పరిశీలిస్తే, ప్రముఖ బాలీవుడ్ దర్శకుడు రాజ్ నిడిమోరును ఆమె 2025 డిసెంబరు 1న కోయంబత్తూరులోని ఈషా యోగా సెంటర్లో అత్యంత సన్నిహితుల సమక్షంలో వివాహం చేసుకున్నారు. 'ది ఫ్యామిలీ మేన్ 2', 'సిటాడెల్: హనీ బనీ', 'మా ఇంటి బంగారం' వంటి విజయవంతమైన ప్రాజెక్ట్లకు వీరిద్దరూ కలిసి పనిచేశారు. కాగా ప్రస్తుతం ఈ దంపతులు తమ మొదటి సంతానానికి జన్మనివ్వబోతున్నారు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More