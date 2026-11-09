Samantha Maternity Shoot: 9 నెలల గర్భంతో సమంత మెటర్నిటీ ఫొటోషూట్.. బేబీ బంప్ మరికొన్ని రోజులే..
Samantha Maternity Shoot: సమంత ప్రస్తుతం సినిమాలకు తాత్కాలిక విరామం ఇచ్చి, తన జీవితంలోని అత్యంత అద్భుతమైన మాతృత్వ దశను ఆస్వాదిస్తున్నారు. త్వరలోనే తన మొదటి బిడ్డకు జన్మనివ్వబోతున్న ఆమె.. తాజాగా తన బేబీ బంప్ను చూపిస్తూ ఇన్స్టాగ్రామ్లో షేర్ చేసిన క్యూట్ పిక్ సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతోంది.
Samantha Maternity Shoot: సమంత తొలిసారి మెటర్నిటీ ఫొటోషూట్ చేసింది. సౌత్ సినిమా ఇండస్ట్రీలో తనదైన నటన, అందంతో కోట్లాది మంది అభిమానుల మనసులను గెలుచుకున్న స్టార్ హీరోయిన్ సమంత ప్రస్తుతం జీవితంలో అత్యంత మధురమైన ఘట్టాన్ని ఆస్వాదిస్తున్నారు. త్వరలోనే తన మొదటి బిడ్డకు జన్మనివ్వబోతున్న సమంత.. సినిమాలకు తాత్కాలికంగా విరామం ప్రకటిస్తూ వ్యక్తిగత జీవితానికి ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో తాజాగా ఆమె ఇన్స్టాగ్రామ్ వేదికగా షేర్ చేసిన ఒక ఫోటో సోషల్ మీడియాలో సంచలనం సృష్టిస్తోంది.
ఇన్స్టాగ్రామ్లో వైరల్ అవుతున్న ఫోటో
సమంత సోషల్ మీడియాలో ఎప్పుడూ యాక్టివ్గా ఉంటూ తన వ్యక్తిగత, వృత్తిగత విశేషాలను అభిమానులతో పంచుకుంటూ ఉంటారు. తాజాగా ఆమె తన బేబీ బంప్ను చూపిస్తూ ఎంతో రిలాక్స్డ్ మూడ్లో ఉన్న ఓ అద్భుతమైన ఫోటోను పోస్ట్ చేశారు.
ఈ ఫోటోకు ఆమె జోడించిన క్యాప్షన్ నెటిజన్లను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటోంది. "దీన్నే నా మెటర్నిటీ ఫోటోషూట్గా భావించండి" అంటూ సమంత చమత్కారంగా ఆ ఫోటోకు క్యాప్షన్ జోడించారు.
సాధారణంగా సెలబ్రిటీలు అత్యంత వైభవంగా మెటర్నిటీ ఫోటోషూట్లు చేయించుకుంటూ ఉంటారు. అయితే సమంత ఎంతో సహజంగా, ఎటువంటి హంగులు లేకుండా షేర్ చేసిన ఈ క్యాజువల్ పిక్ అభిమానులను ఎంతగానో అలరిస్తోంది. ఫోటో పోస్ట్ చేసిన కొద్ది నిమిషాల్లోనే లక్షలాది లైక్లు, వేలాది కామెంట్లు వచ్చాయి. సినీ రంగానికి చెందిన ప్రముఖ నటీనటులు, సహచరులు ఆమెకు హృదయపూర్వక అభినందనలు తెలుపుతున్నారు.
'మా ఇంటి బంగారం'తో రూ.100 కోట్లకు పైగా వసూళ్లు
సమంత కెరీర్ విషయానికి వస్తే.. ఆమె చివరిగా 'మా ఇంటి బంగారం' (Maa Inti Bangaaram) అనే ఫ్యామిలీ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ మూవీలో నటించారు. ఈ సినిమాతో టాలీవుడ్ లో ఏ హీరోయిన్ కూ సాధ్యం కాని రికార్డును కూడా సొంతం చేసుకున్నారు. ఈ మూవీ రూ.100 కోట్లకుపైగా వసూలు చేసింది. టాలీవుడ్ లో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన ఫిమేల్ సెంట్రిక్ మూవీగా నిలిచింది.
కుటుంబ బంధాల మూలాలతో తెరకెక్కిన ఈ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ థియేటర్లలో సరికొత్త రికార్డులను సృష్టించింది. ఇందులో సమంత పోషించిన పాత్రకు విమర్శకుల నుంచి, ప్రేక్షకుల నుంచి భారీ ప్రశంసలు లభించాయి.
తన కెరీర్లో అత్యంత విజయవంతమైన సినిమాతో బాక్సాఫీస్ వద్ద విజయాన్ని నమోదు చేసిన తర్వాతే సమంత ఈ మాతృత్వ విరామాన్ని తీసుకోవడం విశేషం. నిజానికి మూవీలో హిట్ సాంగ్ అయిన తస్సాదియ్యా షూటింగ్ సమయంలోనే తాను ప్రెగ్నెంట్ అనే విషయం తెలిసిందని ఆమె అప్పట్లో వెల్లడించారు.
సినిమాలకు తాత్కాలిక విరామం.. అభిమానుల ఆకాంక్ష
తన మొదటి బిడ్డ రాక కోసం ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న సమంత.. ప్రస్తుతం ఆరోగ్యం, కుటుంబంపై పూర్తి శ్రద్ధ వహిస్తున్నారు. ఈ అందమైన సమయాన్ని ప్రతి క్షణం ఆస్వాదిస్తూ ముందుకు సాగుతున్నారు. సమంత మళ్లీ ఎప్పుడు వెండితెరపైకి వస్తారా అని అభిమానులు ఎదురుచూస్తున్నప్పటికీ, ఈ పవిత్రమైన మాతృత్వ ప్రయాణంలో ఆమెకు అందరూ ముందస్తు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నారు. సమంత షేర్ చేసిన ఈ బేబీ బంప్ ఫోటో ప్రస్తుతం టాలీవుడ్ వర్గాల్లోనూ, నెట్టింటా హాట్ టాపిక్గా మారింది.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More