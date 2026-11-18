Samantha: సమంత మరో పూజ.. భర్తతో కలిసి పెద్దల నుంచి ఆశీర్వాదం.. త్వరలోనే బిడ్డకు జన్మనివ్వనున్న నటి
Samantha: త్వరలోనే తల్లి కాబోతున్న స్టార్ హీరోయిన్ సమంత రూత్ ప్రభు, తన భర్త రాజ్ నిడిమోరుతో కలిసి ఇంట్లో నిర్వహించిన ప్రత్యేక పూజా కార్యక్రమం ఫోటోలను సోషల్ మీడియాలో పంచుకున్నారు. ఎరుపు రంగు అనార్కలీ డ్రెస్లో ప్రెగ్నెన్సీ గ్లోతో మెరిసిపోతున్న సమంతకు ఇరు కుటుంబాల పెద్దలు ఆశీర్వాదాలు అందించారు.
Samantha Ruth Prabhu Pregnancy Pooja Photos: టాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ సమంత రూత్ ప్రభు, ప్రముఖ దర్శకుడు రాజ్ నిడిమోరు త్వరలోనే తమ మొదటి బిడ్డకు స్వాగతం పలకబోతున్నారు. మాతృత్వపు మధుర క్షణాలను ఆస్వాదిస్తున్న సమంత.. తాజాగా తమ నివాసంలో జరిగిన ఒక ఆత్మీయ పూజా కార్యక్రమానికి సంబంధించిన ఫోటోలను ఇన్స్టాగ్రామ్ వేదికగా అభిమానులతో పంచుకున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ ఫోటోలు నెట్టింట విపరీతంగా వైరల్ అవుతున్నాయి.
రెడ్ అనార్కలీలో ప్రెగ్నెన్సీ గ్లో.. పెద్దల ఆశీర్వాదం
బుధవారం (నవంబర్ 18) సమంత షేర్ చేసిన ఈ ఫోటోల్లో ఆమె ఎరుపు రంగు అనార్కలీ సూట్లో ప్రెగ్నెన్సీ గ్లోతో ఎంతో అందంగా మెరిసిపోతుండగా, రాజ్ నిడిమోరు క్రీమ్ కలర్ కుర్తా, వైట్ పైజామాలో సంప్రదాయబద్ధంగా కనిపించారు.
మొదటి ఫోటోలో పూజలో కూర్చున్న సమంత, రాజ్ ఒకరి కళ్లలోకి ఒకరు ప్రేమగా చూసుకుంటున్న క్యూట్ మూమెంట్ అభిమానులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటోంది.
మరో ఫోటోలో ఇరు కుటుంబాల పెద్దలు సమంత తలపై చేతులు ఉంచి, కాబోయే తల్లికీ, బిడ్డకూ ఆశీర్వాదాలు అందిస్తున్న దృశ్యం భావోద్వేగానికి గురిచేస్తోంది.
తన తల్లి నినెట్ ప్రభుతో పాటు రెండు కుటుంబాల మహిళలతో కలిసి దిగిన గ్రూప్ ఫోటోలను కూడా సమంత పంచుకున్నారు. ఈ పోస్ట్కు "మా ప్రపంచం" అంటూ ఒక తెలుపు రంగు హార్ట్ ఎమోజీని క్యాప్షన్గా జతచేశారు.
సీమంతం వేడుక నుంచి ఫన్నీ మెటర్నిటీ షూట్ వరకు..
సెప్టెంబర్ నెలలో సమంత, రాజ్ నిడిమోరు సంప్రదాయబద్ధంగా సీమంతం వేడుకను జరుపుకున్న సంగతి తెలిసిందే. శ్రీవిద్య సంప్రదాయంలోని 'కళా ఆవరణ' (శ్రీ కల్పం) అనే ప్రత్యేక పూజతో ఆ వేడుక జరిగింది. అంతేకాకుండా తన ప్రెగ్నెన్సీ జర్నీకి సంబంధించిన సరదా అప్డేట్లను కూడా సమంత ఎప్పటికప్పుడు షేర్ చేస్తున్నారు.
ఇటీవల నల్ల కళ్లద్దాలు పెట్టుకుని, సోఫాలో హాయిగా సేదతీరుతూ బేబీ బంప్ను చూపిస్తున్న ఫోటోను పోస్ట్ చేసి “దీన్నే నా మెటర్నిటీ షూట్ అనుకోండి” అంటూ సరదా క్యాప్షన్ ఇచ్చారు. అంతకుముందు గర్భధారణ సమయంలోనూ జిమ్లో వెయిట్స్ ఎత్తుతూ వ్యాయామం చేస్తున్న వీడియోను షేర్ చేసి ఫిట్నెస్ పట్ల తనకున్న అంకితభావాన్ని చాటుకున్నారు.
సమంత - రాజ్ ప్రేమకథ, సినిమాల విశేషాలు
2021లో విడుదలైన సూపర్ హిట్ వెబ్ సిరీస్ 'ది ఫ్యామిలీ మ్యాన్ 2' (The Family Man 2) సమయంలో సమంత, రాజ్ నిడిమోరు తొలిసారి కలిసి పనిచేశారు. ఆ తర్వాత 'సిటాడెల్: హనీ బన్నీ' సిరీస్కు కూడా వీరిద్దరూ కలిసి పనిచేయడంతో వీరి మధ్య సాన్నిహిత్యం పెరిగింది. కొంతకాలం డేటింగ్లో ఉన్న ఈ జంట.. 2025 డిసెంబర్ 1న కోయంబత్తూరులోని ఈశా యోగా కేంద్రంలో అత్యంత సన్నిహితుల మధ్య వివాహ బంధంతో ఒక్కటయ్యారు.
సినిమాల విషయానికొస్తే, సమంత చివరిసారిగా నందిని రెడ్డి దర్శకత్వంలో వచ్చిన తెలుగు యాక్షన్ డ్రామా ‘మా ఇంటి బంగారం’ చిత్రంలో కనిపించారు. తన సొంత నిర్మాణ సంస్థ 'ట్రలాలా మూవింగ్ పిక్చర్స్' బ్యానర్పై సమంత స్వయంగా నిర్మించిన ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద మంచి విజయాన్ని అందుకుంది. ప్రస్తుతం మెటర్నిటీ బ్రేక్లో ఉన్న సమంత, బిడ్డకు జన్మనిచ్చిన తర్వాత తిరిగి కెమెరా ముందుకు రానున్నారు.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More