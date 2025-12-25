ఈ ఏడాదిని మరచిపోలేను అంటూ భర్త రాజ్ నిడిమోరుతో కలిసి ఉన్న రేర్ ఫొటోలు షేర్ చేసిన సమంత
సమంత రూత్ ప్రభు ఈ ఏడాదికి ఎంతగానో రుణపడి ఉంటానన్నట్లుగా ఓ పోస్ట్ చేసింది. ఇందులో తన భర్త రాజ్ నిడిమోరుతో కలిసి ఉన్న రేర్ ఫొటోలతోపాటు కొన్ని మెమొరబుల్ ఫొటోస్ ను ఆమె షేర్ చేయడం విశేషం.
స్టార్ హీరోయిన్ సమంత రూత్ ప్రభు 2025 సంవత్సరం తనకు ఎంతో స్పెషల్ అని చెబుతూ ఎమోషనల్ పోస్ట్ పెట్టింది. సొంత నిర్మాణ సంస్థ 'ట్రాలాలా' నుంచి మొదటి సినిమా 'శుభం' రిలీజ్ చేయడం, అన్నింటికంటే ముఖ్యంగా ఫిలిం మేకర్ రాజ్ నిడిమోరును పెళ్లి చేసుకోవడంతో ఈ ఏడాది తనకు మర్చిపోలేనిదిగా మిగిలిపోయిందని సామ్ తెలిపింది. ఈ సందర్భంగా ఒక అన్ సీన్ వెడ్డింగ్ ఫోటోను షేర్ చేసింది.
సమంత పోస్ట్ వైరల్
2025 ముగింపు దశకు రావడంతో సమంత ఈ ఏడాది జ్ఞాపకాలను క్రిస్మస్ రోజున ఇన్స్టాగ్రామ్లో పంచుకుంది. గురువారం (డిసెంబర్ 25) ఆమె చేసిన ఇన్స్టా పోస్ట్ వైరల్ అవుతోంది. ఇందులో సమంత షేర్ చేసిన ఫోటోలు, వీడియోలు అభిమానులను బాగా ఆకట్టుకుంటున్నాయి.
వీటిలో తన భర్త రాజ్ నిడిమోరుతో పెళ్లి దుస్తుల్లో ఉన్న ఫోటో హైలైట్. అందులో రాజ్ ఫన్నీగా ముఖం పెడితే , పక్కనే ఉన్న సమంత నవ్వుతూ కనిపించింది. జిమ్లో కష్టపడుతున్న వీడియో, 'శుభం' సినిమాలో తన క్యామియో లుక్, క్రిస్మస్ ట్రీ ఫోటోలను కూడా షేర్ చేసింది. "కృతజ్ఞతతో నిండిన సంవత్సరం" అని క్యాప్షన్ ఇచ్చింది.
రాజ్, సామ్ లవ్ స్టోరీ
డిసెంబర్ 1, 2025న కోయంబత్తూర్లోని ఈషా ఫౌండేషన్ (Isha Foundation)లో వీరి వివాహం యోగ సంప్రదాయ పద్ధతిలో జరిగింది. 'ది ఫ్యామిలీ మ్యాన్ 2' (2021), 'సిటాడెల్: హనీ బన్నీ' (2024) వెబ్ సిరీస్లలో వీరిద్దరూ కలిసి పనిచేశారు.
2023 నుంచే వీరిద్దరూ డేటింగ్లో ఉన్నారనే వార్తలు వచ్చాయి. కానీ అప్పటికే రాజ్, శ్యామలీ దేతో వివాహ బంధంలో ఉండటం (అప్పట్లో విడాకుల గురించి అధికారికంగా చెప్పకపోవడం) వల్ల చాలామంది ఈ వార్తలను కొట్టిపారేశారు.
2024లో వీరిద్దరూ ఈవెంట్లలో తరచుగా కనిపించడం, సమంత సోషల్ మీడియాలో ఫోటోలు పెట్టడంతో క్లారిటీ వచ్చింది. చివరికి ఈ డిసెంబర్లో పెళ్లితో ఒక్కటయ్యారు.
ఈ ఏడాదే తన సొంత బ్యానర్ 'ట్రాలాలా మూవింగ్ పిక్చర్స్' (Tralala Moving Pictures)ను స్థాపించి, 'శుభం' సినిమాను రిలీజ్ చేసింది సమంత. ప్రస్తుతం రాజ్ & డీకే దర్శకత్వంలో 'రక్త్ బ్రహ్మాండ్: ది బ్లడీ కింగ్డమ్' అనే సిరీస్ చేస్తోంది. ఇది 2026లో రానుంది. దీంతోపాటు తెలుగులో తన నిర్మాణ సంస్థలోనే తానే లీడ్ రోల్లో నటిస్తున్న మా ఇంటి బంగారంతోనూ సామ్ బిజీగా ఉంది. ఇక రాజ్ & డీకే తెరకెక్కించిన 'ది ఫ్యామిలీ మ్యాన్ సీజన్ 3' ఈ నవంబర్లో విడుదలైంది.