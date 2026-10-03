OTT Trending: థియేటర్లో డిజాస్టర్.. ఓటీటీలో టాప్ లేపుతున్న తమిళ స్పై థ్రిల్లర్.. తెలుగులోనూ స్ట్రీమింగ్.. ట్రెండింగ్ నం1
OTT Trending: థియేటర్లలో డిజాస్టర్ టాక్ తెచ్చుకున్న ఓ తమిళ స్పై యాక్షన్ థ్రిల్లర్ ఇప్పుడు ఓటీటీలో టాప్ లేపుతోంది. ఇండియాలోనే నంబర్ వన్ సినిమాగా ట్రెండ్ అవుతోంది. ఈ మూవీ తెలుగులోనూ అందుబాటులో ఉంది. ఈ సినిమా పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చూసేయండి.
OTT Trending: భారీ అంచనాల మధ్య విడుదలైన కొన్ని సినిమాలు థియేటర్లలో ఆశించిన స్థాయిలో రాణించలేకపోయినా, ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్లపై మాత్రం ఊహించని సంచలనాలు సృష్టిస్తుంటాయి. సరిగ్గా ఇదే తరహా మ్యాజిక్ను రిపీట్ చేస్తోంది కార్తీ కథానాయకుడిగా నటించిన హై-వోల్టేజ్ స్పై థ్రిల్లర్ 'సర్దార్ 2'. బాక్సాఫీస్ వద్ద పరాజయాన్ని మూటగట్టుకున్న ఈ చిత్రం, డిజిటల్ స్క్రీన్పై మాత్రం సరికొత్త రికార్డులను లిఖిస్తోంది.
థియేటర్లలో తీవ్ర నిరాశ
భారీ బడ్జెట్, పీఎస్ మిత్రన్ విలక్షణమైన దర్శకత్వం, స్టార్ కాస్టింగ్ వంటి ఎన్నో ఆకర్షణలతో సెప్టెంబర్ 10న థియేటర్లలోకి వచ్చిన సర్దార్ 2 సినిమా ప్రేక్షకులను పెద్దగా ఆకట్టుకోలేకపోయింది. కథలో ఉన్న గందరగోళం, భారీ అంచనాలను అందుకోకపోవడం వల్ల థియేటర్ రన్ లో ఈ యాక్షన్ సీక్వెల్ డిజాస్టర్గా నిలిచింది. దీంతో ట్రేడ్ వర్గాలతో పాటు చిత్ర యూనిట్ కూడా తీవ్ర నిరాశకు గురైంది.
ఓటీటీలో నెం.1 సంచలనం
థియేటర్లలో పరాజయం పాలైన కేవలం కొద్ది రోజుల వ్యవధిలోనే, అంటే మూడు వారాల్లోనే అక్టోబర్ 1న ఈ సర్దార్ 2 చిత్రం ప్రముఖ ఓటీటీ సంస్థ అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో స్ట్రీమింగ్కు వచ్చింది. అయితే వెండితెరపై నిరాశపరిచిన ఈ స్పై డ్రామా.. డిజిటల్ వేదికపై మాత్రం రాకెట్ వేగంతో దూసుకుపోతోంది. ప్రస్తుతం ప్రైమ్ వీడియో ఇండియా ట్రెండింగ్లో 'సర్దార్ 2' అగ్రస్థానాన్ని కైవసం చేసుకుని అందరినీ ఆశ్చర్యపరుస్తోంది.
కార్తీ, ఎస్.జె. సూర్యల విశ్వరూపం
సర్దార్ 2 చిత్రంలో కార్తీ.. సర్దార్, ఇన్స్పెక్టర్ విజయ్ ప్రకాష్గా ద్విపాత్రాభినయంలో అద్భుతమైన నటనను కనబరిచారు. ముఖ్యంగా విలన్గా నటించిన ఎస్.జె. సూర్య 'బ్లాక్ డ్యాగర్' పాత్రలో తనదైన నటనతో మెప్పించారు. మాళవిక మోహనన్, ఆషికా రంగనాథ్ ల గ్లామర్, యాక్షన్ ఎపిసోడ్స్ ఓటీటీ వీక్షకులను కట్టిపడేస్తున్నాయి.
ప్యాన్ ఇండియా లెవల్లో
ఈ సినిమా తమిళంతో పాటు తెలుగు, హిందీ, మలయాళం, కన్నడ భాషల్లో అందుబాటులో ఉండటం దీనికి పెద్ద ప్లస్ పాయింట్గా మారింది. అంతర్జాతీయ బయో-వెపన్ కుట్ర నేపథ్యంలో సాగే ఈ కథను ఇంట్లో కూర్చుని ప్రశాంతంగా చూసేందుకు ఓటీటీ ఆడియన్స్ ఎగబడుతున్నారు.
బాక్సాఫీస్ వద్ద బోల్తా కొట్టినా, డిజిటల్ ఓపెనింగ్స్లో బ్లాక్బస్టర్ విజయాన్ని అందుకోవడం ద్వారా 'సర్దార్ 2' మరోసారి ఓటీటీ పవర్ను నిరూపించింది. థియేటర్లలో ఆడియన్స్ ఆదరణకు నోచుకోలేకపోయిన ఆ స్పై యాక్షన్ థ్రిల్లర్.. డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ లో మాత్రం దుమ్మురేపుతోంది. ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ కూడా ఈ మూవీని ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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