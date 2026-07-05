RGV Satyadev: ఛార్మీ పక్కన హీరోగా బాగోలేడన్న ఆర్జీవీ- సత్యదేవ్ దగ్గరే తప్పు ఒప్పుకున్న రామ్ గోపాల్ వర్మ- మరోసారి ఇలా!
Ram Gopal Varma Sorry To Satyadev Over Rao Bahadur: హీరోయిన్ ఛార్మీ కౌర్ పక్కన హీరోగా బాగోలేడన్న ఆర్జీవీతోనే ప్రశంసలు కురిపించుకున్నాడు సత్యదేవ్. ఇటీవల విడుదలైన రావు బహదూర్ సినిమాతో మరోసారి రామ్ గోపాల్ వర్మతో పొగిడించుకున్న సత్యదేవ్ దగ్గర ఆర్జీవీ తప్పు ఒప్పుకున్న సంఘటనపై ఓ లుక్కేద్దాం.
Ram Gopal Varma Sorry To Satyadev Over Rao Bahadur: టాలీవుడ్ ది బెస్ట్ యాక్టర్స్లో సత్యదేవ్ ఒకరు.. అని తాజాగా విడుదలైన రావు బహదూర్ సినిమాతో మరోసారి నిరూపించుకున్నాడు. సీతమ్మ వాకిట్లో సిరిమల్లె చెట్టు, ముకుంద వంటి సినిమాల్లో సైడ్ క్యారెక్టర్స్ చేసిన సత్యదేవ్ పూరి జగన్నాథ్ దర్శకత్వం వహించిన జ్యోతిలక్ష్మీ మూవీతో హీరోగా ఎంట్రీ ఇచ్చాడు.
మరోసారి రావు బహదూర్ సినిమాతో
ఆ తర్వాత బ్లఫ్ మాస్టర్, ఉమా మహేశ్వర ఉగ్రరూపస్య తదితర సినిమాలతో తనలోని నటన ఏంటో నిరూపించుకున్నాడు సత్యదేవ్. హీరోగానే కాకుండా విలన్గా కూడా మెప్పిస్తూ దూసుకుపోతున్నాడు. ఇప్పుడు మరోసారి జూలై 3న విడుదలైన రావు బహదూర్ సినిమాతో మరోసారి తన నటనను అందరూ మెచ్చుకునేలా చేశాడు.
అయితే, సత్యదేవ్ను ముందుగా హీరోగా వద్దని, ఛార్మీ పక్కన అస్సలు బాగోలేడని ఒక స్టార్ డైరెక్టర్ అన్నారని ఓ ఇంటర్వ్యూలో సత్యదేవ్ చెప్పుకొచ్చాడు. ఆ సినిమా మరేదో కాదు సత్యదేవ్ హీరోగా ఎంట్రీ ఇచ్చిన జ్యోతి లక్ష్మీ సినిమా. అందులో ఛార్మీ మెయిన్ లీడ్ హీరోయిన్ కాగా సత్యదేవ్ సెకండ్ హీరోగా చేసినట్లు చెప్పుకోవచ్చు.
వీడు తప్పా
జ్యోతిలక్ష్మీ సినిమా షూటింగ్ సమయంలో ఒక పాటలో సత్యదేవ్ను ఆర్జీవీ చూశారు. ఆ తర్వాత డైరెక్టర్ పూరితో "అంతా బాగానే ఉంది. వీడు తప్పా. ఎందుకు తీసుకున్నావ్. నువ్వు అన్నీ ఇలాగే చేస్తావ్. నువ్వు ఇంకెవరినైనా తీసుకోవచ్చుగా అన్నారు. ఆ విషయం నాకు ఏడీ ద్వారా తెలిసింది. ఆ పెద్ద మనిషి ఇలా అన్నాడని" అని రామ్ గోపాల్ వర్మ అన్నట్లు సత్యదేవ్ తెలిపాడు.
"ఆ తర్వాత సినిమా స్క్రీనింగ్ అయిన తర్వాత ఆ పెద్ద మనిషి వచ్చి ఆ సినిమా చూశాడు. అప్పుడే చాలా బాధపడ్డాను. అరే సినిమా అంత చూల్లేదు. ఎందుకిలా మాట్లాడుతున్నారు అని" అని ఆర్జీవీ తన గురించి అలా అనడంపై చెప్పుకొచ్చాడు సత్యదేవ్.
నేను చాలా పెద్ద తప్పు చేశాను
"స్క్రీనింగ్ తర్వాత అంతా వెళ్లిపోయారు. ఆయన మాత్రం అలాగే నిల్చుని ఉండి ఇటు రా అని పిలిస్తే వెళ్లాను. నేను చాలా పెద్ద తప్పు చేశాను. నీకు తెలుసో తెలియదో. నీది నేను ఓ బిట్టు చూసి నిన్ను తీసేయమని చెప్పాను. తీసి మళ్లీ రీషూట్ చేయమన్నాను లేకపోతే.. అని చెప్పాను. ఐ ఎక్స్ట్రీమ్లీ సారీ నేను అలా చెప్పి ఉండకూడదు. నాకు తెలుసని ఆయనకు తెలియదు. యూ ఆర్ ది బెస్ట్ ఎంటైర్ అని పొగిడారు. ఆయనే రామ్ గోపాల్ వర్మ" అని సత్యదేవ్ వెల్లడించాడు.
అలా ఛార్మీ పక్కన హీరోగా సత్యదేవ్ను వద్దన్న ఆర్జీవీనే తర్వాత ఆయనతో తన తప్పు ఒప్పుకుని నటనను మెచ్చుకున్నారు. ఇప్పుడు మరోసారి రావు బహదూర్ సినిమాపై ప్రశంసలు కురిపించి సత్యదేవ్ నటనను ఆకాశానికెత్తేశారు రామ్ గోపాల్ వర్మ.
సత్యదేవ్పై ఆర్జీవీ ప్రశంసలు
రావు బహదూర్ సినిమాలో సత్యదేవ్ నటించలేదని, ఆ పాత్రలో పూర్తిగా లీనమైపోయాడని, అప్పుడప్పుడు సత్యదేవ్ మాయమైపోయాడని తన స్టైల్లో ప్రశంసలు కురిపించాడు రామ్ గోపాల్ వర్మ. అలాగే, మేకప్, కాస్ట్యూమ్స్, ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్ గురించి కూడా పొగిడారు.
సినిమా అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఉందని, 99 శాతం సినిమాలు పాత మూవీస్ నుంచి ఎంతో కొంత కాపీ కొడతాయని, రావు బహదూర్ మాత్రం ఫ్రెష్ మూవీ అన్నట్లుగా మెచ్చుకున్నారు ఆర్జీవీ. అలాగే, రావు బహదూర్ డైరెక్టర్ వెంకటేష్ మహాను సైతం ప్రశంసించారు రామ్ గోపాల్ వర్మ.
- ABOUT THE AUTHORChetupelli Sanjiv Kumar
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