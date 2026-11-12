Sekhar Master: అయ్యప్ప దయ వల్ల ఏమీ కాలేదు.. కారు నుజ్జునుజ్జయింది.. రాత్రికి మళ్లీ షూటింగ్కు వెళ్తున్నా: శేఖర్ మాస్టర్
Sekhar Master: టాలీవుడ్ స్టార్ కొరియోగ్రాఫర్ శేఖర్ మాస్టర్ పెను ప్రమాదం నుంచి త్రుటిలో తప్పించుకున్నారు. ఈ ఘటనలో శేఖర్ మాస్టర్తో పాటు కారులో ఉన్న వారందరూ ఎలాంటి గాయాలు లేకుండా సురక్షితంగా బయటపడ్డారు. ఈ ప్రమాదంపై శేఖర్ మాస్టర్ స్పందిస్తూ.. ఆ అయ్యప్ప స్వామి దయవల్లే తామంతా క్షేమంగా ఉన్నామని తెలిపారు.
Sekhar Master: తెలుగు చలనచిత్ర పరిశ్రమలో తనదైన స్టెప్పులతో స్టార్ హీరోలకు ఎన్నో చార్ట్బస్టర్ సాంగ్స్ అందించిన ప్రముఖ కొరియోగ్రాఫర్ శేఖర్ మాస్టర్ కారు ప్రమాదానికి గురయ్యారనే వార్త టాలీవుడ్ వర్గాల్లో కలకలం రేపింది. మెగాస్టార్ చిరంజీవి కథానాయకుడిగా రూపొందుతున్న క్రేజీ ప్రాజెక్ట్ కాకా కోసం ప్రత్యేకంగా వేసిన సెట్లో ఓ భారీ పాట చిత్రీకరణలో ఆయన పాల్గొన్నారు.
షూటింగ్ ప్యాకప్ అయిన తర్వాత శేఖర్ మాస్టర్ తన బృందంతో కలిసి కారులో ఇంటికి బయలుదేరారు. ఈ క్రమంలో హైదరాబాద్ శివారులోని శంషాబాద్ సమీపంలోకి రాగానే ఆయన ప్రయాణిస్తున్న కారు అనుకోకుండా ప్రమాదానికి గురైంది. ఒక్కసారిగా జరిగిన ఈ ఘటనతో కారులో ఉన్న వారంతా తీవ్ర ఆందోళనకు గురయ్యారు.
'అయ్యప్ప స్వామి దయవల్లే క్షేమంగా ఉన్నాం': శేఖర్ మాస్టర్ స్పందన
ఈ ప్రమాద వార్త బయటకు రావడంతో శేఖర్ మాస్టర్ కుటుంబ సభ్యులు, సన్నిహితులు, అభిమానులు కంగారుపడ్డారు. అయితే ఎవరికీ ఎలాంటి ప్రమాదం జరగలేదని స్వయంగా శేఖర్ మాస్టర్ క్లారిటీ ఇవ్వడంతో అందరూ ఊపిరి పీల్చుకున్నారు.
ప్రమాదం జరిగిన సమయంలో కారులో ఉన్న శేఖర్ మాస్టర్తో పాటు మిగతా వారందరికీ చిన్న గీత కూడా పడకుండా సురక్షితంగా బయటపడ్డారు. కారు వెనుక భాగం పూర్తిగా నుజ్జునుజ్జయిందని, అయితే కారులోని నలుగురూ క్షేమంగా బయటపడినట్లు చెప్పారు. షూటింగ్ నుంచి వస్తుండగా ఈ ప్రమాదం జరిగిందని, తాను మళ్లీ ఈరోజు రాత్రి నుంచి షూటింగ్ కు వెళ్తున్నట్లు తెలిపారు.
ప్రతి ఏటా ఎంతో నిష్టతో అయ్యప్ప మాల ధరించే శేఖర్ మాస్టర్, ఈ ప్రమాదం నుంచి బయటపడటంపై భావోద్వేగంతో స్పందించారు. "ఆ అయ్యప్ప స్వామి దయ వల్లే మేమంతా క్షేమంగా ఉన్నాము, ఎవరికీ ఏమీ కాలేదు" అని ఆయన వెల్లడించారు.
మెగాస్టార్ - శేఖర్ మాస్టర్ సూపర్ హిట్ కాంబినేషన్!
మెగాస్టార్ చిరంజీవి సినిమాలకు, శేఖర్ మాస్టర్ కొరియోగ్రఫీకి మధ్య ప్రత్యేకమైన అనుబంధం ఉంది. చిరంజీవి రీ-ఎంట్రీ చిత్రం 'ఖైదీ నంబర్ 150'లోని 'అమ్మడు లెట్స్ డూ కుమ్ముడు' పాట నుంచి, ఇటీవలి 'వాల్తేరు వీరయ్య'లోని 'బాస్ పార్టీ' వరకు ఎన్నో బ్లాక్బస్టర్ పాటలకు శేఖర్ మాస్టర్ అద్భుతమైన స్టెప్పులు కంపోజ్ చేశారు.
ప్రస్తుతం షూటింగ్ జరుపుకుంటున్న కాకా చిత్రంలోనూ చిరంజీవి గ్రేస్కు తగ్గట్టుగా ఒక పవర్ఫుల్ మాస్ నంబర్ను శేఖర్ మాస్టర్ సిద్ధం చేస్తున్నారు. ఈ పాట షూటింగ్ ముగించుకుని వస్తుండగానే ఈ దురదృష్టకర ఘటన చోటుచేసుకోవడం గమనార్హం.
ఊపిరి పీల్చుకున్న మెగా అభిమానులు, ఇండస్ట్రీ వర్గాలు
శేఖర్ మాస్టర్ సురక్షితంగా ఉన్నారని తెలియడంతో టాలీవుడ్ ప్రముఖులు, డ్యాన్సర్స్ అసోసియేషన్ సభ్యులు, మెగా అభిమానులు సోషల్ మీడియా వేదికగా తమ సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నారు. రాత్రి వేళల్లో షూటింగ్లు ముగించుకుని ప్రయాణించేటప్పుడు సినీ ప్రముఖులు మరింత అప్రమత్తంగా ఉండాలని నెటిజన్లు సూచిస్తున్నారు.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More