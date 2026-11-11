Prabhas Megaverse: చిరంజీవి మెగావర్స్లో బిగ్గెస్ట్ సూపర్ స్టార్ ప్రభాస్.. నెట్ఫ్లిక్స్ షోపై క్రేజీ బజ్!
Prabhas Mega Verse: చిరంజీవి ఓటీటీ వేదికపైకి అడుగుపెడుతున్న సంగతి తెలిసిందే కదా. నెట్ఫ్లిక్స్ సెలబ్రిటీ టాక్ షో ‘మెగావర్స్’ కోసం మెగాస్టార్ హోస్ట్గా మారారు. తాజాగా ఈ షోకి సంబంధించి క్రేజీ అప్డేట్ వెలుగులోకి వచ్చింది. ఇండియన్ బిగ్గెస్ట్ సూపర్స్టార్ ప్రభాస్ ఈ షోకి రాబోతున్నట్లు సమాచారం.
Prabhas Megaverse: టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలో సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు మెగాస్టార్ చిరంజీవి. వెండితెరపై దశాబ్దాల కాలంగా తిరుగులేని కథానాయకుడిగా వెలుగుతున్న చిరంజీవి.. తొలిసారిగా ఒక డిజిటల్ టాక్ షో ద్వారా వీక్షకులను అలరించబోతున్నారు.
'మెగావర్స్' పేరుతో రూపొందుతున్న ఈ భారీ ప్రాజెక్ట్ను గ్లోబల్ ఓటీటీ జెయింట్ నెట్ఫ్లిక్స్ (Netflix) నిర్మిస్తుండటంతో అంచనాలు ఆకాశాన్ని తాకుతున్నాయి. ప్రస్తుతం హైదరాబాదులో ఈ షోకి సంబంధించిన చిత్రీకరణ శరవేగంగా జరుగుతోంది. ఈ క్రమంలోనే ఈ షోలోని అత్యంత ఉత్కంఠభరితమైన ఎపిసోడ్ గురించి ఓ సంచలన వార్త బయటకు వచ్చింది.
నవంబర్ 20న బిగ్గెస్ట్ ఎపిసోడ్ షూట్!
ఇండియన్ బాక్సాఫీస్ వద్ద వేల కోట్ల వసూళ్లతో ప్రభంజనం సృష్టిస్తున్న పాన్-ఇండియా సూపర్స్టార్ ప్రభాస్.. మెగాస్టార్ చిరంజీవితో కలిసి ఈ వేదికను పంచుకోనున్నారు. ఫిల్మ్ నగర్ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం.. చిరంజీవి-ప్రభాస్ కలయికలో రానున్న ఈ మైండ్-బ్లోయింగ్ ఎపిసోడ్ షూటింగ్ నవంబర్ 20న జరగనుందని తెలుస్తోంది.
టాలీవుడ్లో ప్రభాస్, చిరంజీవి మధ్య ఉన్న అనుబంధం ఎంతో ప్రత్యేకమైనది. మెగాస్టార్ను సొంత అన్నయ్యలా భావించే ప్రభాస్.. ఈ షోలో తన వ్యక్తిగత జీవితం, రాబోయే భారీ పాన్ ఇండియా చిత్రాలు, తన కెరీర్ ప్రయాణానికి సంబంధించిన ఆసక్తికరమైన విషయాలను పంచుకోనున్నారు.
గతంలో వెండితెరపై వీరిద్దరూ ఒకే ఫ్రేమ్లో కనిపించిన సందర్భాలు చాలా తక్కువ. అలాంటిది పూర్తిస్థాయిలో ఒక ఓటీటీ టాక్ షోలో చిరంజీవి వేసే ప్రశ్నలకు ప్రభాస్ తనదైన శైలిలో ఇచ్చే సమాధానాలు అభిమానులకు పండగ వాతావరణాన్ని తీసుకురావడం ఖాయం.
ఇప్పటికే నాగార్జున ఎపిసోడ్ పూర్తి.. ఊపేస్తున్న గెస్ట్ లిస్ట్!
'మెగావర్స్' షో కేవలం ఒక్క ఎపిసోడ్కే పరిమితం కాకుండా టాలీవుడ్, కోలీవుడ్, బాలీవుడ్ చిత్రసీమలకు చెందిన దిగ్గజ తారలతో ముస్తాబవుతోంది.
1. కింగ్ నాగార్జున అండ్ ఫ్యామిలీ: ఈ షో కోసం ఇప్పటికే కింగ్ అక్కినేని నాగార్జున, ఆయన కుటుంబ సభ్యులు పాల్గొన్న ఎపిసోడ్ చిత్రీకరణ విజయవంతంగా పూర్తయినట్లు సమాచారం. చిరంజీవి-నాగార్జున మధ్య ఉన్న నాలుగు దశాబ్దాల స్నేహం ఈ ఎపిసోడ్లో ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలవనుంది.
2. మరికొందరు స్టార్ గెస్ట్లు: టాలీవుడ్ యంగ్ స్టార్ హీరోలు, బాలీవుడ్ అగ్ర నటీనటులు కూడా రాబోయే ఎపిసోడ్లలో మెగాస్టార్తో ముచ్చటించనున్నారని తెలుస్తోంది.
నెట్ఫ్లిక్స్ బిగ్ అనౌన్స్మెంట్ త్వరలోనే..
నందమూరి బాలకృష్ణ 'అన్స్టాపబుల్' షోతో రీజనల్ ఓటీటీలో సరికొత్త రికార్డులు నెలకొల్పిన తరహాలోనే, మెగాస్టార్ చిరంజీవి 'మెగావర్స్' ద్వారా నెట్ఫ్లిక్స్ అంతర్జాతీయ స్థాయిలో డిజిటల్ రికార్డులను తిరగరాయడానికి పక్కా ప్లాన్తో ముందుకు వస్తోంది.
ఈ షో ప్రీమియర్ తేదీ, ప్రోమో, ఇతర వివరాలను త్వరలోనే నెట్ఫ్లిక్స్ యాజమాన్యం అధికారికంగా ప్రకటించనుంది. అయితే ఇండియన్ సినిమాలో తమకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు సంపాదించిన చిరంజీవి, ప్రభాస్ ఒకే ఓటీటీ స్క్రీన్పై కనిపించబోతున్నారనే వార్త బయటకు రావడంతోనే సోషల్ మీడియాలో #Megaverse, #Chiranjeevi, #Prabhas హ్యాష్ట్యాగ్లు విపరీతంగా ట్రెండ్ అవుతున్నాయి.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More