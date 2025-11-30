2026 ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (ఐపీఎల్) మినీ-వేలం జరగడానికి రెండు వారాల ముందు, వెస్టిండీస్ క్రికెటర్ ఆండ్రీ రసెల్ టోర్నమెంట్ కు రిటైర్మెంట్ ను ప్రకటించాడు. ఈ నేపథ్యంలో కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ యజమాని, బాలీవుడ్ నటుడు షారుఖ్ ఖాన్ ఎమోషనల్ పోస్ట్ వైరల్ గా మారింది. మెరిసే కవచంలో యోధుడు అంటూ రసెల్ ను పొగడ్తల్లో ముంచెత్తాడు షారుఖ్.
రసెల్ రిటైర్మెంట్
ఐపీఎల్ లో మోస్ట్ డేంజరస్ ప్లేయర్లలో ఒకడిగా మారాడు ఆండ్రీ రసెల్. విధ్వంసక బ్యాటింగ్ తో, భారీ సిక్సర్లతో ఫ్యాన్స్ ను ఎంటర్ టైన్ చేశాడు. ఇప్పుడు ఐపీఎల్ కు రిటైర్మెంట్ ప్రకటించాడు. ఈ నేపథ్యంలో కేకేఆర్ ఓనర్ షారుక్ ఖాన్ ఎమోషనల్ పోస్టు పెట్టాడు. ఆదివారం (నవంబర్ 30) నాడు ఐపీఎల్ ఆటగాడిగా రిటైర్మెంట్ అనౌన్స్ చేస్తూ సోషల్ మీడియాలో ఆండ్రీ వీడియో పోస్ట్ కు షారుక్ స్పందించాడు.
థ్యాంక్ యూ ఆండ్రీ
"అద్భుతమైన జ్ఞాపకాలకు ధన్యవాదాలు ఆండ్రీ. మా మెరిసే కవచంలో వీరుడు. కేకేఆర్ కు మీ సహకారం పుస్తకాల్లో ఒకటిగా నిలుస్తుంది" అని షారుక్ ఖాన్ రాశారు. ఈ క్రికెటర్ ఇప్పుడు జట్టులో పవర్ కోచ్ పాత్రలోకి మారుతున్నారని వివరించాడు షారుక్. "క్రీడాకారుడిగా మీ అద్భుతమైన ప్రయాణంలో మరో అధ్యాయానికి ఇదే స్వాగతం!
పవర్ కోచ్ - మా పర్పుల్ అండ్ గోల్డ్ అబ్బాయిలకు జ్ఞానాన్ని, బలాన్ని, ఖచ్చితంగా శక్తిని అందించడం? అవును. మీపై ఏ ఇతర జెర్సీ అయినా విచిత్రంగా కనిపిస్తుంది నా మిత్రమా. మజిల్ రస్సెల్ ఫర్ లైఫ్! జట్టు తరపున, క్రీడలను ప్రేమించే ప్రతి ఒక్కరి తరపు నుంచి నీపై ప్రేమ ఉంటుంది!" అని షారుక్ ముగించారు.
ఆండ్రీ వీడియో
ఆండ్రీ తన వీడియోలో ఈ కొత్త పాత్రలోకి అడుగుపెట్టే ముందు సీఈఓ వెంకీ మైసూరు, షారుఖ్ లతో అనేక సంభాషణలు జరిపినట్లు పేర్కొన్నారు. ఇటీవల సీజన్లలో అతని గణాంకాలు అంత గొప్పగా ఏం లేవు. దీంతో కేకేఆర్ టీమ్ అతణ్ని వదిలేసుకుంది. ఆ తర్వాత రసెల్ ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నాడు. షారుఖ్ 2008 నుండి కేకేఆర్ యజమానిగా ఉన్నారు. జూహీ చావ్లా భర్త జయ్ మెహతా కూడా ఇందులో భాగస్వామి.
News/Entertainment/ఐపీఎల్ కు డేంజరస్ బ్యాటర్ రసెల్ గుడ్ బై.. కేకేఆర్ ఓనర్ షారుక్ ఖాన్ ఎమోషనల్ పోస్ట్.. ఏమన్నారంటే?
News/Entertainment/ఐపీఎల్ కు డేంజరస్ బ్యాటర్ రసెల్ గుడ్ బై.. కేకేఆర్ ఓనర్ షారుక్ ఖాన్ ఎమోషనల్ పోస్ట్.. ఏమన్నారంటే?