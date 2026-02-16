Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    నా పిల్లలే నా బెస్ట్ క్రిటిక్స్.. వాళ్లను చూసి గర్వపడుతున్నాను.. వాళ్ల వల్లే నా కాళ్లు ఎప్పుడూ నేలమీదే: షారుక్ ఖాన్

    షారుక్ ఖాన్ తన పిల్లలను తెగ మెచ్చుకున్నాడు. వాళ్లే తన బెస్ట్ క్రిటిక్స్ అని, వాళ్లను చూసి గర్వపడుతున్నానని అన్నాడు. అతనికి ఆర్యన్, సుహానా, అబ్‌రామ్ అనే ముగ్గురు పిల్లలు ఉన్న విషయం తెలిసిందే.

    Published on: Feb 16, 2026 2:14 PM IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    బాలీవుడ్ బాద్‌షా షారుక్ ఖాన్ తన కుటుంబం గురించి, పిల్లల గురించి 'స్క్రీన్' అనే పత్రికకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ఆసక్తికర విషయాలు పంచుకున్నాడు. సినిమాల్లో ఎంత ఎత్తుకు ఎదిగినా, తనను నేల మీద నిలబెట్టేది తన కుటుంబమేనని చెప్పాడు. ఆర్యన్, సుహానా, అబ్ రామ్ తన జీవితంలో ఎంత ముఖ్యమో, కోవిడ్ సమయంలో వారితో గడపడం తనను ఎలా మార్చిందో వివరించాడు.

    నా పిల్లలే నా బెస్ట్ క్రిటిక్స్.. వాళ్లను చూసి గర్వపడుతున్నాను.. వాళ్ల వల్లే నా కాళ్లు ఎప్పుడూ నేలమీదే: షారుక్ ఖాన్
    నా పిల్లలే నా బెస్ట్ క్రిటిక్స్.. వాళ్లను చూసి గర్వపడుతున్నాను.. వాళ్ల వల్లే నా కాళ్లు ఎప్పుడూ నేలమీదే: షారుక్ ఖాన్

    ఆ నాలుగేళ్ల విరామం..

    దశాబ్దాల పాటు సినీ పరిశ్రమలో అగ్రస్థానంలో ఉన్నా.. షారుక్ ఖాన్ (Shah Rukh Khan) తనను తాను ఓ సాధారణ వ్యక్తిగా, నిరాడంబరంగా ఉంచుకోవడానికి కారణం తన కుటుంబమేనని చెప్పాడు. ఇటీవల ఇచ్చిన ఒక ఇంటర్వ్యూలో అతడు తన పిల్లలు ఆర్యన్ ఖాన్, సుహానా ఖాన్, అబ్ రామ్ ఖాన్ ప్రభావం గురించి మాట్లాడాడు. కీర్తి, విజయాలకు అతీతంగా జీవితంలో ఏది ముఖ్యమో గుర్తుచేసేది వాళ్లేనని షారుక్ పేర్కొన్నాడు.

    2018లో వచ్చిన 'జీరో' (Zero) సినిమా తర్వాత షారుక్ తీసుకున్న బ్రేక్ గురించి స్పందిస్తూ.. "కోవిడ్ మహమ్మారి సమయంలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రజలు తమ కుటుంబాలకు ఎలా దగ్గరయ్యారో, నేను కూడా అలాగే నా వాళ్లతో కనెక్ట్ అయ్యాను. నేను ఎప్పుడూ పిల్లలతో ఉండే తండ్రినే.. కానీ ఆ సమయంలో వారితో పూర్తిగా గడపడం వల్ల నాకున్న విలువ ఏంటో తెలిసింది. అందుకే రెట్టింపు ఉత్సాహంతో మళ్ళీ ఫామ్ లోకి వచ్చాను," అని షారుక్ తెలిపాడు.

    "నా పిల్లలే నా విమర్శకులు.."

    బిజీగా ఉన్నా సరే తనను దారి తప్పకుండా చూసుకునేది తన కుటుంబమేనని షారుక్ అన్నాడు. "నా పిల్లలే నాకు బెస్ట్ క్రిటిక్స్ (విమర్శకులు). జీవితం ఎంత బిజీగా ఉన్నా, నా కుటుంబమే నాకు దిక్సూచి. అసలు సిసలైన విషయాలు ఏంటో గుర్తుచేసేది వాళ్లే. నా కాళ్లు ఎప్పుడూ నేల మీదే ఉండటానికి కారణం వాళ్లే. కేవలం సినిమాల్లో సాధించిన విజయాలే నా లెగసీ కాదు.. నా కుటుంబంతో నేను పంచుకునే విలువలు, జ్ఞాపకాలే ముఖ్యం. తండ్రిగా ఉండటంలో ఉండే చిన్న చిన్న ఆనందాలను నేను ఎప్పుడూ వదులుకోను" అని అతడు స్పష్టం చేశాడు.

    "వాళ్లను చూస్తుంటే గర్వంగా ఉంది.."

    తన పిల్లల ఎదుగుదల చూసి మురిసిపోతున్నాడు షారుక్ ఖాన్. "వాళ్లు కళాకారులుగా, వ్యక్తులుగా ఎదగడం చూస్తుంటే చాలా గర్వంగా ఉంది. వాళ్లతో కలిసి వాయిస్ ఓవర్ పని చేయడం ఒక మంచి అనుభూతి. నేను వాళ్లకు పని నేర్పించినా, వాళ్ల ఆసక్తి, ఊహశక్తి ద్వారా నాకు కొత్త విషయాలను చూపించారు" అని అన్నాడు.

    షారుక్ సినిమాల విషయానికొస్తే..

    షారుక్ ఖాన్ ప్రస్తుతం కింగ్ మూవీ షూటింగ్ లో బిజీగా ఉన్నాడు. ఇక ఆర్యన్ ఖాన్ విషయానికి వస్తే గతేడాది 'ది బాడ్స్ ఆఫ్ బాలీవుడ్' (The Bads of Bollywood) వెబ్ సిరీస్‌తో దర్శకుడిగా పరిచయం కాగా.. దానికి షారుక్ సహ-రచయితగా ఉన్నాడు.

    ఇక కూతురు సుహానా ఖాన్ త్వరలో తండ్రి షారుక్ తో కలిసి సిద్ధార్థ్ ఆనంద్ దర్శకత్వంలో వస్తున్న యాక్షన్ థ్రిల్లర్ 'కింగ్' (King) సినిమాలో స్క్రీన్ షేర్ చేసుకోనుంది. ఈ సినిమా ఈ ఏడాది క్రిస్మస్‌కు విడుదల కానుంది. చిన్న కొడుకు అబ్ రామ్ ఇంకా స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ పూర్తి చేయలేదు.

    recommendedIcon
    News/Entertainment/నా పిల్లలే నా బెస్ట్ క్రిటిక్స్.. వాళ్లను చూసి గర్వపడుతున్నాను.. వాళ్ల వల్లే నా కాళ్లు ఎప్పుడూ నేలమీదే: షారుక్ ఖాన్
    News/Entertainment/నా పిల్లలే నా బెస్ట్ క్రిటిక్స్.. వాళ్లను చూసి గర్వపడుతున్నాను.. వాళ్ల వల్లే నా కాళ్లు ఎప్పుడూ నేలమీదే: షారుక్ ఖాన్
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes