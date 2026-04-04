Biker vs Raakaasaa: బాక్సాఫీస్ ఫైట్.. శర్వానంద్ బైకర్పై సంగీత్ శోభన్ రాకాస పైచేయి.. టికెట్ల అమ్మకాలు, కలెక్షన్లలో జోరు
Biker vs Raakaasaa: ఈ వారం థియేటర్లలో విడుదలైన శర్వానంద్ స్పోర్ట్స్ డ్రామా 'బైకర్', సంగీత్ శోభన్ హారర్ కామెడీ 'రాకాస' మధ్య గట్టి పోటీ నెలకొంది. విమర్శకుల ప్రశంసలు 'బైకర్'కు దక్కినప్పటికీ, వసూళ్ల పరంగా మొదటి రోజు 'రాకాసా' అనూహ్యమైన ఆధిక్యాన్ని ప్రదర్శించింది.
Biker vs Raakaasaa: గుడ్ ఫ్రైడే సందర్భంగా బాక్సాఫీస్ వద్ద ఆసక్తికరమైన పోరు మొదలైంది. ఒకవైపు అనుభవం ఉన్న స్టార్ హీరో శర్వానంద్ 'బైకర్' (Biker) మూవీతో పలకరించగా.. మరోవైపు యువ నటుడు సంగీత్ శోభన్ 'రాకాస' (Raakaasaa)తో థియేటర్లలోకి వచ్చాడు. అయితే మొదటి రోజు బుకింగ్స్, టికెట్ సేల్స్, బాక్సాఫీస్ కలెక్షన్లు చూస్తుంటే చిన్న సినిమా అయిన 'రాకాస' పెద్ద సినిమాపై పైచేయి సాధించినట్లు కనిపిస్తోంది.
రాకాస vs బైకర్ బాక్సాఫీస్ వసూళ్లు
తొలి రోజు బాక్సాఫీస్ వసూళ్ల పరంగా చూస్తే బైకర్ పై రాకాస స్పష్టమైన ఆధిక్యం సాధించింది. బాక్సాఫీస్ ట్రాకర్ Sacnilk ప్రకారం చూస్తే.. రాకాస తొలిరోజు గ్రాస్ వసూళ్లు రూ.2.99 కోట్లుగా ఉన్నాయి. వీటిలో ఇండియా నెట్ కలెక్షన్లు రూ.2.6 కోట్లు కావడం విశేషం. ఓ చిన్న సినిమా ఇది నిజంగా భారీ ఓపెనింగే అని చెప్పాలి.
మరోవైపు బైకర్ కలెక్షన్ల విషయానికి వస్తే.. తొలి రోజు గ్రాస్ వసూళ్లు రూ.2.41 కోట్లుగా ఉన్నాయి. వీటిలో ఇండియా నెట్ వసూళ్లు రూ.2.10 కోట్లు. ఆ లెక్కన రాకాస కంటే బైకర్ చాలా వెనుకబడినట్లే. ముఖ్యంగా శర్వానంద్ కు ఉన్న ఫాలోయింగ్, సంక్రాంతికి నారీ నారీ నడుమ మురారి లాంటి హిట్ ఇచ్చిన తర్వాత వచ్చిన మూవీ అయినా కూడా బైకర్ అంతగా ప్రభావం చూపలేకపోయింది.
'రాకాస' జోరు.. బుక్ మై షోలో రికార్డు
హారర్ కామెడీ జానర్లో వచ్చిన 'రాకాస'కు విమర్శకుల నుంచి మంచి రివ్యూలు దక్కాయి. ఈ సినిమా మొదటి రోజే బుక్ మై షో (BookMyShow)లో ఏకంగా 62 వేల టికెట్లను విక్రయించి ట్రేడ్ వర్గాలను ఆశ్చర్యపరిచింది. ఒక చిన్న బడ్జెట్ సినిమాకు ఇది చాలా సాలిడ్ స్టార్ట్ అనే చెప్పాలి. హారర్ కామెడీలకు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఉండే క్రేజ్ ఈ చిత్రానికి బాగా కలిసి వచ్చినట్లు కనిపిస్తోంది.
మరోవైపు శర్వానంద్ నటించిన స్పోర్ట్స్ డ్రామా 'బైకర్'కు కూడా పాజిటివ్ టాక్ లభించింది. ఈ సినిమా మొదటి 24 గంటల్లో 44.62 వేల టికెట్లను విక్రయించింది. శర్వానంద్ స్థాయికి ఇది మంచి స్టార్టే అయినప్పటికీ.. 'రాకాస'తో పోలిస్తే కొంచెం వెనుకబడింది. స్పోర్ట్స్ డ్రామాలు సాధారణంగా మౌత్ టాక్ పెరిగే కొద్దీ పుంజుకుంటాయి కాబట్టి రెండో రోజు నుంచి ఈ సినిమా ఎలా పర్ఫామ్ చేస్తుందన్నది చూడాలి.
వీకెండ్ పరీక్ష: బ్రేక్ ఈవెన్ లక్ష్యం దిశగా..
అసలైన పరీక్ష ఇప్పుడు మొదలైంది. ఈ రెండు సినిమాలు తమ బ్రేక్ ఈవెన్ టార్గెట్లను చేరుకోవాలంటే వీకెండ్లో భారీ వసూళ్లను సాధించాల్సి ఉంటుంది. శని, ఆదివారాల్లో 'బైకర్' తన వసూళ్లను పెంచుకుని 'రాకాస'ను అధిగమిస్తుందా? లేదా సంగీత్ శోభన్ తన ఆధిక్యాన్ని కొనసాగిస్తాడా? అనేది చూడాలి.
