శిల్పా శెట్టికి ఊరట: ఆ అసభ్యకర వీడియోలను వెంటనే తొలగించండి.. బాంబే హైకోర్టు
నటి శిల్పా శెట్టి వ్యక్తిగత గోప్యతను హరిస్తూ సోషల్ మీడియాలో ప్రచారమవుతున్న మార్ఫింగ్ ఫొటోలు, డీప్ఫేక్ వీడియోలను వెంటనే తొలగించాలని బాంబే హైకోర్టు ఆదేశించింది. గౌరవంగా జీవించే హక్కు ఎవరికైనా ఉంటుందని ఈ సందర్భంగా ధర్మాసనం స్పష్టం చేసింది.
ప్రముఖ బాలీవుడ్ నటి శిల్పా శెట్టికి బాంబే హైకోర్టులో పెద్ద ఊరట లభించింది. సోషల్ మీడియా వేదికలపై ఆమెకు సంబంధించి ప్రచారమవుతున్న అసభ్యకరమైన మార్ఫింగ్ చిత్రాలు, డీప్ఫేక్ వీడియోలను వెంటనే తొలగించాలని న్యాయస్థానం శుక్రవారం ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఈ కంటెంట్ ఆమె వ్యక్తిగత గోప్యతను, గౌరవాన్ని తీవ్రంగా ఉల్లంఘిస్తోందని ధర్మాసనం అభిప్రాయపడింది.
అవి చూస్తుంటేనే ఇబ్బందిగా ఉంది - హైకోర్టు
ఈ కేసును విచారించిన జస్టిస్ అద్వైత్ సేత్నా ఏకసభ్య ధర్మాసనం, సోషల్ మీడియాలో ఉంచిన ఆ కంటెంట్ను పరిశీలించిన తర్వాత తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేసింది.
"సోషల్ మీడియాలో ఉన్న ఈ కంటెంట్ అత్యంత అభ్యంతరకరంగా ఉంది. ఏ వ్యక్తినీ వారి ప్రాథమిక హక్కులకు భంగం కలిగేలా, వ్యక్తిగత గోప్యతను దెబ్బతీసేలా చిత్రించడానికి వీల్లేదు. ప్రతి ఒక్కరికీ గౌరవంగా జీవించే హక్కు ఉంటుంది" అని జస్టిస్ అద్వైత్ సేత్నా వ్యాఖ్యానించారు.
పర్సనాలిటీ రైట్స్ కోసం న్యాయపోరాటం
తన పేరు, గొంతు, ప్రతిరూపం (Image), సంతకం వంటి వ్యక్తిగత గుర్తింపులను తన అనుమతి లేకుండా వాణిజ్య ప్రయోజనాల కోసం వాడుకుంటున్నారంటూ నవంబర్ 25న శిల్పా శెట్టి హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. తన ప్రతిష్టను దెబ్బతీసేలా, ప్రజలను తప్పుదోవ పట్టించేలా ప్రవర్తిస్తున్న 28 సంస్థలను ఆమె తన పిటిషన్లో నిందితులుగా పేర్కొన్నారు.
శిల్పా శెట్టి తరపు న్యాయవాది సనా రైస్ ఖాన్ వాదిస్తూ.. "వివిధ ఈ-కామర్స్ సైట్లు, సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫారమ్లు శిల్పా శెట్టి సినిమాల్లోని క్లిప్పింగులను, ఆమె పబ్లిక్ అప్పియరెన్స్లను ఆమె అనుమతి లేకుండా ఎండార్స్మెంట్ల కోసం వాడుకుంటున్నాయి. అంతేకాకుండా, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) ఉపయోగించి ఆమెను ఎగతాళి చేసేలా క్యారికేచర్లు, డీప్ఫేక్ అశ్లీల వీడియోలను సృష్టించి ఆమె మర్యాదకు భంగం కలిగిస్తున్నారు" అని కోర్టుకు వివరించారు.
ప్రభుత్వానికి కీలక ఆదేశాలు
శిల్పా శెట్టికి ఇన్స్టాగ్రామ్లో మూడు కోట్లకు పైగా ఫాలోవర్లు ఉన్నారని, అటువంటి సెలబ్రిటీని అనుమతి లేకుండా అసభ్యంగా చూపించడం ఆమె కెరీర్పై, వ్యక్తిత్వంపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుందని కోర్టు పేర్కొంది.
ఇంటర్నెట్లో ఉన్న అభ్యంతరకరమైన లింకులు, పోస్టులన్నింటినీ వెంటనే బ్లాక్ చేసేలా చర్యలు తీసుకోవాలని కేంద్ర టెలికమ్యూనికేషన్ల శాఖను (DoT) ఆదేశించింది. కేవలం కొన్ని లింకులను బ్లాక్ చేయడం సరిపోదని, భవిష్యత్తులో కూడా ఇలాంటి దుర్వినియోగం జరగకుండా కఠినంగా వ్యవహరించాలని కోర్టు స్పష్టం చేసింది.
కాగా, చాలా మంది టాలీవుడ్, బాలీవుడ్ నటీమణుల డీప్ ఫేక్ వీడియోలు ఇప్పటికే ఇన్స్టాగ్రామ్, ఇతర సోషల్ మీడియా వేదికలను ముంచెత్తడం ఆందోళనకర పరిణామంగా మారింది.