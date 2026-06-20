Prabhas Sing Geetham: నాగ్ అశ్విన్కు క్లాస్ పీకిన ప్రభాస్.. ఈ సినిమాలో ఎందుకు తీసుకోలేదంటూ సీరియస్.. వీడియో వైరల్
Prabhas Sing Geetham: సింగ్ గీతం మూవీ కోసం రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ రంగంలోకి దిగాడు. నాగ్ అశ్విన్ తో కలిసి ఓ ఐదు నిమిషాల ప్రమోషనల్ వీడియో చేశాడు. టాక్ బాగున్నా కలెక్షన్లు లేక ఇబ్బంది పడుతున్న ఈ సినిమాకు ఇది ఎంత వరకూ హెల్ప్ అవుతుందో చూడాలి.
Prabhas Sing Geetham: టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలో ఈ మధ్య కాలంలో అత్యంత భారీగా సినీ విమర్శకుల ప్రశంసలు అందుకున్న ప్యూర్ కల్ట్ క్లాసిక్ మూవీ 'సింగ్ గీతం' బాక్సాఫీస్ వద్ద ఒక విచిత్రమైన పరిస్థితిని ఎదుర్కొంటోంది. సినిమా చూసిన ప్రతి ఒక్కరూ ఇదొక అద్భుతమైన మాస్టర్పీస్ అంటూ సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా పాజిటివ్ మౌత్ టాక్ వ్యాపించేలా చేస్తున్నారు.
అయితే ఈ రేంజ్ ప్రశంసలు వస్తున్నప్పటికీ, అది థియేటర్ల వద్ద కలెక్షన్ల రూపంలో మాత్రం మారడం లేదు. దీంతో సినిమాకు భారీ హైప్ తెచ్చేందుకు రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ ఊహించని విధంగా రంగంలోకి దిగారు.
థియేటర్ల వద్ద విపరీతమైన పోటీ.. డేంజర్ జోన్లో 'సింగ్ గీతం'
సాధారణంగా టాలీవుడ్లో ప్రతి వారం అరడజనుకు పైగా కొత్త సినిమాలు రిలీజ్ అవుతుంటాయి. ఈ వారం కూడా పలు క్రేజీ ప్రాజెక్ట్స్ థియేటర్లలోకి రావడంతో సహజంగానే ప్రేక్షకుల అటెన్షన్ వేరే సినిమాల వైపు మళ్లింది. 'సింగ్ గీతం' సినిమాకు క్రిటిక్స్ అందరూ క్లీన్ రేటింగ్స్ ఇచ్చినా, ఆడియన్స్ను థియేటర్ల దాకా రప్పించడంలో ఎక్కడో చిన్న గ్యాప్ వచ్చింది.
ఈ కీలకమైన సెకండ్ వీకెండ్లో గట్టిగా లాగితే తప్ప సినిమా సేఫ్ జోన్కు రావడం కష్టం అని ట్రేడ్ వర్గాలు విశ్లేషిస్తున్న తరుణంలో.. మేకర్స్ ఒక సాలిడ్ ప్రమోషనల్ స్ట్రాటజీని తెరపైకి తెచ్చారు.
రంగంలోకి కల్కి టీమ్.. నాగ్ అశ్విన్తో ప్రభాస్ 5 నిమిషాల ముచ్చట
ఈ సినిమాను బాక్సాఫీస్ గండం నుంచి గట్టెక్కించడానికి ప్రభాస్ స్వయంగా అండగా నిలిచారు. 'కల్కి 2898 ఏడీ' లాంటి గ్లోబల్ బ్లాక్బస్టర్ సినిమాను అందించిన దర్శకుడు, 'సింగ్ గీతం' నిర్మాత నాగ్ అశ్విన్తో కలిసి ప్రభాస్ ఒక ప్రత్యేకమైన 5 నిమిషాల ప్రమోషనల్ వీడియోలో సందడి చేశారు.
ఈ వీడియోలో నాగ్ అశ్విన్తో కలిసి సినిమా విశేషాలను పంచుకుంటూ, ప్రేక్షకులను థియేటర్లలో ఈ చిత్రాన్ని చూడాల్సిందిగా ప్రభాస్ కోరారు. డార్లింగ్ ప్రభాస్ ఇచ్చిన ఈ సడన్ సర్ ప్రైజ్ ఎంట్రీతో అటు ఫ్యాన్స్ పండగ చేసుకుంటుండగా, ఈ స్పెషల్ వీడియో యూట్యూబ్, ఇన్ స్టాగ్రామ్ లాంటి సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్ పై విపరీతంగా ట్రెండ్ అవుతోంది.
ప్రభాస్ ఫ్యాక్టర్ మ్యాజిక్ చేస్తుందా?
ఇప్పుడు టాలీవుడ్ ట్రేడ్ వర్గాల ముందున్న ఏకైక ప్రశ్న.. ప్రభాస్ ఇచ్చిన ఈ సపోర్ట్ థియేటర్లలో అదనపు ప్రేక్షకుల సంఖ్యగా మారుతుందా లేదా అని. రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు గ్లోబల్ వైడ్గా ప్రభాస్కు ఉన్న భారీ పాపులారిటీ, క్రేజ్ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదు. సినిమా బాగుంది అని టాక్ విన్నా కూడా థియేటర్లకు వెళ్లాలా వద్దా అని ఊగిసలాటలో ఉండే కామన్ ఆడియన్స్ను థియేటర్ వైపు అడుగులు వేయించడానికి ప్రభాస్ బ్రాండ్ వాల్యూ ఖచ్చితంగా ఉపయోగపడుతుందని ఇండస్ట్రీ పెద్దలు భావిస్తున్నారు.
సరిగ్గా సినిమా కలెక్షన్లు డ్రాప్ అవుతున్న తరుణంలో మేకర్స్ ఎంచుకున్న ఈ టైమ్లీ ప్రమోషనల్ బూస్ట్ 'సింగ్ గీతం' సినిమాకు ఒక పెద్ద వరమనే చెప్పాలి. మంచి రివ్యూలు సాధించిన ఈ సినిమా.. రాబోయే రోజుల్లో ప్రభాస్ ఇమేజ్, నాగ్ అశ్విన్ క్రెడిబిలిటీ దెబ్బకు కమర్షియల్ గా కూడా భారీ వసూళ్లను సాధించి ఒక మైల్స్టోన్ హిట్గా నిలుస్తుందో లేదో చూడాలి. ఒకవేళ మీరు కూడా ఈ సినిమాను ఇంకా థియేటర్లలో చూడకపోతే, ప్రభాస్ రికమండ్ చేసిన ఈ క్రేజీ ప్రాజెక్ట్ను మీ వీకెండ్ ప్లాన్స్లో యాడ్ చేసుకోండి.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More