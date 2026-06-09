Sing Geetham Movie: సింగీతం 'సింగ్ గీతం' మూవీకి క్లీన్ ‘యు’ సర్టిఫికెట్.. రన్టైమ్ కూడా తక్కువే..
Sing Geetham Movie: టాలీవుడ్ లెజెండరీ డైరెక్టర్ సింగీతం శ్రీనివాసరావు తెరకెక్కించిన లేటెస్ట్ మ్యూజికల్ కామెడీ 'సింగ్ గీతం' (Sing Geetham) సెన్సార్ పనులను సక్సెస్ ఫుల్ గా పూర్తి చేసుకుంది. నాగ్ అశ్విన్, వైజయంతీ మూవీస్ సమర్పణలో జూన్ 11న ఈ సినిమా వరల్డ్ వైడ్ గా థియేటర్లలోకి రాబోతోంది.
Sing Geetham Movie: టాలీవుడ్ లెజెండరీ డైరెక్టర్ సింగీతం శ్రీనివాసరావు మార్క్ ప్రయోగాత్మక సినిమా కోసం వెయిట్ చేస్తున్న ఆడియన్స్ కు సరికొత్త వినోదం రెడీ అయింది. ఆయన డైరెక్షన్ లో వస్తున్న లేటెస్ట్ మ్యూజికల్ ఎంటర్టైనర్ 'సింగ్ గీతం' (Sing Geetham) రిలీజ్ డేట్ దగ్గరపడింది.
ఈ గురువారం (జూన్ 11న) ఈ చిత్రం ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో సందడి చేయనుంది. ఇప్పటికే బయటకు వచ్చిన టీజర్, సాంగ్స్ ఈ సినిమాపై మంచి పాజిటివ్ వైబ్స్ క్రియేట్ చేయగా.. తాజాగా ఈ చిత్రం సెన్సార్ పనులను పూర్తి చేసుకుని రిలీజ్ కు గ్రీన్ సిగ్నల్ సాధించింది.
క్లీన్ ‘U’ సర్టిఫికెట్.. రన్టైమ్ ఎంతంటే?
సెన్సార్ బోర్డు (CBFC) ఈ సింగ్ గీతం మూవీ చూసి, ఎలాంటి కట్స్ లేకుండా క్లీన్ 'U' సర్టిఫికెట్ను ఇచ్చింది. అంటే చిన్న పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఫ్యామిలీ అంతా కలిసి థియేటర్లలో హాయిగా ఎంజాయ్ చేసేలా ఈ సినిమాను రూపొందించారు.
సినిమా రన్టైమ్ను 137 నిమిషాలుగా (2 గంటల 17 నిమిషాలు) లాక్ చేశారు. ప్రెజెంట్ ట్రెండ్ లో ఒక మ్యూజికల్ కామెడీ చిత్రానికి ఈ నిడివి పక్కాగా సరిపోతుందని ట్రేడ్ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి. స్టోరీ ఎక్కడా ల్యాగ్ లేకుండా, చాలా క్రిస్ప్గా సాగేలా ఎడిటింగ్ టీమ్ అద్భుతంగా ప్లాన్ చేసింది.
సింగీతం మ్యాజిక్.. డీఎస్పీ మ్యూజిక్
'పుష్పక విమానం', 'ఆదిత్య 369', 'భైరవద్వీపం' లాంటి ఆల్టైమ్ క్లాసిక్ సినిమాలతో తెలుగు సినిమా రేంజ్ ను పెంచిన ఘనత సింగీతం శ్రీనివాసరావుది. వయసుతో సంబంధం లేకుండా ఎప్పుడూ ట్రెండ్ సెట్టింగ్ ప్రయోగాలు చేసే ఆయన.. ఈసారి పూర్తి స్థాయి మ్యూజికల్ కామెడీ కథాంశాన్ని ఎంచుకున్నారు. ఈ సినిమాలో అయాన్, అహల్య బమ్రూ, శాలినీ కొండేపూడిలాంటి వాళ్లు నటించారు.
కొత్తవాళ్లు అయినప్పటికీ సింగీతం శ్రీనివాస రావు వాళ్ల నుంచి బెస్ట్ అవుట్ పుట్ రాబట్టుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇక ఈ సినిమాకు రాక్స్టార్ దేవి శ్రీ ప్రసాద్ (DSP) మ్యూజిక్ అందించడం మరో బిగ్గెస్ట్ అసెట్. మ్యూజికల్ ఫిల్మ్ కావడంతో సాంగ్స్, బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ కోసం డీఎస్పీ స్పెషల్ కేర్ తీసుకున్నారు. "సింగీతం గారితో కలిసి పనిచేయడం నా జీవితకాల కల. ఈ సినిమాకు మ్యూజిక్ చేయడం నిజంగా ఒక మర్చిపోలేని అనుభూతి," అని దేవి శ్రీ ప్రసాద్ ఒక ఇంటర్వ్యూలో ఎమోషనల్ అయ్యారు.
ఈ సినిమా తెలుగుతో పాటు తమిళ భాషలోనూ ఒకేసారి గ్రాండ్ గా రిలీజ్ కానుంది. ఈ ప్రాజెక్ట్కు టాలెంటెడ్ డైరెక్టర్ నాగ్ అశ్విన్ సమర్పకుడిగా వ్యవహరిస్తుండగా, టాలీవుడ్ ప్రెస్టీజియస్ ప్రొడక్షన్ హౌస్ వైజయంతీ మూవీస్ నిర్మించింది. 'మహానటి', 'కల్కి 2898 ఏడీ' లాంటి విజువల్ వండర్స్ అందించిన వైజయంతీ మూవీస్ బ్యానర్ నుంచి వస్తున్న ఒక డిఫరెంట్ అటెంప్ట్ ఇది. కేవలం స్టోరీలోని కొత్తదనాన్ని, సింగీతం టాలెంట్ ను నమ్మి నాగ్ అశ్విన్ ఈ సినిమాను ముందుకు తీసుకురావడంతో సినీ జనాల్లో భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి.
People Also Ask (FAQs)
'సింగ్ గీతం' సినిమా రిలీజ్ డేట్ ఎప్పుడు?
ఈ క్రేజీ మ్యూజికల్ కామెడీ చిత్రం జూన్ 11, గురువారం నాడు వరల్డ్ వైడ్ గా థియేటర్లలో గ్రాండ్ గా రిలీజ్ కానుంది.
ఈ సినిమాకు సెన్సార్ బోర్డు ఏ సర్టిఫికెట్ ఇచ్చింది? రన్టైమ్ ఎంత?
సెన్సార్ బోర్డు ఈ చిత్రానికి ఎలాంటి కట్స్ లేకుండా క్లీన్ 'U' సర్టిఫికెట్ ఇచ్చింది. దీని రన్టైమ్ 137 నిమిషాలు (2 గంటల 17 నిమిషాలు) గా మేకర్స్ లాక్ చేశారు.
'సింగ్ గీతం' చిత్రానికి డైరెక్టర్ ఎవరు? దీనిని ఎవరు సమర్పిస్తున్నారు?
ఈ చిత్రానికి లెజెండరీ డైరెక్టర్ సింగీతం శ్రీనివాసరావు దర్శకత్వం వహించగా, వైజయంతీ మూవీస్ బ్యానర్ పై స్టార్ డైరెక్టర్ నాగ్ అశ్విన్ ఈ చిత్రాన్ని సమర్పిస్తున్నారు.
ఈ సినిమా ఏయే భాషల్లో రిలీజ్ కాబోతోంది?
ఈ వైవిధ్యమైన మ్యూజికల్ చిత్రం తెలుగు, తమిళ భాషల్లో ఒకే రోజున భారీ స్థాయిలో రిలీజ్ కానుంది.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More