    మరీ పశువుల్లాగా చేస్తున్నారు.. అలా చేయకండి: అభిమానులపై మండిపడిన సింగర్

    ప్రముఖ సింగర్ కైలాష్ ఖేర్ అభిమానులపై మండిపడ్డాడు. గ్వాలియర్ లో జరిగిన ఓ కాన్సర్ట్ లో మరీ పశువుల్లాగా చేస్తున్నారు.. అలా చేయకండి అని మందలించడం గమనార్హం. దీనికి సంబంధించిన వీడియోలు వైరల్ అవుతున్నాయి.

    Published on: Dec 26, 2025 4:13 PM IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    ప్రముఖ బాలీవుడ్ గాయకుడు కైలాష్ ఖేర్ గ్వాలియర్‌లో జరిగిన ఒక ఈవెంట్‌లో ప్రేక్షకుపై తీవ్ర అసహనం వ్యక్తం చేశాడు. కాన్సర్ట్ జరుగుతుండగా జనం బ్యారికేడ్లు దూకి స్టేజ్ మీదకు రావడంతో అతడు సీరియస్ అయ్యాడు. "పశువుల్లా ప్రవర్తించకండి" అంటూ మండిపడి షోను మధ్యలోనే ఆపేశాడు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోలు ఇప్పుడు వైరల్ అవుతున్నాయి.

    కైలాష్ ఖేర్ సీరియస్

    సింగర్లు కాన్సర్ట్స్ చేయడం సహజమే. వీటిలో కొన్నిసార్లు ఫ్యాన్స్ హద్దు మీరుతుంటారు. అలాంటి ఘటనే తాజాగా జరిగింది. ప్రముఖ సింగర్ కైలాష్ ఖేర్ డిసెంబర్ 25న మధ్యప్రదేశ్‌లోని గ్వాలియర్‌లో జరిగిన ఓ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నాడు. కానీ అక్కడ జరిగిన రచ్చ వల్ల అతడు తీవ్ర నిరాశకు గురయ్యాడు. పాటలు పాడుతుండగా ప్రేక్షకులు అదుపు తప్పడంతో షో రసాభాసగా మారింది.

    అసలేం జరిగిందంటే?

    గ్వాలియర్ మేళా గ్రౌండ్స్‌లో జరిగిన ఈ ఈవెంట్‌లో కైలాష్ ఖేర్ పాడుతుండగా.. కొంతమంది అత్యుత్సాహంతో బ్యారికేడ్లు దూకి, క్యూ లైన్లను బ్రేక్ చేసి స్టేజ్ వైపు దూసుకొచ్చారు. అతన్ని దగ్గరగా చూడాలనే ఆత్రుతతో గందరగోళం సృష్టించారు.

    పరిస్థితి చేయి దాటడంతో కైలాష్ మైక్ తీసుకుని ఆడియెన్స్‌కి గట్టిగా క్లాస్ పీకాడు. "నేను మిమ్మల్ని పొగుడుతుంటే.. మీరేంటి ఇలా పశువుల్లా ప్రవర్తిస్తున్నారు? దయచేసి పశువుల్లా ప్రవర్తించకండి. ఎవరైనా మా మ్యూజిక్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ దగ్గరకు వస్తే షో ఆపేస్తా" అని హెచ్చరించాడు.

    కాన్సర్ట్ రద్దు చేసిన కైలాష్ ఖేర్

    సెక్యూరిటీ సిబ్బంది ఉన్నప్పటికీ పరిస్థితి అదుపులోకి రాలేదు. దీంతో కైలాష్ ఖేర్ సీనియర్ పోలీసు అధికారులను పిలిచి పరిస్థితి చక్కదిద్దమని కోరాడు. అయినా లాభం లేకపోవడంతో.. "మీకు దండం పెడతా" అని చెప్పి షోను మధ్యలోనే ఆపేసి వెళ్లిపోయాడు.

    డిసెంబర్ 25న ‘గ్వాలియర్ గౌరవ్ దివస్’, 'తబలా డే' సందర్భంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. ఇది ప్రభుత్వం (సాంస్కృతిక శాఖ) అనుమతితో జరిగిన ఈవెంట్. కైలాష్ ఖేర్ తన హిట్ సాంగ్ "జానా జోగి దే నాల్ వే"తో షో మొదలుపెట్టాడు. కానీ ఇలా మధ్యలోనే ముగించాల్సి వచ్చింది. గతంలోనూ పలువురు సింగర్ల కాన్సర్ట్ లలో ఇలాంటి ఘటనలు జరిగిన విషయం తెలిసిందే.

