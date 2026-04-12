    Singer Mangli: ఆయనకు శ్రీముఖి అంటే క్రష్.. బిగ్ బాస్‌కు వెళ్లాలి.. ఫేమ్ కావాలనే ఇలా చేశాడు: మంగ్లీ.. మీడియా ముందు కంటతడి

    Singer Mangli: సింగర్ మంగ్లీ మీడియా ముందుకు వచ్చి కంటతడి పెట్టింది. మైక్రో ఫైనాన్స్ మోసం కేసులో చిక్కుకున్న ఆమె.. ఈ విషయంలో అసలు తన ఇన్వాల్వ్‌మెంట్ లేదని స్పష్టం చేసింది. సదరు అడ్వొకేట్ పై కౌంటర్ కేసు ఫైల్ చేసింది.

    Apr 12, 2026, 18:39:43 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    Singer Mangli: ప్రముఖ ఫోక్ సింగర్ మంగ్లీ (సత్యవతి రాథోడ్) చుట్టూ ఇప్పుడు పెను వివాదం ముసురుకుంది. మైక్రోఫైనాన్స్ పేరుతో కోట్ల రూపాయల వసూళ్లకు పాల్పడ్డారంటూ ఆమెపై వస్తున్న ఆరోపణలు ఇప్పుడు టాలీవుడ్‌లో హాట్ టాపిక్‌గా మారాయి. ఈ ఆరోపణలపై మంగ్లీ చాలా ఘాటుగా స్పందించింది. తనపై వస్తున్నవన్నీ అసత్య ప్రచారాలని, కావాలనే తన పేరును బదనాం చేస్తున్నారని ఆమె ఆవేదన వ్యక్తం చేసింది.

    వివాదానికి కారణం ఏమిటి?

    హైదరాబాద్‌లోని పంజగుట్ట పోలీస్ స్టేషన్‌లో సింగర్ మంగ్లీ, ఆమె సోదరుడు శివ, మరికొందరిపై రూ. 10 కోట్ల (కొన్ని రిపోర్టుల ప్రకారం అంతకంటే ఎక్కువ) మైక్రోఫైనాన్స్ మోసం జరిగినట్లు కేసు నమోదైంది. ఈ ఫిర్యాదు చేసింది తార్నాకకు చెందిన న్యాయవాది సింగపోగు సుబ్బారావు.

    సుమారు 150 నుంచి 200 మంది బాధితుల నుండి మైక్రోఫైనాన్స్ స్కీమ్ పేరుతో పెట్టుబడులు సేకరించి, అధిక లాభాలు ఇస్తామని నమ్మించి మోసం చేశారని సుబ్బారావు ఆరోపించారు. మంగ్లీ పాపులారిటీని అడ్డం పెట్టుకుని ఈ వసూళ్లు జరిగాయని ఆయన ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు.

    మంగ్లీ కౌంటర్ ఎటాక్: “బిగ్ బాస్ కోసమే ఇదంతా!”

    తనపై వచ్చిన ఆరోపణలను మంగ్లీ తీవ్రంగా ఖండించింది. ఈ మేరకు ఆమె నార్సింగి పోలీస్ స్టేషన్‌లో లాయర్ సుబ్బారావుపై కౌంటర్ కంప్లైంట్ ఇచ్చింది. ఆ తర్వాత మీడియాతో మాట్లాడుతూ కంటతడి పెట్టింది.

    "నేను 14 ఏళ్లు కష్టపడి ఈ స్థాయికి వచ్చాను. మైక్రోఫైనాన్స్ వ్యాపారంతో నాకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు. ఆ వ్యాపారులతో నా పరిచయం కేవలం స్టేజ్ పెర్ఫార్మెన్స్‌లకు మాత్రమే పరిమితం" అని మంగ్లీ స్పష్టం చేసింది.

    అడ్వకేట్ సుబ్బారావుకు శ్రీముఖి అంటే క్రష్ అని, కేవలం ఫేమస్ అవ్వడానికి, బిగ్ బాస్ షోలోకి వెళ్లడానికే తన పేరును వాడుకుంటున్నారని ఆమె ఆరోపించింది. సదరు లాయర్ తనతో అసభ్యంగా ప్రవర్తించాడని, తనను కలవాలని ఒత్తిడి చేశాడని, అందుకు నిరాకరించినందుకే సోషల్ మీడియాలో తనను బదనాం చేస్తున్నాడని మంగ్లీ తన ఫిర్యాదులో పేర్కొంది.

    ప్రస్తుత పరిస్థితి ఏమిటి?

    ప్రస్తుతం ఈ కేసు రెండు పోలీస్ స్టేషన్లలో విచారణలో ఉంది. సుబ్బారావు ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు మోసం కేసు నమోదు చేసిన పంజగుట్ట పోలీసులు దీనిపై విచారిస్తున్నారు. అటు మంగ్లీ ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు నార్సింగి పోలీసులు లాయర్‌పై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. మంగ్లీపై నిజంగానే కేసు నమోదైందా?

    అవును, పంజగుట్ట పోలీస్ స్టేషన్‌లో సెక్షన్ 420 (చీటింగ్), ఇతర సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదైంది. అయితే ఇవి కేవలం ఆరోపణలు మాత్రమే, విచారణలో నిజానిజాలు తేలాల్సి ఉంది.

    2. మంగ్లీ ఎవరిపై ఫిర్యాదు చేశారు?

    తనపై తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నారంటూ అడ్వకేట్ సుబ్బారావుపై మంగ్లీ నార్సింగి పోలీస్ స్టేషన్‌లో ఫిర్యాదు చేశారు.

      హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

