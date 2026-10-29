Sobhita Dhulipala: గద్వాల చేనేత చీరలంటే ప్రాణం.. అమ్మ నుంచి దొంగిలించా.. అవే నా ఆస్తి: శోభితా ధూళిపాళ.. జెన్ జీకి పాఠాలు
Sobhita Dhulipala: టాలీవుడ్, బాలీవుడ్లో తనదైన క్లాస్ స్టైల్, అద్భుతమైన నటనతో ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న నటి శోభితా ధూళిపాళ. సాంప్రదాయ చేనేత వస్త్రాల (Indian Handlooms)పై తనకున్న అపారమైన ప్రేమను, తన ఫ్యాషన్ సూత్రాలను 'హిందుస్థాన్ టైమ్స్ లైఫ్స్టైల్' తో ప్రత్యేకంగా పంచుకున్నారు.
Sobhita Dhulipala: నటనతోనే కాకుండా రాయల్, స్టైలిష్ ఫ్యాషన్ సెన్స్తో అందరి దృష్టినీ ఆకర్షించే తారల్లో శోభితా ధూళిపాళ ఒకరు. వెండితెరపై ఎంత గ్లామరస్గా కనిపిస్తారో, నిజ జీవితంలో భారతీయ సంస్కృతికి, చేనేత రంగానికి (Handlooms) అంతటి ప్రాముఖ్యతనిస్తుంటారు.
ఇటీవల గురుగ్రామ్లో జరిగిన 'ఆద్యమ్ హ్యాండ్మేడ్' కొత్త స్టోర్ లాంచ్ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న శోభితా.. 'హెచ్టీ లైఫ్స్టైల్' (HT Lifestyle)తో ముచ్చటిస్తూ తన వ్యక్తిగత ఫ్యాషన్, లైఫ్స్టైల్ సీక్రెట్స్ను బయటపెట్టారు. తెలంగాణ గద్వాల, పోచంపల్లి చీరలపై తన మక్కువను చూపించిన ఆమె.. జెన్ జీకి కూడా కీలకమైన ఫ్యాషన్ సూచనలు చేశారు. తన అమ్మ, అమ్మమ్మల నుంచి దాచుకున్న గద్వాల పట్టు చీరల జ్ఞాపకాలను కూడా వెల్లడించారు.
"అమ్మమ్మ, అమ్మ దాచుకున్న గద్వాల చీరలే నా ఆస్తి!"
చేనేత వస్త్రాలలో తనకి అత్యంత ప్రియమైన కలెక్షన్ గురించి శోభిత మాట్లాడుతూ.. "మనకి అత్యంత ప్రియమైన వారి నుంచి లభించే దుస్తులే ఎల్లప్పుడూ ప్రత్యేకంగా నిలుస్తాయి. నా కలెక్షన్లో నాకు అత్యంత అమూల్యమైనవి ఏమిటంటే.. మా అమ్మ వార్డ్రోబ్ నుంచి నేను దొంగిలించిన చీరలు, అలాగే మా అమ్మమ్మ నుంచి దాచుకున్న గద్వాల (Gadwal) పట్టు చీరలు, సిల్క్ చీరలే. తెలంగాణ ప్రాంతానికి చెందిన ఈ సాంప్రదాయ గద్వాల చేనేత చీరలంటే నాకు ప్రాణం. వాటిని నేను ఎంతో పదిలంగా దాచుకుంటాను" అని వెల్లడించారు.
అంతేకాకుండా తాను ఇటీవల కశ్మీర్ పర్యటనలో ఉన్నప్పుడు సేకరించిన పష్మినా (Pashmina) స్కార్ఫ్లు, కాటన్ ఖాదీ వస్త్రాలపై తనకున్న అనుబంధాన్ని ఆమె పంచుకున్నారు. తాను హాజరైన ఈ ఈవెంట్లో శోభిత ప్రత్యేకంగా డిజైన్ చేసిన పోచంపల్లి డబుల్ ఇక్కత్ (Pochampally Double Ikat) సిల్క్ చీరను ధరించి మెరవడం విశేషం.
"చేనేతను ఒక కాస్ట్యూమ్లా కట్టుకోవద్దు!"
సాధారణంగా చేనేత చీరలు లేదా దుస్తులు ధరించేటప్పుడు చాలామంది ఎంతో కఠినంగా, అధికారికంగా ఒక కాస్ట్యూమ్లా వేసుకుంటారని, కానీ ఆ ఆలోచన మారాలని శోభితా సూచించారు.
"చేనేత దుస్తులను ఏదో ప్రదర్శన కోసం లేదా డ్రామాటిక్ కాస్ట్యూమ్లా వేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. మీరు రోజూ ఎలాంటి సాధారణ దుస్తులు వేసుకుంటారో, చేనేతను కూడా అలాగే క్యాజువల్గా, మీకు సౌకర్యవంతంగా ఉండేలా స్టైల్ చేసుకోవాలి. ఆ బిగుతుతనాన్ని పక్కనపెట్టి ఫ్రీగా ట్రై చేసినప్పుడే అసలైన మజా వస్తుంది. ఈ విషయంలో నేటితరం జెన్-జీ (Gen Z) యువత విదేశీ వస్త్రాలను ఆరాధించడం ఆపి, ముందుగా తమ సొంత రాష్ట్రంలోని, తమ నేల పై పుట్టిన చేనేత కళను అన్వేషించి, గర్వంగా ధరించాలి" అని శోభితా పిలుపునిచ్చారు.
రోజువారీ వెల్నెస్ రూటీన్, పర్సనల్ స్టైల్ మంత్ర
తన లైఫ్స్టైల్, వెల్నెస్ రొటీన్ గురించి మాట్లాడిన శోభిత.. గతంలో ఏదైనా పెద్ద ఈవెంట్ లేదా స్టేజ్ ప్రదర్శన ఉంటే రెండు కప్పుల కాఫీ తాగి, హిప్-హాప్ మ్యూజిక్ వింటూ మైండ్ సెట్ చేసుకునేదాన్నని, కానీ ఇప్పుడు దానికి పూర్తి భిన్నంగా చాలా ప్రశాంతమైన మైండ్ సెట్ కోసం ప్రశాంతమైన వాయిద్యాల మ్యూజిక్ వింటూ రిలాక్స్ అవుతానని చెప్పారు.
ఫ్యాషన్ ప్రియులకు తన స్టైల్ మంత్రాను ఇస్తూ.. "ఇతరుల ఫ్యాషన్ను రిఫరెన్స్గా తీసుకోవడంలో తప్పులేదు. కానీ మిమ్మల్ని మీరు ప్రతిబింబించేలా, మీకు ఏది నచ్చితే దాన్నే నిరంతరం ధరించండి. కొన్నాళ్లకు అదే మీ సొంత సిగ్నేచర్ స్టైల్ (Signature Style)గా మారుతుంది. తొలినాళ్లలో అది విచిత్రంగా అనిపించినా, మీ కంఫర్ట్నే మీ ఫ్యాషన్గా మార్చుకోండి" అని శోభితా ధూళిపాళ వ్యాఖ్యానించారు.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More