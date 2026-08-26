Sobhita Dhulipala: ఇలా పెళ్లి చేసుకుంటానని అనుకోలేదు.. ఎన్నో కలలు కనేదాన్ని: నాగ చైతన్యతో వివాహంపై శోభితా ధూళిపాళ్ల
Sobhita Dhulipala: అక్కినేని కోడలు శోభితా ధూళిపాళ్ల తాజాగా ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్లు చేశారు. అక్కినేని నాగ చైతన్యను పెళ్లి చేసుకోవడంపై ఆమె కామెంట్లు వైరల్ గా మారాయి. సినీ ఇండస్ట్రీలో దశాబ్ద కాల ప్రయాణం, అక్కినేని నాగచైతన్యతో వివాహం, తన నటన గురించి శోభితా ఏం చెప్పారో ఇక్కడ చూసేయండి.
Sobhita Dhulipala: సినీ ఇండస్ట్రీలో పదేళ్ల కెరీర్ కంప్లీట్ చేసుకున్న శోభితా ధూళిపాళ్ల తాజాగా ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూ వైరల్ గా మారింది. బాలీవుడ్ దర్శకుడు అనురాగ్ కశ్యప్ రూపొందించిన 'రామన్ రాఘవ్ 2.0' సినిమాతో శోభితా ధూళిపాళ్ల వెండితెరకు పరిచయమయ్యారు. తొలి చిత్రంలోనే వేధింపులకు గురవుతూనే మానసికంగా బలమైన ప్రతిఘటన చూపే సంక్లిష్టమైన స్త్రీ పాత్రలో ఆమె నటించి ప్రశంసలు అందుకున్నారు.
నాగ చైతన్యతో పెళ్లి
టాలీవుడ్ హీరో అక్కినేని నాగ చైతన్యను 2024 డిసెంబర్ లో శోభితా ధూళిపాళ్ల పెళ్లి చేసుకున్న సంగతి తెలిసిందే. చైని పెళ్లి చేసుకోవడంపై శోభితా ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్లు చేశారు.
"ఒక నటుడిని లేదా నా సొంత రాష్ట్రానికి చెందిన వ్యక్తిని పెళ్లి చేసుకుంటానని నేను ఎప్పుడూ అనుకోలేదు. కానీ చిన్నతనం నుంచే నా మనసులో ఒక కోరిక ఉండేది. నా మాతృభూమి సాంస్కృతిక విశేషాలు, సంప్రదాయాలు ఉట్టిపడేలా నా పెళ్లి జరగాలని కలలు కనేదాన్ని" అని తన సంప్రదాయ తెలుగు వివాహ వేడుకను శోభితా గుర్తుచేసుకున్నారు.
పరుగు నుంచి ప్రశాంతత వైపు..
ఈ దశాబ్దం ప్రారంభంలో ఓటీటీ ప్రాజెక్టులు, వరుస సినిమాలు, షూటింగ్ స్పాట్ల నుంచి రెడ్ కార్పెట్ ప్రిమియర్ల వరకు శోభితా ఎంతో బిజీగా గడిపారు. భావోద్వేగాలను అనుభవించే సమయం కూడా లేనంత వేగంగా ఆమె జీవితం సాగింది.
"అప్పట్లో అదొక సుడిగుండంలా ఉండేది. ఆ పరుగును నేను బాగా ఆస్వాదించాను. కానీ ఇప్పుడు ఆ ప్రవాహం నన్ను నడిపించకుండా, నన్ను నేనే ప్రశాంతంగా నిలబెట్టుకుంటున్నాను. ఇలా స్లో అవ్వడాన్ని ఇంతగా ఆస్వాదిస్తానని నేను ఎప్పుడూ అనుకోలేదు" అని శోభితా తన విషయాలను పంచుకున్నారు.
'చీకటిలో' నుంచి 'వెట్టువమ్' వరకు
ఈ ఏడాది ఆరంభంలోనే సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ 'చీకటిలో' చిత్రంలో ట్రూ క్రైమ్ పాడ్కాస్టర్గా శోభితా నటించి ప్రేక్షకులను మెప్పించారు. త్వరలోనే కోలీవుడ్ ప్రముఖ దర్శకుడు పా రంజిత్ దర్శకత్వంలో వస్తున్న సైన్స్ ఫిక్షన్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ 'వెట్టువమ్' ప్రమోషన్లలో ఆమె పాల్గొననున్నారు. 2026 చివరి నాటికి విడుదల కానున్న ఈ చిత్రంలో విఆర్ దినేష్, ఆర్యా లతో కలసి ఆమె నటిస్తున్నారు.
అదే అసలైన విజయం
అన్ని రంగాల్లో వరుస ఆఫర్లు వస్తున్నప్పటికీ, ఇది తనను తాను పరిశీలించుకోవాల్సిన సమయమని శోభితా చెబుతున్నారు. "ఒక నటిగా సమాజం గుర్తింపు ఇవ్వాలని ఆరాటపడటం సహజం. మన పాత్రలు ఇతరుల వినోదం కోసం ఉపయోగపడే క్రమంలో నా నటన ఒక ఉత్పత్తిగా మారిపోతుంది. నా దృష్టిలో ప్రధాన పాత్రధారిగా ఉండటం అంటే ఎలాంటి ఆలోచనలకు లోనుకాకుండా ఉండటమే. నిశ్చలంగా ఉండటమే అసలైన విజయం" అని శోభితా వెల్లడించారు.
ఇప్పటివరకు 18 చిత్రాలు, వెబ్ సిరీస్లలో మాత్రమే నటించినప్పటికీ, శోభితా ఎంచుకునే పాత్రల తీరు టాలీవుడ్తో పాటు భారతీయ చిత్ర పరిశ్రమలో ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చిపెట్టింది.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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