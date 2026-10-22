Sourav Ganguly: గంగూలీకి షాక్.. హక్కులకు భంగం అని చెప్పినా ఆ సినిమా రిలీజ్కు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చిన కోర్టు.. ఏమైందంటే?
Sourav Ganguly Doosra Movie: వ్యక్తిగత హక్కులు ఉల్లంఘనకు గురయ్యాయంటూ టీమిండియా మాజీ కెప్టెన్ సౌరవ్ గంగూలీ దాఖలు చేసిన పిటిషన్పై ఢిల్లీ హైకోర్టు కీలక తీర్పు ఇచ్చింది. అభినయ్ దేవ్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన 'దూస్రా' అక్టోబర్ 23న థియేటర్లలో విడుదలకు సిద్ధమవ్వగా.. స్టే ఇచ్చేందుకు కోర్టు నిరాకరించింది.
Sourav Ganguly Doosra Movie: టీమిండియా మాజీ కెప్టెన్, భారత క్రికెట్ దిగ్గజం సౌరవ్ గంగూలీ దాఖలు చేసిన అత్యంత వివాదాస్పద పిటిషన్పై ఢిల్లీ హైకోర్టు (Delhi High Court) గురువారం సంచలన తీర్పు వెలువరించింది. అక్టోబర్ 23న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలోకి రానున్న 'దూస్రా' (Doosra) సినిమా విడుదలను తక్షణమే నిలిపివేయాలని (స్టే ఇవ్వాలని) గంగూలీ దాఖలు చేసిన పిటిషన్ను న్యాయస్థానం తిరస్కరించింది.
జస్టిస్ దినేష్ భట్ నేతృత్వంలోని ధర్మాసనం ఈ కేసును విచారిస్తూ.. "సినిమా విడుదలపై ఎలాంటి స్టే ఇవ్వడం లేదు, సినిమా అనుకున్న ప్రకారం థియేటర్లలో ప్రదర్శించవచ్చు" అని స్పష్టం చేశారు. అయితే ఈ కేసుకు సంబంధించిన తదుపరి విచారణను శుక్రవారానికి వాయిదా వేశారు. గంగూలీ చారిత్రాత్మక లార్డ్స్ మైదానంలో షర్ట్లెస్ సెలబ్రేషన్స్, నాట్వెస్ట్ సిరీస్ ఫుటేజ్పై బీసీసీఐ నుంచి హక్కులు పొందినట్లు నిర్మాతలు హైకోర్టుకు తెలిపారు.
అసలు గంగూలీ ఎందుకు కోర్టుకెళ్లారు?
తన అనుమతి లేకుండా, తన పర్సనాలిటీ రైట్స్ను (Personality Rights) వాణిజ్యపరంగా దుర్వినియోగం చేస్తూ 'దూస్రా' చిత్రాన్ని తెరకెక్కించారని సౌరవ్ గంగూలీ, అలాగే ఆయన బయోపిక్ హక్కులను పొందిన నిర్మాణ సంస్థ 'లవ్ ఫిల్మ్స్' (Luv Films LLP) ఢిల్లీ హైకోర్టును ఆశ్రయించాయి.
పిటిషన్లో పేర్కొన్న వివరాల ప్రకారం.. 2001లో లవ్ ఫిల్మ్స్ సంస్థ గంగూలీ జీవిత చరిత్ర ఆధారంగా 'దాదా – ది సౌరవ్ గంగూలీ స్టోరీ' (Dada – The Sourav Ganguly Story) అనే అధికారిక బయోపిక్ను నిర్మించేందుకు ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది. ఈ సినిమా మే 14, 2027న విడుదల కావాల్సి ఉంది.
అయితే అభినయ్ దేవ్ దర్శకత్వం వహించిన 'దూస్రా' చిత్ర ట్రైలర్లో 2002 నాట్వెస్ట్ సిరీస్ ఫైనల్ విజయాన్ని, లార్డ్స్ బాల్కనీలో గంగూలీ షర్ట్ విప్పి చేసిన చారిత్రాత్మక వేడుకలను, ఆయన పేరు, ఇమేజ్ను వ్యాపార ప్రకటనల కోసం వాడుకున్నారని గంగూలీ తరఫు న్యాయవాదులు వాదించారు. ఇది ప్రేక్షకులలో గంగూలీ ఈ సినిమాను ప్రమోట్ చేస్తున్నారనే తప్పుడు భావనను కలిగిస్తుందని ఆరోపించారు.
చిత్ర నిర్మాతల వాదన ఏంటి?
మరోవైపు 'దూస్రా' చిత్ర నిర్మాతల తరఫు న్యాయవాదులు కోర్టులో తమ బలమైన వాదనలను వినిపించారు. ఈ సినిమా సౌరవ్ గంగూలీ బయోపిక్ కాదని, రాజస్థాన్కు చెందిన 'తార' అనే ఒక చిన్న గ్రామీణ అమ్మాయి కథ అని కోర్టుకు వివరించారు. గంగూలీ లార్డ్స్ బాల్కనీలో షర్ట్ విప్పి చేసిన ఆవేశపూరిత సెలబ్రేషన్స్ ను టీవీలో చూసి ప్రేరణ పొందిన ఆ అమ్మాయి, తన జీవితంలో సమాజం విధించిన ఆంక్షలను ధిక్కరించి ఎలా స్వేచ్ఛను పొందిందనేదే ఈ సినిమా కథాంశమని తెలిపారు.
అంతేకాకుండా నాట్వెస్ట్ సిరీస్కు సంబంధించిన మ్యాచ్ ఫుటేజ్ను ఉపయోగించుకోవడానికి భారత క్రికెట్ నియంత్రణ మండలి (BCCI) నుంచి అధికారికంగా లైసెన్స్ పొందినట్లు స్పష్టం చేశారు. క్రికెట్ మ్యాచ్ ఫుటేజ్పై ఆటగాళ్లకు వ్యక్తిగతంగా ఎలాంటి హక్కులు ఉండవని కోర్టుకు నివేదించారు.
'దూస్రా' సినిమా విశేషాలు
ప్లబితా బోర్ఠాకూర్ (Plabita Borthakur) ప్రధాన పాత్రలో నటించిన 'దూస్రా' చిత్రానికి ప్రసిద్ధ దర్శకుడు అభినయ్ దేవ్ దర్శకత్వం వహించారు. మాషా సజ్దే, రోహన్ సజ్దే ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించగా, రామ్ సంపత్ సంగీతం అందించారు.
2002 లార్డ్స్ విజయం నేపథ్యంలో ఒక సాధారణ యువతి ఆత్మవిశ్వాసాన్ని నింపుకునే కథాంశంతో వస్తున్న ఈ చిత్రం అక్టోబర్ 23న థియేటర్లలోకి అడుగుపెడుతోంది. ఢిల్లీ హైకోర్టు తీర్పుతో చిత్రబృందం ఊపిరి పీల్చుకుంది.
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