Spirit Movie: కోటి రూపాయలతో స్పిరిట్ సినిమా తీసిన గొర్రెల కాపరి.. కొడుకు కోసం నర్సమ్మ చేసిన అద్భుత సాహసం
Spirit Movie: గొర్రెలు కాచుకునే ఓ సామాన్య మహిళ తన కొడుకును హీరోగా చూడాలన్న లక్ష్యంతో కోటి రూపాయల వ్యయంతో 'స్పిరిట్' అనే చిత్రాన్ని నిర్మించారు. ఆమె పట్టుదలకు టాలీవుడ్ ప్రముఖులు ఫిదా అవుతున్నారు.
Spirit Movie: సినిమా గ్లామర్ ప్రపంచంలోకి అడుగుపెట్టాలని, రంగుల ప్రపంచంలో తమ ముద్ర వేయాలని ఎంతోమంది కలలు కంటారు. కానీ ఆ కలలను నిజం చేసుకోవడానికి కావాల్సిన ఆర్థిక స్తోమత అందరికీ ఉండదు. ముఖ్యంగా అట్టడుగు వర్గాల నుంచి వచ్చి సినిమా నిర్మించడం అనేది ఆషామాషీ విషయం కాదు.
అయితే "మనసుంటే మార్గం ఉంటుంది" అని నిరూపించారు చిన్నబోయిన రైతు నర్సమ్మ. గొర్రెలు కాచుకుంటూ జీవనం సాగించే ఆమె.. తన కొడుకును వెండితెరపై చూడాలన్న ఏకైక లక్ష్యంతో ఏకంగా రూ. కోటి వెచ్చించి 'స్పిరిట్' అనే చిత్రాన్ని నిర్మించి దేశవ్యాప్తంగా అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్నారు.
గొర్రెలను అమ్మి.. కొడుకు కలను సాకారం చేసి..
నర్సమ్మ, వెంకటేశ్వర్లు దంపతులు వ్యవసాయం, గొర్రెలు కాచుకుంటూ కుటుంబాన్ని పోషించుకుంటారు. తన కొడుకును నటుడిగా మార్చాలన్న కోరికతో నర్సమ్మ తనకున్న గొర్రెలను విక్రయించి, ఆ వచ్చిన సొమ్మును సినిమా నిర్మాణానికి పెట్టుబడిగా పెట్టారు.
"నేను చదువుకోలేదు, నాకు సినిమా గురించి ఏమీ తెలియదు. కానీ నా కొడుకు కోరిక తీర్చడం కోసం ఈ రిస్క్ తీసుకున్నాను. చుట్టుపక్కల వారు ఎగతాళి చేసినా లెక్క చేయకుండా నా సంకల్పాన్ని కొనసాగించాను" అని నర్సమ్మ గర్వంగా చెబుతున్నారు.
అగ్ర దర్శకుల ప్రశంసలు
ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన ఆడియో విడుదల వేడుక హైదరాబాద్లో ఘనంగా జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా విచ్చేసిన ప్రముఖ దర్శకుడు వి. సముద్ర, నటుడు-నిర్మాత అశోక్ కుమార్ నర్సమ్మ ధైర్యాన్ని వేనోళ్ల కొనియాడారు.
"సాధారణంగా కోట్లు ఉన్నవారే సినిమా తీయడానికి భయపడతారు. అలాంటిది రెక్కాడితే గాని డొక్కాడని స్థితి నుంచి వచ్చి కోటి రూపాయలతో సినిమా తీయడం అంటే అది మామూలు విషయం కాదు. నర్సమ్మ గారు నిజమైన స్పిరిట్ (స్పూర్తి)" అని అశోక్ కుమార్ కొనియాడారు.
ప్రభాస్ సినిమా టైటిల్తో పోటీగా..
ప్రస్తుతం రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ - సందీప్ రెడ్డి వంగా కాంబినేషన్లో భారీ బడ్జెట్ చిత్రం 'స్పిరిట్' రూపొందుతున్న సంగతి తెలిసిందే. అయితే అదే టైటిల్తో నర్సమ్మ తన చిత్రాన్ని సిద్ధం చేయడం టాలీవుడ్ సర్కిల్స్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది. సి.హెచ్. రవీంద్రనాథ్ దర్శకత్వంలో రూపొందిన ఈ చిత్రంలో రవిబాబు, సత్య ప్రకాష్, చిత్రం శీను వంటి ప్రముఖ నటులు కూడా నటించడం విశేషం. షూటింగ్ పూర్తి చేసుకున్న ఈ చిత్రం త్వరలోనే విడుదలకు సిద్ధమవుతోంది.
ఒక సాధారణ మహిళా రైతు భారతీయ చిత్ర పరిశ్రమలో నిర్మాతగా మారడం ఇదే మొదటిసారి కావొచ్చు. ఆమె పట్టుదల, కొడుకుపై ఉన్న మమకారం చూస్తుంటే ఈ 'స్పిరిట్' సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద కూడా మంచి విజయం సాధిస్తుందని సినీ వర్గాలు ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నాయి.
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు.