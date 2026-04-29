    Spirit Movie: కోటి రూపాయలతో స్పిరిట్ సినిమా తీసిన గొర్రెల కాపరి.. కొడుకు కోసం నర్సమ్మ చేసిన అద్భుత సాహసం

    Spirit Movie: గొర్రెలు కాచుకునే ఓ సామాన్య మహిళ తన కొడుకును హీరోగా చూడాలన్న లక్ష్యంతో కోటి రూపాయల వ్యయంతో 'స్పిరిట్' అనే చిత్రాన్ని నిర్మించారు. ఆమె పట్టుదలకు టాలీవుడ్ ప్రముఖులు ఫిదా అవుతున్నారు.

    Apr 29, 2026, 18:01:22 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    Spirit Movie: సినిమా గ్లామర్ ప్రపంచంలోకి అడుగుపెట్టాలని, రంగుల ప్రపంచంలో తమ ముద్ర వేయాలని ఎంతోమంది కలలు కంటారు. కానీ ఆ కలలను నిజం చేసుకోవడానికి కావాల్సిన ఆర్థిక స్తోమత అందరికీ ఉండదు. ముఖ్యంగా అట్టడుగు వర్గాల నుంచి వచ్చి సినిమా నిర్మించడం అనేది ఆషామాషీ విషయం కాదు.

    అయితే "మనసుంటే మార్గం ఉంటుంది" అని నిరూపించారు చిన్నబోయిన రైతు నర్సమ్మ. గొర్రెలు కాచుకుంటూ జీవనం సాగించే ఆమె.. తన కొడుకును వెండితెరపై చూడాలన్న ఏకైక లక్ష్యంతో ఏకంగా రూ. కోటి వెచ్చించి 'స్పిరిట్' అనే చిత్రాన్ని నిర్మించి దేశవ్యాప్తంగా అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్నారు.

    గొర్రెలను అమ్మి.. కొడుకు కలను సాకారం చేసి..

    నర్సమ్మ, వెంకటేశ్వర్లు దంపతులు వ్యవసాయం, గొర్రెలు కాచుకుంటూ కుటుంబాన్ని పోషించుకుంటారు. తన కొడుకును నటుడిగా మార్చాలన్న కోరికతో నర్సమ్మ తనకున్న గొర్రెలను విక్రయించి, ఆ వచ్చిన సొమ్మును సినిమా నిర్మాణానికి పెట్టుబడిగా పెట్టారు.

    "నేను చదువుకోలేదు, నాకు సినిమా గురించి ఏమీ తెలియదు. కానీ నా కొడుకు కోరిక తీర్చడం కోసం ఈ రిస్క్ తీసుకున్నాను. చుట్టుపక్కల వారు ఎగతాళి చేసినా లెక్క చేయకుండా నా సంకల్పాన్ని కొనసాగించాను" అని నర్సమ్మ గర్వంగా చెబుతున్నారు.

    అగ్ర దర్శకుల ప్రశంసలు

    ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన ఆడియో విడుదల వేడుక హైదరాబాద్‌లో ఘనంగా జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా విచ్చేసిన ప్రముఖ దర్శకుడు వి. సముద్ర, నటుడు-నిర్మాత అశోక్ కుమార్ నర్సమ్మ ధైర్యాన్ని వేనోళ్ల కొనియాడారు.

    "సాధారణంగా కోట్లు ఉన్నవారే సినిమా తీయడానికి భయపడతారు. అలాంటిది రెక్కాడితే గాని డొక్కాడని స్థితి నుంచి వచ్చి కోటి రూపాయలతో సినిమా తీయడం అంటే అది మామూలు విషయం కాదు. నర్సమ్మ గారు నిజమైన స్పిరిట్ (స్పూర్తి)" అని అశోక్ కుమార్ కొనియాడారు.

    ప్రభాస్ సినిమా టైటిల్‌తో పోటీగా..

    ప్రస్తుతం రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ - సందీప్ రెడ్డి వంగా కాంబినేషన్‌లో భారీ బడ్జెట్ చిత్రం 'స్పిరిట్' రూపొందుతున్న సంగతి తెలిసిందే. అయితే అదే టైటిల్‌తో నర్సమ్మ తన చిత్రాన్ని సిద్ధం చేయడం టాలీవుడ్ సర్కిల్స్‌లో చర్చనీయాంశంగా మారింది. సి.హెచ్. రవీంద్రనాథ్ దర్శకత్వంలో రూపొందిన ఈ చిత్రంలో రవిబాబు, సత్య ప్రకాష్, చిత్రం శీను వంటి ప్రముఖ నటులు కూడా నటించడం విశేషం. షూటింగ్ పూర్తి చేసుకున్న ఈ చిత్రం త్వరలోనే విడుదలకు సిద్ధమవుతోంది.

    ఒక సాధారణ మహిళా రైతు భారతీయ చిత్ర పరిశ్రమలో నిర్మాతగా మారడం ఇదే మొదటిసారి కావొచ్చు. ఆమె పట్టుదల, కొడుకుపై ఉన్న మమకారం చూస్తుంటే ఈ 'స్పిరిట్' సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద కూడా మంచి విజయం సాధిస్తుందని సినీ వర్గాలు ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నాయి.

    • Hari Prasad S
      ABOUT THE AUTHOR
      Hari Prasad S

      హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

