Sreemukhi: శ్రీముఖి స్పీడు మామూలుగా లేదు.. మరో లగ్జరీ ఇల్లు కొన్న స్టార్ యాంకర్.. గృహ ప్రవేశం ఫొటోలు చూశారా?
Sreemukhi: శ్రీముఖి మరో లగ్జరీ ఇల్లు కొన్నది. తాజాగా అందులో గృహ ప్రవేశం చేస్తున్న వీడియోలు, ఫొటోలను ఇన్స్టాగ్రామ్ లో షేర్ చేసింది. తన 33వ పుట్టిన రోజు నాడే ఆమె కొత్త ఇంట్లోకి వెళ్లడం విశేషం. ఆ ఫొటోలు వైరల్ అవుతున్నాయి.
Sreemukhi: తెలుగు బుల్లితెరపై తన మాటకారి తనంతో, ఎనర్జిటిక్ యాక్టింగ్తో కోట్లాదిమంది అభిమానులను సంపాదించుకున్న 'రాములమ్మ' శ్రీముఖి ఇంట ఇప్పుడు పండుగ వాతావరణం నెలకొంది. మే 10వ తేదీన ఆమె తన 33వ పుట్టినరోజును జరుపుకున్నారు.
అయితే ఈ ఏడాది బర్త్డే ఆమెకు మరింత ప్రత్యేకం. ఎందుకంటే తన చిరకాల స్వప్నమైన కొత్త ఇంటిని ఆమె ఈ రోజే ప్రారంభించారు. గృహ ప్రవేశానికి సంబంధించిన వేడుకల్లో భాగంగా ఆమె తన సోషల్ మీడియా వేదికగా కొన్ని ఆసక్తికర ఫోటోలను, హృద్యమైన సందేశాన్ని అభిమానులతో పంచుకున్నారు.
కొత్త ఇల్లు.. కొత్త ఆశలు
"హ్యాపీ 33! కొత్త ఇల్లు.. కొత్త ఎనర్జీ.. సరికొత్త ఆరంభాలు. నా హృదయం నిండా కృతజ్ఞత ఉంది. భవిష్యత్తులో ఈ ఇంట్లో మరెన్నో అద్భుతమైన జ్ఞాపకాలు రావాలని కోరుకుంటున్నాను" అని శ్రీముఖి తన ఆనందాన్ని వ్యక్తపరిచారు.
తన పుట్టినరోజు రోజే సొంత ఇంట్లోకి అడుగుపెట్టడం ఆమె కెరీర్లో, వ్యక్తిగత జీవితంలో ఒక మైలురాయిగా నిలిచిపోయింది. తన కలల సౌధాన్ని ఎలా తీర్చిదిద్దుకున్నారో చూపిస్తూ ఇన్స్టాగ్రామ్ వేదికగా కొన్ని ఫోటోలను షేర్ చేయగా, అవి ఇప్పుడు నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి.
కలలు కనండి.. వాటిని నిజం చేసుకోండి
కేవలం తన సంతోషాన్ని పంచుకోవడమే కాకుండా, తనను ఆరాధించే అభిమానులకు శ్రీముఖి ఒక స్ఫూర్తిదాయకమైన సందేశాన్ని ఇచ్చారు.
"ప్రతి ఒక్కరూ పెద్ద పెద్ద కలలు కనండి. ఒక్కోసారి ఆ కలలే మనం జీవితంలో ముందుకు సాగడానికి ఏకైక మార్గంగా నిలుస్తాయి" అని ఆమె పేర్కొన్నారు. సుమారు దశాబ్ద కాలంగా యాంకర్గా, నటిగా కష్టపడుతున్న శ్రీముఖి.. ఈ స్థాయికి చేరుకోవడం వెనుక ఎంతో కృషి ఉందని, అందుకే తన విజయ ప్రయాణాన్ని చూసి గర్వపడుతున్నట్లు ఆ పోస్ట్లో కనిపించింది. నిజానికి నాలుగేళ్ల కిందట కూడా ఆమె ఓ ఇంట్లోకి గృహ ప్రవేశం చేయగా.. ఇప్పుడు మరో లగ్జరీ ఇల్లు కొనడం విశేషం.
కుటుంబమే ప్రాణం
తన విజయానికి వెన్నెముకగా నిలిచిన తల్లిదండ్రులు రామ కిషన్, లతాశ్రీలకు ఆమె ఈ సందర్భంగా ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. తన తమ్ముడు సుశ్రుత్ గురించి ప్రస్తావిస్తూ భావోద్వేగానికి గురయ్యారు.
"సుశ్రుత్.. నీ ప్రేమ, ఓర్పు, సహకారం లేకుండా ఇది సాధ్యమయ్యేది కాదు. నీకు కేవలం థాంక్స్ అని చెప్పడం చాలా చిన్న మాట అవుతుంది" అని తన తమ్ముడిపై ఉన్న ప్రేమాభిమానాలను చాటుకున్నారు. ఒక మధ్యతరగతి కుటుంబం నుండి వచ్చి నేడు సొంతంగా ఇంత పెద్ద ఇంటిని నిర్మించుకోవడం వెనుక తన కుటుంబ సభ్యుల మద్దతు ఎంతో ఉందని ఆమె గుర్తుచేసుకున్నారు.
ప్రస్తుతం శ్రీముఖి బుల్లితెరపై టాప్ యాంకర్లలో ఒకరిగా కొనసాగుతున్నారు. పలు రియాలిటీ షోలతో పాటు వరుసగా స్టార్ హీరోల సినిమాల్లో కూడా కీలక పాత్రలు పోషిస్తూ బిజీగా ఉన్నారు. ఈ కొత్త ఇల్లు ఆమె జీవితంలో మరిన్ని విజయాలను తీసుకురావాలని సోషల్ మీడియా వేదికగా నెటిజన్లు, సినీ ప్రముఖులు బర్త్డే, గృహ ప్రవేశ శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నారు.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)
శ్రీముఖి వయసు ఎంత?
శ్రీముఖి మే 10, 2026 నాటికి 33వ సంవత్సరంలోకి అడుగుపెట్టారు.
శ్రీముఖి గృహ ప్రవేశం ఎప్పుడు జరిగింది?
తన 33వ పుట్టినరోజు సందర్భంగా మే 10వ తేదీన ఆమె కొత్త ఇంటి గృహ ప్రవేశ వేడుకలను నిర్వహించారు.
శ్రీముఖి తన విజయానికి ఎవరిని కారణమని చెప్పారు?
తన తల్లిదండ్రులతో పాటు, ముఖ్యంగా తన తమ్ముడు సుశ్రుత్ అందించిన సహకారం, ఓర్పు వల్లనే ఈ స్థాయికి చేరుకున్నానని ఆమె తెలిపారు.
