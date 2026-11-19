OTT Telugu: ఓటీటీలోకి తెలుగు ఫ్యామిలీ డ్రామా.. ఆకట్టుకుంటున్న నివేదా థామస్, తిరువీర్ టీజర్.. స్ట్రీమింగ్ డేట్ ఇదే
OTT Telugu: నివేదా థామస్, తిరువీర్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన తెలుగు ఫ్యామిలీ డ్రామా 'శ్రీమతి' (Srimathi) టీజర్ను జీ5 సౌత్ (ZEE5 South) విడుదల చేసింది. 'స్కైలాబ్' ఫేమ్ విశ్వక్ ఖండేరావ్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ జీ5 ఒరిజినల్ ప్రాజెక్ట్ డిసెంబర్ 4, 2026 నుంచి తెలుగు జీ5లో నేరుగా స్ట్రీమింగ్ కానుంది.
OTT Telugu: సహజమైన నటనతో తెలుగు ప్రేక్షకుల మనసుల్లో ప్రత్యేక స్థానం సంపాదించుకున్న హీరోయిన్ నివేదా థామస్, వైవిధ్యమైన కథలతో తనదైన గుర్తింపు తెచ్చుకున్న నటుడు తిరువీర్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన సరికొత్త తెలుగు ఫ్యామిలీ డ్రామా 'శ్రీమతి' (Srimathi). ప్రముఖ ఓటీటీ వేదిక జీ5 (ZEE5) ఒరిజినల్ ప్రాజెక్ట్గా రూపొందిన ఈ మూవీ/సిరీస్ అధికారిక టీజర్ను జీ5 సౌత్ గురువారం (నవంబర్ 19) విడుదల చేసింది.
ప్రతి శ్రీమతి వెనుక ఓ కథ అంటూ..
“ప్రతి శ్రీమతి వెనుక ఒక కథ ఉంటుంది. ఈ శ్రీమతి కలలు, ఆశలు, జీవన ప్రయాణం ఏంటో తెలుసుకుందాం” అంటూ మేకర్స్ విడుదల చేసిన టీజర్ హృదయాన్ని హత్తుకుంటోంది.
ఈ ప్రతిష్ఠాత్మక ప్రాజెక్ట్ డిసెంబర్ 4, 2026 నుంచి తెలుగు జీ5లో ఎక్స్క్లూజివ్గా స్ట్రీమింగ్ కానుంది. విధేయత, ఆత్మగౌరవం మధ్య మధుశ్రీ అనే మహిళ సాగించే భావోద్వేగభరిత జీవన ప్రయాణాన్ని ఈ కథ ఆవిష్కరించనుంది.
మధుశ్రీ జీవన ప్రయాణం.. 'శ్రీమతి' కథేంటంటే?
'35 చిన్న కథ కాదు' చిత్రంతో ఆమధ్య విమర్శకుల ప్రశంసలు అందుకున్న నివేదా థామస్, ఈసారి 'మధుశ్రీ' అనే మధ్యతరగతి గృహిణి పాత్రలో కనిపించనున్నారు. పెళ్లి తర్వాత ఒక మహిళ నుంచి కుటుంబం, సమాజం ఆశించే సంప్రదాయ 'విధేయత'కు, తన వ్యక్తిగత కలలు, 'ఆత్మగౌరవానికి' మధ్య జరిగే సంఘర్షణే 'శ్రీమతి' ప్రధాన కథాంశం.
కుటుంబ బాధ్యతల నడుమ తనకంటూ ఒక గుర్తింపు కోసం మధుశ్రీ చేసే ఆలోచనలు, తీసుకునే నిర్ణయాలు ప్రతి తెలుగింటి మహిళకు కనెక్ట్ అయ్యేలా దర్శకుడు తీర్చిదిద్దారు. టీజర్లో నివేదా థామస్ కళ్లతో పలికించిన హావభావాలు, తిరువీర్ సహజమైన నటన కథపై అంచనాలను అమాంతం పెంచేశాయి.
శ్రీమతి ప్రాజెక్ట్ విశేషాలు
నిత్యా మీనన్, సత్యదేవ్లతో 'స్కైలాబ్' వంటి విభిన్నమైన చిత్రాన్ని తెరకెక్కించిన విశ్వక్ ఖండేరావ్ ఈ 'శ్రీమతి' ప్రాజెక్ట్కు దర్శకత్వం వహించారు. మానవీయ సంబంధాలను, సున్నితమైన భావోద్వేగాలను తెరపై ఆవిష్కరించడంలో దిట్ట అయిన విశ్వక్, ఈసారి కూడా ఒక బలమైన కుటుంబ కథను సిద్ధం చేసినట్లు టీజర్ చూస్తే అర్థమవుతోంది.
ఈ ప్రాజెక్ట్లో నివేదా థామస్, తిరువీర్లతో పాటు హరితేజ, సీనియర్ నటుడు గోపరాజు రమణ, విజ్జి చంద్రశేఖర్ తదితరులు కీలక పాత్రలు పోషించారు. ఇటీవల ఓటీటీలో యాక్షన్, క్రైమ్ థ్రిల్లర్ల హవా కొనసాగుతున్న తరుణంలో, కుటుంబ సమేతంగా కలిసి చూడదగ్గ ఒక స్వచ్ఛమైన ఎమోషనల్ ఫ్యామిలీ డ్రామాగా 'శ్రీమతి' డిసెంబర్ 4న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More