    వారణాసి రిలీజ్ సమయానికి హైదరాబాద్‌లో ఐమ్యాక్స్ ఉంటుందని ఆశిస్తున్నా..: రాజమౌళి కామెంట్స్

    రాజమౌళి వారణాసి మూవీ టైటిల్ అనౌన్స్‌మెంట్ తర్వాత ఈ సినిమాపై అంచనాలు మరింత ఎక్కువయ్యాయి. అయితే ఈ మూవీని ఐమ్యాక్స్ 1.43:1 ఫార్మాట్ లో తెరకెక్కించిన నేపథ్యంలో ఆ మూవీ రిలీజ్ సమయానికి హైదరాబాద్ లో ఐమ్యాక్స్ వస్తుందని ఆశిస్తున్నట్లు జక్కన్న ట్వీట్ చేశాడు.

    Published on: Nov 17, 2025 1:59 PM IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు, ప్రియాంక చోప్రా, పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ ప్రధాన పాత్రల్లో ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి దర్శకత్వం వహిస్తున్న భారీ ప్రాజెక్టు 'వారణాసి' ఫస్ట్ లుక్ ట్రైలర్‌ను శనివారం (నవంబర్ 15) రిలీజ్ చేసిన విషయం తెలుసు కదా. హైదరాబాద్‌లో 'గ్లోబ్‌ట్రాటర్' పేరుతో జరిగిన ఈవెంట్‌లో ఈ టైటిల్ ఆవిష్కరించారు. 2027లో విడుదల కానున్న ఈ మూవీని ఐమ్యాక్స్ 1.43 ఫార్మాట్లో షూట్ చేశారన్న వార్తల నేపథ్యంలో దీనిపై రాజమౌళి స్పందించాడు.

    వారణాసి రిలీజ్ సమయానికి హైదరాబాద్‌లో ఐమ్యాక్స్ ఉంటుందని ఆశిస్తున్నా..: రాజమౌళి కామెంట్స్ (AP)
    వారణాసి రిలీజ్ సమయానికి హైదరాబాద్‌లో ఐమ్యాక్స్ ఉంటుందని ఆశిస్తున్నా..: రాజమౌళి కామెంట్స్ (AP)

    రాజమౌళి ఐమ్యాక్స్ అనౌన్స్‌మెంట్

    మహేష్ బాబు మూవీ వారణాసి ఈవెంట్‌లో రాజమౌళి చేసిన ప్రకటన సినీ అభిమానులను ఉర్రూతలూగించింది. ఈ చిత్రాన్ని 1.43:1 యాస్పెక్ట్ రేషియోలో ఐమాక్స్ (IMAX) టెక్నాలజీతో చిత్రీకరించనున్నట్లు అతడు అనౌన్స్ చేశాడు. "మేము తెలుగు సినిమాకు ఒక కొత్త సాంకేతికతను పరిచయం చేస్తున్నాము. ఇది ఐమాక్స్ కోసం షూట్ చేసిన ప్రీమియం లార్జ్ స్కేల్ ఫార్మాట్ అవుతుంది" అని రాజమౌళి అన్నాడు.

    ప్రస్తుతం,ముంబై, ఢిల్లీ, చెన్నై, కోల్‌కతా, బెంగళూరు, అహ్మదాబాద్ వంటి ప్రధాన నగరాల్లో మాత్రమే ఐమాక్స్ స్క్రీన్ థియేటర్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఈ ప్రకటన తర్వాత ఒక ఎక్స్ యూజర్.. "ఈ వార్తను ధృవీకరించినా హైదరాబాద్‌లో ఐమాక్స్ లేదు. 2027 నాటికి హైదరాబాద్‌లో ఐమాక్స్ ఆశించవచ్చా?" అని ప్రశ్నించగా మరొకరు "ఆశిద్దాం" అని బదులిచ్చారు.

    ఈ కామెంట్ రాజమౌళి దృష్టికి వెళ్లింది. దీనిపై అతడు స్పందిస్తూ ట్వీట్ చేశాడు. "నా సొంత ఊరు హైదరాబాద్‌లో ఐమ్యాక్స్, అలాగే ఇండియాలో వారణాసి విడుదలయ్యే సమయానికి లేదా అంతకుముందే కనీసం ఒక 1.43 ఐమాక్స్ స్క్రీన్ ఉంటుందని నేను నిజంగా ఆశిస్తున్నాను" అని రాజమౌళి అన్నాడు.

    'వారణాసి' అనౌన్స్‌మెంట్ వీడియో హైలైట్స్

    రాజమౌళి తన మూవీ టైటిల్ అనౌన్స్‌మెంట్ ను కూడా సినిమా ప్రీరిలీజ్ లేదా సక్సెస్ ఈవెంట్ రేంజ్ లో చేసిన విషయం తెలుసు కదా. ఈ మూవీ టైటిల్ అనౌన్స్‌మెంట్ వీడియో ఒక ఉల్క భూమిని ఢీకొట్టడం, దాని శకలాలు వారణాసి, అంటార్కిటికా, ఆఫ్రికా వంటి ప్రదేశాలలో పడటం చూపించింది. ఈ మూవీ శతాబ్దాల పాటు విస్తరించి.. రామాయణంతో సంబంధం ఉన్నట్లు సూచించింది.

    వీడియో చివర్లో మహేష్ బాబు త్రిశూలాన్ని పట్టుకుని, రక్తంతో తడిసి, ఒక ఎద్దుపై స్వారీ చేస్తూ కనిపించాడు. బ్యాక్‌గ్రౌండ్‌లో వారణాసి ఆలయాలు కనిపించడం ఈ సినిమా పేరుకు, కథాంశానికి బలం చేకూర్చింది. ప్రియాంక చోప్రా ఇందులో మందాకిని పాత్ర పోషిస్తుండగా, పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ విలన్ కుంభ పాత్రలో నటిస్తున్నాడు.

    అనౌన్స్‌మెంట్ వీడియోకు సోషల్ మీడియాలో భారీ స్పందన రావడంతో, రాజమౌళి మరో పోస్ట్‌లో అభిమానులకు కృతజ్ఞతలు తెలిపాడు. "వారణాసి అనౌన్స్‌మెంట్ వీడియోకు వచ్చిన ప్రేమ, ప్రశంసలు, అభినందనలకు అందరికీ ధన్యవాదాలు. మా వారణాసి మూవీ బృందం మీ అందరికీ రుణపడి ఉంటుంది" అని రాజమౌళి అన్నాడు. ఈ వారణాసి సినిమా 2027 సమ్మర్ లో రిలీజ్ కానుంది.

