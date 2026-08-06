Varanasi Leak: వారణాసి నుంచి మరో లీక్.. రక్తంతో తడిసిన మహేష్ బాబు.. ఘాట్ దగ్గర ఫైట్ బిహైండ్ ద సీన్ లీక్.. రాజమౌళికి షాక్
Varanasi Leaked Video: రాజమౌళికి మరో షాక్ తగిలింది. తన సినిమాలను లీక్ల బారిన పడకుండా జాగ్రత్తగా హ్యాండిల్ చేసే జక్కన్నకు మరో షాక్ తగిలింది. వారణాసి మూవీ బిహైండ్ సీన్స్ వీడియో ఒకటి ఆన్ లైన్ లో లీకై సంచలనం సృష్టిస్తోంది.
Varanasi Leaked BTS Video: సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు, గ్లోబల్ డైరెక్టర్ ఎస్ ఎస్ రాజమౌళి కాంబినేషన్లో తెరకెక్కుతున్న మోస్ట్ అవేటెడ్ గ్లోబ్ ట్రాటింగ్ యాక్షన్ అడ్వెంచర్ 'వారణాసి' (Varanasi) మూవీ సెట్ నుంచి ఒక వీడియో లీక్ అయి సోషల్ మీడియాలో తీవ్ర కలకలం సృష్టించింది. దాదాపు 25 సెకన్ల నిడివి ఉన్న ఈ బిహైండ్ ది సీన్స్ క్లిప్ నెట్లో విపరీతంగా వైరల్ కావడంతో జక్కన్న టీమ్ వెంటనే అలెర్ట్ అయి కాపీరైట్ యాక్షన్ ద్వారా దాన్ని తొలగించింది.
లీకైన ఆ వీడియోలో మహేష్ బాబు రక్తంలో తడిచినట్లుగా కనిపిస్తోంది. ఘాట్ దగ్గర ఓ ఫైట్ సీన్ కు సంబంధించిన వీడియో అది. అందులోనే మహేష్ నీళ్లలోకి దిగడం, సెట్ లో అటూ ఇటూ తిరగడంలాంటివి చూడొచ్చు.
సెక్యూరిటీపై ఫ్యాన్స్ ఆందోళన.. ఆర్ఎఫ్సీలో కొత్త షెడ్యూల్
వారణాసి చిత్ర బృందం లీక్ అయిన క్లిప్ను డిలీట్ చేయించినప్పటికీ, అప్పటికే అది చాలా మంది ఫోన్లలోకి చేరడంతో సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు ఫ్యాన్స్ తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇంతటి ప్రతిష్టాత్మక సినిమా షూటింగ్ స్పాట్లో సెక్యూరిటీని మరింత కట్టుదిట్టం చేయాలని, ఎలాంటి మొబైల్ ఫోన్లను లోపలికి అనుమతించకూడదని సోషల్ మీడియా వేదికగా మేకర్స్ను డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
మరోవైపు ఈ ఊహించని షాక్ నుంచి తేరుకున్న రాజమౌళి టీమ్.. ఈరోజు నుంచే హైదరాబాద్లోని రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీలో (RFC) సరికొత్త షూటింగ్ షెడ్యూల్ను గ్రాండ్గా స్టార్ట్ చేసింది. మహేష్ బాబు పుట్టినరోజు దగ్గరపడుతుండటంతో ఆ రోజు రాబోయే అఫీషియల్ ఫస్ట్ లుక్ లేదా గ్లింప్స్ అప్డేట్ కోసం ఫ్యాన్స్ ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.
గ్లోబల్ కాస్టింగ్.. ఆర్ఆర్ఆర్ తర్వాత రాజమౌళి నెక్స్ట్ లెవెల్ ప్లాన్
'ఆర్ఆర్ఆర్' సినిమాతో ఆస్కార్ వేదికపై ఇండియన్ సినిమా జెండా పాతేసిన రాజమౌళి.. ఈ 'వారణాసి' చిత్రాన్ని హాలీవుడ్ ఇంటర్నేషనల్ రేంజ్లో ప్లాన్ చేస్తున్నారు. ఈ బిగ్ ప్రాజెక్ట్లో హాలీవుడ్ క్రేజ్ ఉన్న గ్లోబల్ స్టార్ ప్రియాంక చోప్రా జోనాస్ కథానాయికగా నటిస్తుండగా, మలయాళ వర్సటైల్ యాక్టర్ పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ ఒక పవర్ఫుల్ రోల్లో కనిపించబోతున్నారు.
గుంటూరు కారం సినిమా తర్వాత మహేష్ బాబు పూర్తిగా ఈ ప్రాజెక్ట్ కోసం మేకోవర్ అయ్యారు. సరికొత్త హెయిర్ స్టైల్, బియర్డ్ గెటప్తో రఫ్ అండ్ టఫ్ లుక్లోకి మారిపోయిన మహేష్, ఇందులో ఒక ఇండియానా జోన్స్ తరహా క్యారెక్టర్లో అలరించనున్నట్లు టాక్ నడుస్తోంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా వివిధ దేశాల్లోని అడవులు, అరుదైన ప్రదేశాల్లో ఈ సినిమా యాక్షన్ సీక్వెన్సులను షూట్ చేయడానికి ప్లాన్ చేశారు.
ఆస్కార్ విన్నర్ మ్యూజిక్.. 2027 ఏప్రిల్లో వరల్డ్ వైడ్ రిలీజ్
కె.ఎల్. నారాయణ శ్రీ దుర్గా ఆర్ట్స్ బ్యానర్పై ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా అత్యంత భారీ బడ్జెట్తో ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. రాజమౌళి తనయుడు ఎస్.ఎస్. కార్తికేయ కూడా ఈ ప్రాజెక్ట్ ప్రొడక్షన్ వ్యవహారాలను దగ్గరుండి పర్యవేక్షిస్తున్నారు. ఆస్కార్ అవార్డు గ్రహీత ఎమ్.ఎమ్. కీరవాణి ఈ చిత్రానికి అదిరిపోయే బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్, మైండ్ బ్లోయింగ్ సాంగ్స్ అందిస్తున్నారు.
ఈ ఇండియన్ బిగ్గెస్ట్ వండర్ను 2027 ఏప్రిల్ 7న ప్రపంచవ్యాప్తంగా బహుళ భాషల్లో గ్రాండ్గా థియేటర్లలోకి తీసుకురాబోతున్నారు. చిన్నచిన్న లీకులు ఎదురైనా, ఈ రాజమౌళి-మహేష్ బాబు కాంబినేషన్పై ఉన్న క్రేజ్ ముందు అవేవీ నిలవలేవని ట్రేడ్ వర్గాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More