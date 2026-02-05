Edit Profile
    స్టార్ మాలోకి మరో కొత్త సీరియల్.. తండ్రి లేని నలుగురు కూతుళ్ల కథ.. ఎమోషనల్ ప్రోమో రిలీజ్

    స్టార్ మా ఛానెల్లోకి త్వరలోనే సరికొత్త సీరియల్ అడుగుపెట్టనుంది. లేని తండ్రి ప్రేమ కోసం ఆరాటపడే నలుగురు కూతుళ్ల చుట్టూ తిరిగే ఈ సీరియల్ ప్రోమోను గురువారం (ఫిబ్రవరి 5) స్టార్ మా రిలీజ్ చేసింది. ఇది చాలా ఎమోషనల్ గా సాగింది.

    Published on: Feb 05, 2026 6:57 PM IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    తెలుగులో టాప్ సీరియల్స్ అందించే స్టార్ మా మరో సీరియల్ ను తీసుకొస్తోంది. ఈ సీరియల్ పేరు గోదావరి. తండ్రి లేని కుటుంబానికి ఓ ఆడబిడ్డే ఎలా పెద్ద దిక్కు అయింది అనే ఎమోషనల్ స్టోరీతో ఈ సీరియల్ ప్రేక్షకుల ముందుకు రానున్నట్లు ప్రోమో చూస్తే తెలుస్తోంది. మరి ఆ విశేషాలేంటో చూడండి.

    స్టార్ మాలోకి మరో కొత్త సీరియల్.. తండ్రి లేని నలుగురు కూతుళ్ల కథ.. ఎమోషనల్ ప్రోమో రిలీజ్
    స్టార్ మాలోకి మరో కొత్త సీరియల్.. తండ్రి లేని నలుగురు కూతుళ్ల కథ.. ఎమోషనల్ ప్రోమో రిలీజ్

    గోదావరి సీరియల్ ప్రోమో

    స్టార్ మాలోకి సరికొత్త సీరియల్ త్వరలోనే రాబోతోంది. తాజాగా ఆ ఛానెల్ ఈ సీరియల్ ప్రోమోను రిలీజ్ చేసింది. 3 నిమిషాల పాటు సాగిన ఈ ప్రోమో మొదట సరదాగా అనిపించినా.. చివరికి ఎమోషనల్ గా ముగిసింది. ఇది తండ్రి లేని నలుగురు కూతుళ్ల చుట్టూ తిరిగే కథలా అనిపిస్తోంది. ఆ కుటుంబానికి జాహ్నవి అనే రెండో కూతురే పెద్ద దిక్కుగా ఉంటుంది. ఈ ప్రోమోలో ఆ తండ్రే తన నలుగురు కూతుళ్లను పరిచయం చేస్తున్నట్లుగా చూపించారు.

    మొదట అమెరికా సంబంధం అంటే చాలు పెళ్లికి రెడీ అయిపోయే మొదటి కూతురిని, తర్వాత జీవితంలో ఏం చేయాలో తెలియని మూడో కూతురిని చూపిస్తారు. ఆ తర్వాత కుటుంబ భారాన్ని మోస్తున్న రెండో కూతురు జాహ్నవిని పరిచయం చేశారు. చివరిగా అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న తన నాలుగో కూతురిని ఆ తండ్రి చూపిస్తాడు. కానీ నిజానికి ఆ తండ్రే వాళ్ల జీవితాల్లో లేడని ప్రోమో చివర్లో చెప్పడం ప్రేక్షకులను భావోద్వేగానికి గురి చేస్తుంది.

    గోదావరి సీరియల్ విశేషాలు

    గోదావరి సీరియల్ టెలికాస్ట్ తేదీని స్టార్ మా వెల్లడించలేదు. అయితే త్వరలోనే రానుందని మాత్రం చెప్పింది. ఇందులో ఆ తండ్రి పాత్రలో సీనియర్ నటుడు రాజా రవీంద్ర నటించడం విశేషం. ఇక అతడు కాకుండా అనుమిత దత్త, గంటా మౌనిక, మధురిమ, సంధ్య వరలక్ష్మిలాంటి వాళ్లు నటించారు.

    ఇది విజయ్ టీవీలో వచ్చే మహానది సీరియల్ కు తెలుగు రీమేక్. ఇప్పటికే ఈ తమిళ సీరియల్ కు కన్నడ, మలయాళ రీమేక్స్ టెలికాస్ట్ అవుతుండగా.. తెలుగులో గోదావరి పేరుతో స్టార్ మా తీసుకురానుంది. సీరియల్ టెలికాస్ట్ తేదీని త్వరలోనే అనౌన్స్ చేయనున్నారు.

    స్టార్ మాలోకి మరో కొత్త సీరియల్.. తండ్రి లేని నలుగురు కూతుళ్ల కథ.. ఎమోషనల్ ప్రోమో రిలీజ్
    News/Entertainment/స్టార్ మాలోకి మరో కొత్త సీరియల్.. తండ్రి లేని నలుగురు కూతుళ్ల కథ.. ఎమోషనల్ ప్రోమో రిలీజ్
