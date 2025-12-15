Edit Profile
    స్టార్ మాలోకి మరో కొత్త సీరియల్.. ఆ హిట్ మూవీ టైటిల్‌తోనే.. ఏడాది పెళ్లి కాంట్రాక్టు అంటూ.. టెలికాస్ట్ డేట్ ఇదే

    స్టార్ మా మరో కొత్త సీరియల్ ను ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకొస్తోంది. ఈ మధ్యే పొదరిల్లు అనే సీరియల్ రాగా.. ఇప్పుడు మరొకటి కూడా సిద్ధంగా ఉంది. వచ్చే వారం నుంచి ఈ సీరియల్ ప్రసారం కాబోతోంది. మరి దాని విశేషాలేంటో తెలుసుకోండి.

    Published on: Dec 15, 2025 9:29 PM IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    తెలుగు సీరియల్స్ విషయంలో స్టార్ మా దూకుడు కొనసాగుతోంది. ఇప్పటికే టెలికాస్ట్ అవుతున్న సీరియల్స్ టీఆర్పీ రేటింగ్స్ లో కొన్నేళ్లుగా ఆధిపత్యం చెలాయిస్తున్న ఆ ఛానెల్.. తాజాగా సరికొత్త సీరియల్స్ ను తీసుకురావడంలోనూ అదే జోరు కొనసాగిస్తోంది. ఈ నెల మొదట్లో ఓ సీరియల్ కొత్తగా ప్రారంభం కాగా.. ఇప్పుడు మరొకటి వస్తోంది.

    స్టార్ మాలోకి మరో కొత్త సీరియల్.. ఆ హిట్ మూవీ టైటిల్‌తోనే.. ఏడాది పెళ్లి కాంట్రాక్టు అంటూ.. టెలికాస్ట్ డేట్ ఇదే

    నువ్వు లేక నేను లేను సీరియల్

    తెలుగులో సుమారు 23 ఏళ్ల కిందట వచ్చిన నువ్వు లేక నేను లేను సినిమా గుర్తుందా? ఇప్పుడదే టైటిల్ తో ఈ కొత్త సీరియల్ రానుంది. దీనిని వచ్చే సోమవారం అంటే డిసెంబర్ 22 నుంచి టెలికాస్ట్ చేయనున్నట్లు ఆ ఛానెల్ వెల్లడించింది. “శుభారంభం.. రాధాకృష్ణుల ప్రేమ ప్రయాణం త్వరలోనే” అనే క్యాప్షన్ తో స్టార్ మా ఓ కొత్త పోస్టర్ రిలీజ్ చేసింది. నిజానికి ఇంతకు ముందే వచ్చిన ప్రోమో కూడా సీరియల్ పై ఆసక్తి రేపుతోంది.

    నువ్వు లేక నేను లేను సీరియల్ గురించి..

    స్టార్ మాలోకి రాబోతున్న ఈ కొత్త సీరియల్ కన్నడలో వచ్చిన నిన్నా జోతే నన్న కథే అనే సీరియల్ కు రీమేక్ కావడం విశేషం. ఇది ఓ యువ జంట చుట్టూ తిరిగే స్టోరీ. తనకు కాబోయే భార్యను కంటికి రెప్పలా చూసుకుంటానని మాట ఇచ్చే అబ్బాయి.. ఆమెకు పెళ్లి పీటలపై షాకిస్తాడు. ఈ పెళ్లి కేవలం ఏడాది వరకే అని, అలా అని కాంట్రాక్టుపై సంతకం చేయాలని అంటాడు. ఆ మాట విని షాక్ తనే అమ్మాయి.. కష్టాల్లో ఉన్న తన తండ్రిని గుర్తు చేసుకుంటూ అతని కోసం ఏదైనా చేస్తాననుకొని సంతకం పెడుతుంది.

    ఆ తర్వాత ఇద్దరి పెళ్లి జరుగుతుంది. వీళ్ల బంధం ఏడాదికే పరిమితమవుతుందా లేక జీవితాంతం కొనసాగుతుందా అనే ప్రశ్నతో సీరియల్ ప్రోమోను ముగించారు. ఈ సీరియల్లో నిషా పొద్దార్, నవీన్ లీడ్ రోల్స్ లో నటిస్తున్నారు. తమిళ నటుడు నవీన్ కు ఇదే తొలి తెలుగు సీరియల్. ఈ నువ్వు లేక నేను లేను సీరియల్ డిసెంబర్ 22 నుంచి స్టార్ మాలో ప్రసారం కానుంది. సీరియల్ టెలికాస్ట్ టైమ్ ను త్వరలోనే అనౌన్స్ చేయనున్నారు.

