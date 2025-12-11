గుండె నిండా గుడి గంటలు సీరియల్ గత కొన్ని రోజులుగా ఆసక్తికర మలుపులతో సాగుతూ ప్రేక్షకులకు అలరిస్తోంది. దీంతో ఈ సీరియల్ 48వ వారం టీఆర్పీ రేటింగ్స్ లో మరోసారి టాప్ 3లోకి దూసుకొచ్చింది. ఇక టాప్ 10లో ఆరు స్టార్ మా సీరియల్స్ ఉండగా.. చివరి నాలుగు స్థానాల్లో జీ తెలుగు సీరియల్స్ కొనసాగుతున్నాయి.
టాప్ 2లో ఆ రెండు సీరియల్సే
తెలుగు టీవీ సీరియల్స్ కు సంబంధించి గురువారం (డిసెంబర్ 11) 48వ వారం టీఆర్పీ రేటింగ్స్ వచ్చాయి. వీటిలో మరోసారి కార్తీక దీపం 2 సీరియల్ ఎవరికీ అందనంత ఎత్తులో నంబర్ 1గా నిలిచింది. ఈవారం ఈ సీరియల్ కు 15.72 రేటింగ్ నమోదు కావడం విశేషం. ఇక రెండో స్థానంలో ఇల్లు ఇల్లాలు పిల్లలు కొనసాగుతోంది. ఈవారం ఈ సీరియల్ కు 14.95 రేటింగ్ వచ్చింది.
అర్బన్లో నంబర్ 1 గుండె నిండా గుడి గంటలు
కొన్నాళ్లుగా ఆసక్తికర మలుపులతో అలరిస్తున్న గుండె నిండా గుడి గంటలు అర్బన్ మార్కెట్ లో నంబర్ 1గా నిలవడం విశేషం. అర్బన్ లో ఈ సీరియల్ కు 12.19 రేటింగ్ వచ్చింది. ఓవరాల్ గా అర్బన్, రూరల్ కలిపి 13.58 రేటింగ్ తో మూడో స్థానంలో నిలిచింది. ఇంటింటి రామాయణం నాలుగో స్థానానికి పడిపోయింది.
దీనికి ఈవారం 12.94 రేటింగ్ నమోదైంది. ఇక ఐదో స్థానంలో ఉన్న చిన్ని సీరియల్ కు 11.09 రేటింగ్ రాగా.. ఆరో స్థానంలో నిండు మనసులుకు 9.21 రేటింగ్ నమోదు కావడం విశేషం. మొత్తంగా టాప్ 6లో స్టార్ మా సీరియల్సే కొనసాగుతుండగా.. వాటి స్థానాలే కాస్త అటూఇటూగా మారుతున్నాయి.
జీ తెలుగు సీరియల్స్ టీఆర్పీ రేటింగ్స్
ఇక జీ తెలుగు సీరియల్స్ విషయానికి వస్తే.. ఇవి టాప్ 10లో చివరి నాలుగు స్థానాల్లో ఉన్నాయి. అయితే ఈ ఛానెల్లోని సీరియల్స్ మధ్య కూడా పోటీ తీవ్రంగా ఉంది. టాప్ 10లో చోటు కోసం రెండు, మూడు సీరియల్స్ పోటీ పడుతున్నాయి. తాజాగా 48వ వారం విషయానికి వస్తే.. మేఘసందేశం 8.47 రేటింగ్ తో ఏడో స్థానంలో ఉంది.
ఇక చామంతికి 8.44 రేటింగ్ రాగా.. అది 8వ స్థానంలో కొనసాగుతోంది. ఈవారం జయం, లక్ష్మీనివాసం రెండూ టాప్ 10లోకి రాగా.. జగద్ధాత్రి వెళ్లిపోయింది. జయం సీరియల్ కు 7.98, లక్ష్మీనివాసానికి 7.91 రేటింగ్స్ వచ్చాయి. ఇవి వరుసగా 9, 10 స్థానాల్లో నిలిచాయి.
