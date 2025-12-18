స్టార్ మాలో దుమ్ము రేపిన కొత్త సీరియల్.. తొలి వారమే రికార్డు బ్రేకింగ్ టీఆర్పీ.. నేరుగా ఆరో స్థానానికి.. మీరు చూశారా?
స్టార్ మాలో కొత్తగా అడుగుపెట్టిన పొదరిల్లు సీరియల్ దుమ్ము రేపింది. తొలి వారమే రికార్డు బ్రేకింగ్ టీఆర్పీ సాధించింది. నేరుగా ఆరో స్థానానికి దూసుకురావడం విశేషం. తెలుగు టీవీ సీరియల్స్ 49వ వారానికి సంబంధించిన రేటింగ్స్ వచ్చేశాయి.
స్టార్ మా ఛానెల్లో ఈ నెల మొదట్లో అంటే డిసెంబర్ 8న టెలికాస్ట్ అయిన సీరియల్ పొదరిల్లు. ఈ సీరియల్ కోసం ఆ ఛానెల్ చేసిన వెరైటీ ప్రమోషన్లు సక్సెస్ అయ్యాయని చెప్పొచ్చు. తొలి వారమే టీఆర్పీ రేటింగ్స్ లో ఈ సీరియల్ రికార్డు రేటింగ్ రావడం విశేషం. మరి తాజాగా 49వ వారం టీఆర్పీ రేటింగ్స్ లో ఏ సీరియల్ ఏ స్థానంలో ఉందో చూడండి.
పొదరిల్లు సీరియల్ రికార్డు
స్టార్ మా ఛానెల్లో పొదరిల్లు అనే సీరియల్ డిసెంబర్ 8న అడుగుపెట్టింది. దీనికి తొలి వారమే ఏకంగా 8.78 రేటింగ్ నమోదైంది. కేవలం అర్బన్ మార్కెట్ చూస్తే.. ఇది 9.21గా ఉండటం విశేషం. వచ్చీ రావడంతోనే టాప్ 10 సీరియల్స్ లో ఆరో స్థానంలో నిలిచింది. స్టార్ మాలో సోమవారం నుంచి శుక్రవారం వరకు ప్రతి రోజూ రాత్రి 9.30 గంటలకు ఈ సీరియల్ టెలికాస్ట్ అవుతోంది.
ఎలాగైనా తనతోపాటు తన అన్న, తమ్ముళ్లకు పెళ్లిళ్లు చేయాలని కలలు కనే ఓ యువకుడు.. పెళ్లిపై ఎన్నో ఆశలతో ఉన్న ఓ అమ్మాయి అసలు ఆడదిక్కే లేని ఇంట్లోకి వెళ్తే ఎలా ఉంటుందన్నదే ఈ సీరియల్ కథ.
“తను ఊహించుకున్న జీవితం ఒకటి.. కానీ పరిస్థితులు ఆమెను తీసుకెళ్లిన దారి మరోటి. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో మహాలక్ష్మి ఎలా ముందుకు వెళ్తుంది? తెలుసుకోవాలంటే తప్పక చూడండి” అనే క్యాప్షన్ తో స్టార్ మా ఈ సీరియల్ ప్రమోషన్లను చేసింది. అంతేకాదు తన ఛానెల్లో వచ్చే వివిధ సీరియల్స్ నటీనటులతోనూ ప్రమోషన్లు చేయించడం పొదరిల్లుకు బాగా కలిసి వచ్చినట్లు కనిపిస్తోంది.
టాప్ 10 సీరియల్స్ ఇవే
ఇక తెలుగులో టాప్ 10 సీరియల్స్ విషయానికి వస్తే.. ఈసారి ఏడు స్టార్ మా సీరియల్స్ ఇందులో చోటు దక్కించుకున్నాయి. కార్తీక దీపం 2 టాప్ లోనే కొనసాగుతున్నా.. ఈసారి 14.80 రేటింగ్ కు పరిమితమైంది. రెండో స్థానంలో ఉన్న ఇల్లు ఇల్లాలు పిల్లలు 13.78 రేటింగ్ సాధించగా.. గుండె నిండా గుడి గంటలు 12.20 రేటింగ్ తో మూడో స్థానంలో ఉంది.
ఇక ఇంటింటి రామాయణం సీరియల్ 12.03 రేటింగ్ తో నాలుగో స్థానంలో, చిన్ని సీరియల్ 10.39తో ఐదో స్థానంలో ఉన్నాయి. పొదరిల్లు ఆరో స్థానంలో ఉండగా.. నిండు మనసులు 8.61తో ఏడో స్థానానికి పడిపోయింది.
ఇక జీ తెలుగు నుంచి ఈసారి మూడు సీరియల్సే టాప్ 10లో ఉన్నాయి. మేఘ సందేశం 8.13 రేటింగ్ తో ఎనిమిదో స్థానంలో ఉండగా.. చామంతి (7.98), జగద్ధాత్రి (7.56) తొమ్మిది, పది స్థానాల్లో ఉన్నాయి. జయం (7.54), లక్ష్మీ నివాసం (7.52) సీరియల్స్ టాప్ 10లో చోటు కోల్పోయాయి.
