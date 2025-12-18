కార్తీక దీపం 2 టుడే ఎపిసోడ్: తాతయ్య కావాలన్న శౌర్య- స్వప్న ముందు కాశీకి శ్రీధర్ క్లాస్-శత్రువు వైరాతో జ్యోత్స్న కుట్ర
కార్తీక దీపం 2 టుడే డిసెంబర్ 18 ఎపిసోడ్ లో తాతయ్య దగ్గరకు కాంచనను పంపించాలని శౌర్య మరోసారి అంటుంది. వర్క్ మీద కాశీ ఫోకస్ తగ్గిందని శ్రీధర్ ఫైర్ అవుతాడు. ఇక దశరథ బిజినెస్ శత్రువు అయిన వైరాతో కలిసి జ్యోత్స్న కుట్ర పన్నుతుంది.
కార్తీక దీపం 2 టుడే డిసెంబర్ 18 ఎపిసోడ్ లో శౌర్యకు దీప అన్నం తినిపిస్తుంది. దీప వచ్చినప్పటి నుంచి మాట్లాడటం లేదని అనసూయతో కాంచన అంటుంది. శౌర్య పరుగెత్తితే వెనకాల దీప పరుగులు తీస్తుంది. అప్పుడు కాంచన ఆ ప్లేట్ తీసుకుని, కడుపులో బేబీతో అమ్మ పరుగెత్తితే పడిపోతుంది కదా అని శౌర్యతో అంటుంది.
తాతయ్య దగ్గరకు
మా అమ్మ నాకు తినిపించకుండా, నేనే తినేలా? చేస్తుంది నానమ్మ మంచిది కాదు. అందుకే తాతయ్య దగ్గరకు పంపించాలని శౌర్య అంటుంది. ఇదే మాట ఎన్ని సార్లు అంటావే అని దీప చేయి ఎత్తుతుంది. వెంటనే దీప అని ఆపిన కాంచన తాతయ్య దగ్గరకు పంపించాలని ఎవరు చెప్పారే అని శౌర్యను అడుగుతుంది. అందరినీ చూసి నాతో నేనే చెప్పుకొన్నానని అంటుంది శౌర్య.
కాంచన ఆన్సర్
నేను ముద్దుల తాత ఇంటికి వెళ్లినప్పుడు జోగు రాణి తాతతో ఉంటుంది. సుమిత్ర అమ్మమ్మ తాతతో ఉంటుంది. మరి మనకు తాత ఉన్నాడు కదా. నువ్వు తాతతో ఉండాలి కదా నానమ్మ. మా ఫ్రెండ్స్ కు తాత నానమ్మలు ఉన్నారు. వాళ్లతో ఆడుకుంటారు. మరి నాకు తాత నానమ్మలు ఉండరా? అందుకే అలా అన్నాను. అలా అనడం నచ్చకపోతే సారీ నానమ్మ అని చెప్తుంది శౌర్య.
నీకు తాతయ్యతో ఆడుకోవాలనిపిస్తే చెప్పు మీ నాన్నతో పిలిపిస్తా. అంతే కానీ బాధపడకు అని శౌర్యతో అంటుంది కాంచన. మీ తాతను నాన్నతో పిలిపిస్తా అనకుండా నేనే పిలుస్తాను అంటే చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యేవాణ్ని అమ్మ అని కార్తీక్ అనుకుంటాడు.
వర్క్ మీద ఫోకస్
శ్రీధర్, కాశీ కూర్చుని పని చేసుకుంటుంటారు. జ్యోత్స్న చెప్పిన మాటలను కాశీ గుర్తు చేసుకుంటూ పరధ్యానంగా ఉంటాడు. అది గమనించి శ్రీధర్ పనిని ఇష్టపడి చేయాలంటాడు. మీ దగ్గర ఉంటే ఇలా బానిసలా బతకాల్సిందేమో అని కాశీ అనుకుంటాడు. వర్క్ మీద ఫోకస్ చేయడం లేదని శ్రీధర్ అడిగితే, ఫోకస్ చేసేంత వర్క్ ఏం కాదు మామయ్య. ఫుడ్ ట్రక్ సూపర్ వైజ్ చేయాలి అంతే కదా అని కాశీ అంటాడు. అప్పుడు స్వప్నను పిలిచి రేపటి నుంచి కాశీ డ్యూటీకి రావడం అవసరం లేదు. తనకు ఇష్టం లేనట్లు ఉందని శ్రీధర్ చెప్తాడు.
ఇంకేదో ఇష్టం ఉండాలి కదా. మీతో ఉంటే ఫుడ్ ట్రక్ బిజినెస్ గురించి తెలుస్తుంది కదా. ఆ తర్వాత మేమే ఫుడ్ ట్రక్ పెట్టుకుంటాం లేదా రెస్టారెంట్ పెట్టుకుంటామని స్వప్న అంటుంది. అందుకు కాశీ ఓకే అంటాడు. రేపు ఫుడ్ ట్రక్ వ్యవహారాలన్నీ నువ్వే చూసుకో. ఏ మాత్రం తేడా వచ్చిన మా మామయ్య ఊరుకోరని శ్రీధర్ చెప్తాడు. జ్యోత్స్న హెల్ప్ చేస్తే బాగుండని కాశీ అనుకుంటాడు.
వైరాను కలిసిన జ్యోత్స్న
మరోవైపు బిజినెస్ శత్రువు అయిన వైరాను జ్యోత్స్న కలుస్తుంది. వేలం పాట నేను మర్చిపోలేనని వైరా అంటాడు. బిజినెస్ తెలివితో చేయాలి పగతో కాదని జ్యో చెప్తుంది. నువ్వు శివ నారాయణ మనవరాలివని ఒప్పుకుంటున్నానని వైరా అంటాడు. నీకు గెలిచే అవకాశం వస్తే ఎలా ఉంటుంది? నేను సీఈఓగా ఉండాలి. ఇప్పుడున్న సీఈఓ దిగిపోవాలి. నాలా ఆలోచించగలిగేది మీరేనని జ్యో అంటుంది.
డీల్ ఓకే
నా మీద పగ తీర్చుకోవడానికి మీ నాన్నే నిన్ను పంపించి ఉంటే ఎలా? అని వైరా అడుగుతాడు. అప్పుడు గ్రీన్ టీ కప్ తీసుకుని ఓడిపోయినవాడిని మళ్లీ ఓడించాల్సిన అవసరం లేదు. నాకు సీఈఓ పోస్ట్ కావాలి. ఎలా చేయాలో నేను చెప్తా. ఏం చేయాలో మీరు చేయండని కాశీ ఫొటోను వైరాకు పంపుతుంది జ్యో. ఇప్పుడున్న సీఈఓను దింపేయాలంటే వీడు ఉపయోగపడతాడు. వీడికి మీరు జాబ్ ఇవ్వాలని జ్యో అడుగుతుంది. వైరా ఓకే అనడంతో జ్యో వెళ్లిపోతుంది.
జ్యో ఫ్రాడ్ గురించి
కాశీని తన రూమ్ లోకి పిలిపించుకుని జ్యోత్స్న మాట్లాడిందని కార్తీక్ కు దీప చెప్తుంది. అత్త పేరున స్థలం కొన్నానని కంపెనీ డబ్బును జ్యోత్స్న వాడింది కదా అలాంటివి బాగానే చేసింది. జ్యోత్స్న ఫ్రాడ్ గురించి నాన్న చెప్పాడు. అది తాతకు తెలిస్తే జ్యోత్స్నను క్షమించడు. ఇదంతా జ్యోత్స్నకు తెలిస్తే ఛాన్స్ లేదు. కాశీ జ్యోత్స్నను నమ్మడు. తన అవసరం కోసం ఎవరినైనా వాడుకుంటుందని కార్తీక్ అంటాడు.
ఆస్తి మొత్తం జ్యోత్స్న పేరున రాయించుకోవడానికి వాళ్లు ఏమైనా చేస్తారు. మా నాన్న నీతో ఏం మాట్లాడాడు అని దీపను అడుగుతాడు కార్తీక్. అత్త గురించి అడిగాడు. మనం చేయలేని పని శౌర్య చేసిందనుకున్నా. అత్త మనస్థత్వం నాకు అర్థమైంది బావ. మళ్లీ వీళ్లు కలవాలంటే బలమైన సంఘటన జరగాలని దీప చెప్తుంది. కాశీ, స్వప్న మధ్య కూడా అండర్ స్టాండింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. ఏదైనా ఒక బంధం కావాలనుకుంటే దారులు వేసుకోవాలి. కాశీతో ఒకసారి మాట్లాడాలని కార్తీక్ అనడంతో నేటి కార్తీక దీపం 2 ఎపిసోడ్ ముగుస్తుంది.