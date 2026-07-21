OTT Thriller: ఓటీటీలోకి స్టీవెన్ స్పీల్బెర్గ్ మైండ్ బ్లోయింగ్ క్రియేషన్..ఈ సైన్స్ ఫిక్షన్ థ్రిల్లర్ ను ఎందుకు చూడాలంటే?
OTT Thriller: హాలీవుడ్ దిగ్గజ దర్శకుడు స్టీవెన్ స్పీల్బెర్గ్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన హై-వోల్టేజ్ సైన్స్ ఫిక్షన్ థ్రిల్లర్ ‘డిస్క్లోజర్ డే’ ఓటీటీలోకి వచ్చేసింది. ఈ మైండ్ బ్లోయింగ్ సైన్స్ ఫిక్షన్ మిస్టరీ థ్రిల్లర్ ను ఓటీటీలో ఎందుకు చూడాలో తెలుసా? 5 కారణాలు ఇవే!
OTT Thriller: 'ఈ.టీ' (E.T.), 'క్లోజ్ ఎన్కౌంటర్స్ ఆఫ్ ది థర్డ్ కైండ్' వంటి ఆల్-టైమ్ క్లాసిక్స్తో ఏలియన్ అండ్ సైన్స్ ఫిక్షన్ జోనర్కు ప్రపంచవ్యాప్తంగా కొత్త ఊపిరి పోసిన లెజెండరీ ఫిల్మ్మేకర్ స్టీవెన్ స్పీల్బెర్గ్. అతను సుదీర్ఘ విరామం తర్వాత మళ్లీ తన మార్క్ Sci-Fi థ్రిల్లర్తో ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చాడు. థియేటర్లలో అదరగొట్టిన ‘డిస్క్లోజర్ డే’.. ఇప్పుడు ఓటీటీలోకి వచ్చేసింది.
డిస్క్లోజర్ డే ఓటీటీ
ఏలియన్స్ చుట్టూ తిరిగే డిస్క్లోజర్ డే మూవీ ఇవాళ (జూలై 21) నుంచి ఓటీటీలోకి అందుబాటులోకి వచ్చింది. ప్రైమ్ వీడియోలో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. అయితే ఈ సైన్స్ ఫిక్షన్ మిస్టరీ థ్రిల్లర్ ప్రస్తుతం రెంట్ విధానంలో మాత్రమే ఈ మూవీ డిజిటల్ డెబ్యూ చేసింది.
స్టోరీ ఇదే
ఈ సినిమా కథ ఒక సైబర్ సెక్యూరిటీ విజిల్బ్లోయర్ డానియల్ (జోష్ ఓ కానర్), వాతావరణ శాస్త్రవేత్త మార్గరెట్ (ఎమిలీ బ్లంట్) చుట్టూ తిరుగుతుంది. అమెరికా ప్రభుత్వం దాచిపెట్టిన గ్రహాంతరవాసుల (Aliens) రహస్య ఆధారాలను ప్రపంచానికి వెల్లడించే క్రమంలో ఒక ఏజెన్సీ చీఫ్ నోవా (కోలిన్ ఫెర్త్) నుంచి వారు ఎదుర్కొన్న సవాళ్లే ఈ చిత్ర కథాంశం.
'డిస్క్లోజర్ డే' చూడటానికి 5 ప్రధాన కారణాలు
1. సైన్స్ ఫిక్షన్ జోనర్లోకి స్పీల్బెర్గ్ మాస్టర్ కంబ్యాక్
గ్రహాంతరవాసులు నిజంగా భూమిపైకి వస్తే మానవాళి స్పందన ఎలా ఉంటుంది? అనే పాయింట్పై స్పీల్బెర్గ్ అందించిన విజన్ ఈ సినిమాకు ప్రాణం. 'క్లోజ్ ఎన్కౌంటర్స్' శైలిలో సాగుతూనే, ఆధునిక సమాజానికి తగినట్లుగా ప్యాక్ చేసిన గ్రిప్పింగ్ డైరెక్షన్ సైన్స్ ఫిక్షన్ ప్రేమికులను కట్టిపడేస్తుంది.
2. శ్వాస బిగబెట్టించే సస్పెన్స్ & రేసింగ్ స్క్రీన్ప్లే
సినిమా ప్రారంభం నుంచే శ్వాస బిగబెట్టించే సీన్లతో కథ వేగంగా పరిగెడుతుంది. విజిల్బ్లోయర్ను పట్టుకోవడానికి రహస్య ఏజెన్సీలు చేసే వేట, ఆ ఆపద నుంచి తప్పించుకుంటూ నిజాన్ని ప్రపంచానికి చాటడానికి కథానాయకులు చేసే పోరాటం నాన్-స్టాప్ థ్రిల్ను అందిస్తుంది.
3. హాలీవుడ్ పవర్హౌస్ కాస్టింగ్
ఆస్కార్ నామినీ ఎమిలీ బ్లంట్ (Emily Blunt), గోల్డెన్ గ్లోబ్ విజేత జోష్ ఓ కానర్ (Josh O'Connor) ల నటన ఈ సినిమాకు అతిపెద్ద అడ్వాంటేజ్. వీరితో పాటు ఆస్కార్ విజేత కోలిన్ ఫెర్త్ (Colin Firth), కోల్మన్ డొమింగో (Colman Domingo), ఈవ్ హ్యూసన్ (Eve Hewson) వంటి నటీనటులు తమ నటనతో సినిమాను మరింత పవర్ఫుల్గా మార్చారు.
4. యాక్షన్ మాత్రమే కాదు
కేవలం యాక్షన్, విజువల్ ఎఫెక్ట్స్కే పరిమితం కాకుండా.. "సత్యం తెలిస్తే మానవాళి దానిని తట్టుకోగలదా? ఏలియన్స్ ఉనికిని బయటపెడితే ప్రపంచంలో ఎలాంటి అలజడి రేగుతుంది?" అనే నైతిక ప్రశ్నలను స్పీల్బెర్గ్ చాలా ఆలోచనాత్మకంగా తెరకెక్కించాడు.
5. జాన్ విలియమ్స్ ఐకానిక్ మ్యూజిక్ మాజిక్
లెజెండరీ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ జాన్ విలియమ్స్ (John Williams), స్పీల్బెర్గ్ కాంబినేషన్లో వచ్చిన 30వ సినిమా ఇది. ఈ చిత్రానికి జాన్ అందించిన బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ (BGM) సస్పెన్స్ను, ఎమోషన్ను పీక్స్కి తీసుకెళ్లింది.
హెచ్టీ ఎడిటోరియల్ టేక్
ఇటీవల కాలంలో హాలీవుడ్ నుంచి వస్తున్న చాలా విఎఫ్ఎక్స్ (VFX) సినిమాలు విజువల్స్ పైనే ఆధారపడుతున్నాయి తప్ప బలమైన కథనం ఉండటం లేదు. కానీ 'డిస్క్లోజర్ డే'లో స్పీల్బెర్గ్ మానవ సంబంధాలు, గ్లోబల్ పాలిటిక్స్, ఏలియన్ కాన్సెప్ట్లను సరైన మోతాదులో చూపించాడు. థియేటర్లలో చూడలేకపోయిన సినిమా ప్రియులకు, క్వాలిటీ సైన్స్ ఫిక్షన్ నచ్చే వీక్షకులకు ఓటీటీలో ఈ చిత్రం ఒక మస్ట్-వాచ్ ఆప్షన్.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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