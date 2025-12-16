లాస్ట్ సీజన్
స్ట్రేంజర్ థింగ్స్ సిరీస్ ప్రారంభం నుండి దానిని నడిపిస్తున్న మిలిలీ బాబీ బ్రౌన్ (ఎలెవన్), ఫిన్ వోల్ఫ్హార్డ్ (మైక్ వీలర్), గేటెన్ మటరాజ్జో (డస్టిన్ హెండర్సన్), నోహ్ ష్నాప్ (విల్ బైర్స్), వినోనా రైడర్ (జోయస్ బైర్స్), డేవిడ్ హార్బర్ (జిమ్ హాప్పర్), సేడీ సింక్ (మాక్స్ మేఫీల్డ్), నటాలియా డైయర్ (నాన్సీ వీలర్), జో కెరీ (స్టీవ్ హారింగ్టన్) వంటి నటీనటులు సీజన్ 5 పార్ట్ 2లో తిరిగి వస్తున్నారు. చివరి సీజన్లో లిండా హామిల్టన్, నెల్ ఫిషర్, జేక్ కాన్నెల్లీ మరియు అలెక్స్ బ్రెయుక్స్ వంటి అదనపు నటీనటులు కూడా ఉన్నారు.
మూడు ఎపిసోడ్ లు
స్ట్రేంజర్ థింగ్స్ సీజన్ 5 వాల్యూమ్ 1 ఇప్పటికే ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. ఫస్ట్ నాలుగు ఎపిసోడ్లు నవంబర్ 26, 2025న రిలీజ్ అయ్యాయి. ఇప్పుడు వాల్యూమ్ 2లోని మూడు ఎపిసోడ్ లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా డిసెంబర్ 25న క్రిస్మస్ సందర్భంగా స్ట్రీమింగ్ కానున్నాయి. ఇండియాలోని ఆడియన్స్ డిసెంబర్ 26న నుంచి వీటిని చూసే అవకాశముంది. ఫైనల్ ఎపిసోడ్ డిసెంబర్ 31న ఓటీటీలోకి వస్తుంది.