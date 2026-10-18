Sudigali Sudheer: రష్మీతో లవ్ ట్రాక్.. కానీ సుడిగాలి సుధీర్కు ఆల్రెడీ పెళ్లయిపోయిందా? వైరల్ ఫొటోల వెనుక అసలు నిజం ఇదే!
Sudigali Sudheer: కమెడియన్ గా, యాంకర్ గా, హీరోగా సాగిపోతున్నాడు సుడిగాలి సుధీర్. ఈ మల్టీ టాలెంటెడ్ హీరోకు ఎంతో క్రేజ్ ఉంది. అయితే సుడిగాలి సుధీర్ కు పెళ్లి అయిపోయిందంటూ కొన్ని ఫొటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారాయి. మరి ఈ ఫొటోల వెనుక ఉన్న అసలు నిజం ఏంటో ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
Sudigali Sudheer: బుల్లితెర స్టార్, టాలీవుడ్ హీరో సుడిగాలి సుధీర్ పేరు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో మారుమోగిపోతోంది. ఎప్పుడూ ఏదో ఒక విషయంతో ట్రెండింగ్లో ఉండే సుధీర్.. ఈసారి ఏకంగా తన పెళ్లి ఫొటోలతో ఇంటర్నెట్ను షేక్ చేస్తున్నాడు. సాంప్రదాయ దుస్తుల్లో, మెడలో పూలదండలతో, పక్కన అమ్మాయితో ఉన్న సుధీర్ ఫొటోలు సడన్గా సోషల్ మీడియాలో ప్రత్యక్షమవడంతో అభిమానులు ఒక్కసారిగా షాక్కు గురయ్యారు.
వైరల్ ఫొటోల వెనుక సంచలన నిజం
సుడిగాలి సుధీర్ పక్కన ఒక అమ్మాయి వధువు దుస్తుల్లో ఉండటం, ఆ వేడుకలో జబర్దస్త్ కమెడియన్లు చలాకీ చంటి, ధనరాజ్, రాకింగ్ రాకేష్ వంటి వారు కనిపించడంతో.. సుధీర్కు ఇప్పటికే రహస్యంగా పెళ్లయిపోయిందా? అనే చర్చ జోరందుకుంది. అయితే విశ్వసనీయ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం.. ఆ వైరల్ అవుతున్న ఫొటోలు పెళ్లివి కావు. అవి 2014 లో జరిగిన సుధీర్ నిశ్చితార్థం (Engagement) ఫొటోలు.
సుధీర్ ఎంగేజ్మెంట్
అప్పట్లో కుటుంబ సభ్యుల సమక్షంలో సుధీర్కు ఒక అమ్మాయితో నిశ్చితార్థం ఘనంగా జరిగింది. కానీ, కొన్ని అనుకోని వ్యక్తిగత కారణాల వల్ల ఆ సంబంధం పెళ్లి పీటల వరకు వెళ్లకుండానే మధ్యలోనే రద్దయింది. పదేళ్ల క్రితం నాటి ఆ పాత ఫొటోలను ప్రస్తుతం ఎవరో లైక్స్, వ్యూస్ కోసం మళ్లీ వైరల్ చేయడంతో ఈ గందరగోళం మొదలైంది. ప్రస్తుతం సుధీర్ పెళ్లి చేసుకోకుండా మోస్ట్ ఎలిజిబుల్ బ్యాచిలర్గా సింగిల్ లైఫ్ను ఎంజాయ్ చేస్తున్నారనేది అసలు నిజం.
మెజీషియన్ టు టాలీవుడ్ హీరో
విజయవాడకు చెందిన సుధీర్ ఆనంద్ బయానా.. రూపాయి లేకుండా కెరీర్ ప్రారంభించి ఈరోజు ఈ స్థాయికి చేరుకోవడం వెనుక ఎంతో కష్టం ఉంది. 2006 లో రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీలో ఒక సాధారణ మెజీషియన్గా తన ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించాడు. ఆ తర్వాత ఈటీవీలో ప్రసారమైన "జబర్దస్త్" కామెడీ షో సుధీర్ జాతకాన్నే మార్చేసింది. తనదైన కామెడీ టైమింగ్, డ్యాన్స్, మ్యాజిక్ స్కిల్స్తో "సుడిగాలి సుధీర్" టీమ్ లీడర్గా ఎదిగి తెలుగు రాష్ట్రాల్లో తిరుగులేని పాపులారిటీ సంపాదించుకున్నాడు.
రష్మీతో లవ్ ట్రాక్
బుల్లితెరపై యాంకర్ రష్మీ గౌతమ్తో సుధీర్కు ఉన్న ఆన్-స్క్రీన్ కెమిస్ట్రీ, లవ్ ట్రాక్ రూమర్స్ కూడా అతనికి విపరీతమైన క్రేజ్ తెచ్చిపెట్టాయి. జబర్దస్త్ మాత్రమే కాకుండా ఢీ (Dhee) డ్యాన్స్ షో, పోవే పోరా, శ్రీదేవి డ్రామా కంపెనీ వంటి సూపర్ హిట్ షోలతో బుల్లితెరపై తిరుగులేని రాజుగా నిలిచాడు సుధీర్. ఇప్పుడు ఈటీవీలో ఫ్యామిలీ స్టార్స్ సీజన్ 2, జీ తెలుగులో సరిగపమ సింగింగ్ షోకు హోస్ట్ గా చేస్తున్నాడు.
సిల్వర్ స్క్రీన్ పై 'గాలోడు' హవా
బుల్లితెరపై సత్తా చాటిన సుధీర్.. ఆ క్రేజ్తో వెండితెరపై హీరోగా ఎంట్రీ ఇచ్చాడు. 2019 లో వచ్చిన సాఫ్ట్వేర్ సుధీర్ సినిమాతో హీరోగా మారిన సుధీర్, ఆ తర్వాత 3 మంకీస్ చిత్రంలో నటించాడు. ఇక 2022 లో విడుదలైన గాలోడు (Galodu) చిత్రం మాస్ ఆడియన్స్ను విపరీతంగా ఆకట్టుకుని బాక్సాఫీస్ వద్ద కమర్షియల్ సక్సెస్ సాధించింది.
ప్రస్తుతం సుధీర్ వరుస సినిమాలతో బిజీగా ఉన్నాడు. అతను నటిస్తున్న భారీ బడ్జెట్ చిత్రం గోట్ (G.O.A.T - Greatest Of All Time) విడుదలకు సిద్ధంగా ఉండగా, 'హైలెస్సో' వంటి క్రేజీ ప్రాజెక్టులు ప్రస్తుతం సెట్స్ మీద ఉన్నాయి.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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