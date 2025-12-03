డైరెక్టర్పై పోలీస్ కేసు-సుడిగాలి సుధీర్ ప్రమోషన్లకు రావాలి-అతని పేరెంట్స్ మంచోళ్లు: గోట్ నిర్మాత చంద్రశేఖర్
సుడిగాలి సుధీర్ హీరోగా తెరకెక్కుతున్న అప్ కమింగ్ మూవీ ‘గోట్’. అయితే ఈ మూవీ డైరెక్టర్, హీరోతో విభేధాలు ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్ గా మారాయి. దీనిపై మూవీ నిర్మాత చంద్రశేఖర్ మాట్లాడుతూ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.
స్మాల్ స్క్రీన్ నుంచి సిల్వర్ స్క్రీన్ కు వెళ్లిన నటుడు సుడిగాలి సుధీర్. బజర్దస్త్ తో మంచి పేరు తెచ్చుకుని, సినిమాల్లో చిన్న క్యారెక్టర్లతో గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు. ఇప్పుడు హీరోగా సినిమాలు చేస్తున్నాడు. మూవీ రిజల్ట్ తో సంబంధం లేకుండా డిఫరెంట్ చిత్రాల్లో యాక్ట్ చేస్తున్నాడు. అయితే అతని అప్ కమింగ్ మూవీ గోట్ (G.O.A.T) మూవీ వివాదంలో చిక్కుకున్నట్లు కనిపిస్తున్నాడు సుధీర్.
ప్రమోషన్లకు దూరంగా సుధీర్
సుధీర్, దివ్య భారతి జంటగా తెరకెక్కుతున్న సినిమా గోట్. పాగల్ సినిమా ఫేమ్ నరేష్ కుప్పిలి దర్శకత్వంలో ఈ సినిమా షూటింగ్ రెండున్నరేళ్ల కిందటే స్టార్ట్ అయింది. కానీ డైరెక్టర్, నిర్మాత, హీరో మధ్య విభేధాలు ఈ మూవీకి అడ్డంకిగా మారాయి. ఈ సినిమా నుంచి రీసెంట్ గా ‘ఓడియమ్మా’ సాంగ్, టీజర్ లాంఛ్ చేశారు. కానీ ఈ ఈవెంట్లకు సుధీర్ దూరంగా ఉన్నాడు. ప్రమోషన్లకు రావడం లేదు. దీనిపై ప్రొడ్యూసర్ చంద్రశేఖర్ స్పందిస్తూ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.
పేరెంట్స్ మంచోళ్లు
‘గోట్’ సినిమా టీజర్ ను రీసెంట్ గా లాంఛ్ చేశారు. ఈ సందర్భంగా హీరో సుధీర్ మూవీకి సపోర్ట్ చేయడం లేదా అనే ప్రశ్న ప్రొడ్యూసర్ చంద్రశేఖర్ కు ఎదురైంది. దీనిపై నిర్మాత రియాక్టయ్యాడు.
‘‘సుధీర్ ఫ్యామిలీ, పేరెంట్స్ చాలా మంచోళ్లు. సుధీర్ చాలా రెస్పాన్సిబుల్ పర్సన్ అనే ఈ సినిమా చేశా. ఎంతో కష్టపడి పైకి వచ్చాడు. బడ్జెట్ ఎక్కువ పెడుతున్నాం కాబట్టి సినిమాకు న్యాయం చేస్తాడని హీరోగా తీసుకున్నాం. సినిమాను కరెక్ట్ చేసుకోవడానికి టైమ్ పట్టింది. ఈ విషయం ఛాంబర్ లో నడుస్తోంది. నిర్ణయం కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాం. ప్రమోషన్లకు సుధీర్ రావాలని మీడియా ద్వారా కోరుతున్నా’’ అని చంద్రశేఖర్ అన్నాడు.
పోలీస్ కేసు
‘‘మూవీ డైరెక్టర్, టీమ్ తో హీరోకు కూడా సమస్యలున్నాయి. ఆ వ్యక్తి (డైరెక్టర్) బిహేవియర్ బ్యాడ్ గా ఉంది. రీసెంట్ గా హీరోయిన్ దివ్య భారతిని ఉద్దేశించి ‘చిలకా’ అని ట్వీట్ చేశాడు. సినిమా నుంచి అతణ్ని తీసేశాక కొన్ని సీన్లు లీక్ చేశాడు. అతనిపై పోలీస్ కేసు పెట్టాం. ఈ విషయం కోర్టులో ఉంది. హీరోగా సుధీర్ లైఫ్ పై ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుందని ఈ విషయాన్ని మేం ఎక్కడా బయట చెప్పలేదు.
గతంలో ఆయన్ని సినిమాల నుంచి తొలగించారు. సుధీర్ రిక్వెస్ట్ చేస్తే బడ్జెట్ రూ.కోటికి పెంచా. ఇది సుధీర్ సినిమా. అతను ప్రమోట్ చేయాలని కోరుతున్నా’’ అని చంద్రశేఖర్ పేర్కొన్నాడు.