తండ్రికి హార్ట్ స్ట్రోక్.. పెళ్లి వాయిదా.. సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్న స్మృతి మంధాన.. ఆ పోస్టులన్నీ డిలీట్
భారత క్రికెట్ స్టార్ స్మృతి మంధాన, సంగీత దర్శకుడు పలాష్ ముచ్చల్ పెళ్లి వాయిదా పడ్డ సంగతి తెలిసిందే. మంధాన తండ్రికి గుండె పోటు రావడంతో ఇలా జరిగింది. అయితే తాజాగా తన వెడ్డింగ్ కు సంబంధించిన సోషల్ మీడియా పోస్టులను స్మృతి మంధాన డిలీట్ చేసింది.
సంగీత దర్శకుడు పలాష్ ముచ్చల్ తో జరగాల్సిన తన వివాహం నిరవధికంగా వాయిదా పడిన ఒక రోజు తర్వాత భారత క్రికెట్ స్టార్ స్మృతి మంధాన సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది. తన సోషల్ మీడియా ఖాతాల నుండి వివాహానికి సంబంధించిన ప్రతి పోస్టును డిలీట్ చేసింది.
స్మృతి మంధాన పెళ్లి
తన ప్రియుడు, మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ పలాష్ ముచ్చల్ తో స్మృతి మంధాన పెళ్లి గ్రాండ్ గా జరగాల్సింది. వెడ్డింగ్ కు ముందు అన్ని వేడుకలను ఈ జోడీ అంగరంగ వైభవంగా చేసుకుంది. కానీ నవంబర్ 23న జరగాల్సిన పెళ్లి స్మృతి మంధాన తండ్రి అనారోగ్యం కారణంగా వాయిదా పడింది. స్మృతి తండ్రికి హార్ట్ ఎటాక్ వచ్చిన సంగతి తెలిసిందే. దీంతో పెళ్లి నిరవధికంగా వాయిదా పడింది.
అంబులెన్స్ లో
ఆదివారం స్మృతి మంధాన సొంత ఊరు సాంగ్లీలో జరగాల్సి ఉన్న వివాహం, ఆమె తండ్రి శ్రీనివాస్ మంధాన ఆకస్మికంగా అనారోగ్యానికి గురికావడంతో నిలిచిపోయింది. ఆమె మేనేజర్ తుహిన్ మిశ్రా ప్రకారం ఉదయం అల్పాహారం తీసుకుంటున్నప్పుడు మంధాన తండ్రికి గుండె సమస్య లక్షణాలు కనిపించడం ప్రారంభించాయి. ఆయన ఆరోగ్యం మెరుగుపడకపోవడంతో కుటుంబ సభ్యులు అంబులెన్స్ ను పిలిపించి ఆసుపత్రికి తరలించారు. అక్కడ ఆయన డాక్టర్ల పర్యవేక్షణలో ఉన్నారు.
వెడ్డింగ్ పోస్ట్ పోన్
తన తండ్రితో సన్నిహిత సంబంధం కలిగి, తన క్రికెట్ ప్రయాణంలో ఆయన కీలక స్తంభమని చెప్పే మంధాన ఆయన కోలుకునే వరకు వివాహాన్ని వాయిదా వేయాలని వెంటనే నిర్ణయించుకున్నారని మిశ్రా ధృవీకరించారు. "స్మృతి చాలా స్పష్టంగా ఉంది. ఆమె తన తండ్రి బాగా ఉండాలని కోరుకుంటుంది, ఆ తర్వాత ఆమె వివాహం చేసుకుంటుంది" అని మిశ్రా అన్నారు.
వివాహ వేడుకలు
స్మృతి మంధాన, పలాష్ ముచ్చల్ జంట వారం రోజుల పాటు వేడుకల్లో నిమగ్నమై ఉంది. మెహందీ, హల్దీ, సంగీత్ వంటి ఈవెంట్లు ఇప్పటికే పూర్తయ్యాయి. మంధాన సహచర భారత క్రికెటర్లు.. జెమిమా రోడ్రిగ్స్, రాధా యాదవ్, షెఫాలీ వర్మ, అరుంధతి రెడ్డి, రిచా ఘోష్ తదితరులు ఈ వేడుకలకు హాజరయ్యారు. "బ్రైడ్ టీమ్ వర్సెస్ గ్రూమ్ టీమ్" క్రికెట్ మ్యాచ్, సహచరులతో మంధాన డ్యాన్స్ చేస్తున్న క్లిప్ లు వైరల్ అయ్యాయి.
ఇప్పుడు తన పెళ్లికి సంబంధించిన పోస్టులన్నింటినీ మంధాన డిలీట్ చేసింది. ముందుగా తండ్రి పూర్తిగా కోలుకోవాలని ఆమె ఆశిస్తోంది. ఆ తర్వాత మరో ముహూర్తంలో పెళ్లి చేసుకునే అవకాశముంది.
News/Entertainment/తండ్రికి హార్ట్ స్ట్రోక్.. పెళ్లి వాయిదా.. సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్న స్మృతి మంధాన.. ఆ పోస్టులన్నీ డిలీట్
News/Entertainment/తండ్రికి హార్ట్ స్ట్రోక్.. పెళ్లి వాయిదా.. సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్న స్మృతి మంధాన.. ఆ పోస్టులన్నీ డిలీట్